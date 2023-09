Des adjoints de la prison de Memphis inculpés pour la mort de Gershun Freeman

Il se passe toujours des BS avec une organisation chargée de l’application de la loi à Memphis.

Selon Actualités AP, le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner, a tenu une conférence de presse cette semaine pour annoncer les inculpations de neuf députés de la prison du comté qui ont battu et maltraité Gershun Freeman, 33 ans, jusqu’à ce qu’il meure sous leur garde. Initialement, les actes d’accusation étaient scellés afin que les noms et les accusations des députés ne soient pas rendus publics. Cependant, ABC24 Memphis a pu obtenir une copie du dossier non scellé et a pu confirmer à la fois les noms des députés et les accusations.

Stevon Jones, Courtney Parham, Ebonee Davis, Chelsey Duckett, Jeffrey Gibson, Anthony Howell, Lareko Elliott et Damian Cooper ont tous été accusés de l’attaque contre Freeman tandis que deux en particulier, Jones et Parham, ont été accusés de meurtre au deuxième degré. . Les six autres porcs ont été inculpés de voies de fait graves. L’acte d’accusation indique clairement que l’État estime que Jones et Parham étaient pleinement conscients qu’ils tuaient Freeman lors de leur attaque.

Suite à cette annonce, le procureur du district de Nashville, Glenn Funk, a rendu publique la vidéo du passage à tabac brutal. Les images montrent que Freeman est sorti nu de sa cellule en courant et a ensuite été battu par dix agents correctionnels en plus d’être attaqué avec des menottes, des anneaux de clés de prison et des bombes lacrymogènes. En mars dernier, le shérif Bonner avait cité le rapport du médecin légiste déclarant que Freeman souffrait de « psychose et de maladies cardiovasculaires et était mort d’une crise cardiaque alors qu’il était retenu ».

Nos yeux sont fixés sur cette affaire et nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles.