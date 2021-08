Des adolescentes de la ville de Kano, au nord du Nigéria, apprennent la robotique, l’informatique et d’autres matières STEM dans le cadre d’un projet innovant qui remet en question les opinions locales sur ce que les filles devraient faire dans une société musulmane socialement conservatrice.

Dans un endroit où les filles sont censées se marier jeunes et où leur éducation est souvent écourtée, l’ONG Kabara vise à élargir leur vision du monde à travers des activités telles que la construction de machines, l’utilisation de logiciels communs et l’apprentissage des mathématiques et des sciences.

« Je suis venue à Kabara pour apprendre la robotique et j’ai créé beaucoup de choses », a déclaré Fatima Zakari, 12 ans.

« Je suis heureuse de partager cela avec mes plus jeunes et la communauté dans son ensemble pour la croissance de la société », a-t-elle déclaré fièrement.

Kabara est l’idée originale de l’ingénieur Hadiza Garbati, qui voulait élever les aspirations des filles du nord du Nigéria et les aider à développer des compétences qu’elles pourraient exploiter pour créer leur propre petite entreprise ou s’inscrire à l’université.

Depuis ses débuts à Kano en 2016, Kabara a formé plus de 200 filles, et Garbati travaille à étendre son projet à d’autres villes du nord.

Il s’agit d’une rare réussite éducative dans le nord du Nigeria, où plus de 1 000 enfants ont été enlevés de leurs écoles par des demandeurs de rançon depuis décembre, provoquant l’abandon de beaucoup d’autres parce que leurs parents craignent les enlèvements.

Kabara, situé dans une zone sûre au cœur de Kano, n’a pas été touché par la crise.

Garbati a déclaré qu’elle avait surmonté la résistance de certains parents en étant très respectueuse des traditions islamiques. Les filles portent leur hijab pendant les séances.

Le soutien de Nasiru Wada, un proche conseiller de l’émir de Kano, une figure de proue qui a une autorité morale dans la communauté, a été crucial pour son succès. Wada détient le titre traditionnel de Magajin Garin Kano.

« La principale raison pour laquelle nous faisons cela est de les encourager, de leur ouvrir l’esprit », a déclaré Wada.

« La tradition, pour ne pas dire décourage, mais ne met pas assez l’accent sur l’éducation de la fillette, avec la conviction qu’oh, à un certain âge, elle se mariera », a-t-il déclaré.

« Il est bon d’encourager les filles à étudier non seulement les sciences humaines mais aussi les matières scientifiques, car nous avons besoin de travailleurs de la santé, nous avons besoin de professeurs de sciences », a-t-il déclaré, ajoutant que même les femmes mariées avaient besoin de compétences pour gérer leurs affaires.

