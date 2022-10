Des actrices françaises soutiennent les manifestants de Mahsa Amini en Iran

LONDRES – Une foule d’actrices françaises, parmi lesquelles Juliette Binoche et Marion Cotillard, lauréates d’un Oscar, ainsi que des militants des droits de l’homme et un législateur européen, se sont coupés les cheveux en solidarité avec les manifestants en Iran. L’action intervient après la mort très médiatisée de Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans, qui est tombée dans le coma et est décédée le 16 septembre après avoir été détenue à Téhéran par la “police de la moralité” du pays, au milieu d’allégations de sa part. famille qu’elle avait été battue. Elle avait été arrêtée pour ne pas avoir correctement porté le foulard ou le hijab – un couvre-chef obligatoire pour les femmes iraniennes.

Sa mort a déclenché une vague d’indignation dans tout le pays du Moyen-Orient alors que les manifestants des 31 provinces iraniennes sont descendus dans la rue. De nombreux manifestants ont mis le feu à leur foulard ou se sont coupé les cheveux et ont appelé à la chute du régime iranien.

Les manifestations sont les plus importantes depuis les manifestations d’il y a trois ans, qui ont été accueillies par une répression meurtrière, tuant des centaines de personnes.

Tactiques de répression : comment l’Iran essaie d’arrêter les manifestations de Mahsa Amini

Couper les cheveux est culturellement symbolique en Iran et a figuré dans l’ancien persan Littérature en signe de protestation, de colère ou de chagrin. Le geste s’est propagé à l’échelle internationale parmi les manifestants de la diaspora iranienne (dont beaucoup ont fui après la révolution de 1979 et pendant d’autres périodes de manifestations de masse en 2009 et 2019) et d’autres partisans.

Une vidéo largement partagée présente un montage d’acteurs français se coupant les cheveux, entrecoupé d’informations sur le cas d’Amini et recouvert d’une interprétation lugubre de l’hymne de protestation italien historique “Bella Ciao”.

Binoche est vu vêtu de noir et regardant directement la caméra. La star de “The English Patient” et “Chocolat” se coupe une mèche de cheveux avec des ciseaux, avant de se pencher pour proclamer : “Pour la liberté”.

Elle est suivie dans la vidéo par Cotillard, connue pour avoir incarné la chanteuse française Edith Piaf dans le film “La Vie en Rose” de 2007, qui a également écrit sur Instagram : “Pour les femmes et les hommes courageux d’Iran qui changent le monde en ce moment même”. moment, luttant pour la liberté. Nous sommes à vos côtés.

Au moins 52 personnes ont été tuées en Iran lors des manifestations, les forces de sécurité gouvernementales ayant parfois réagi avec force, selon Amnesty International. Parmi les morts figurent des femmes et des enfants, a déclaré le groupe de défense des droits de l’homme, qui estime que le nombre réel de morts pourrait être “beaucoup plus élevé”, car les médias sociaux et autres communications Internet restent limités.

À Téhéran cette semaine, le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que la mort d’Amini “m’a profondément brisé le cœur”, mais a également dénoncé les troubles, qualifiant les manifestants de “voyous, voleurs et extorqueurs”. Il a également, sans preuves, accusé les puissances étrangères d’avoir incité les manifestations, qui ont fait boule de neige en appels plus larges au changement de régime. Le président Ebrahim Raisi a également blâmé les ennemis étrangers et ordonné une enquête sur sa mort.

Comment une chanson virale est devenue l’hymne officieux des manifestations iraniennes

Bien que la vidéo française ait été largement partagée en ligne, certains ont critiqué le soutien symbolique des stars de cinéma françaises, qualifiant leurs actes « d’hypocrites » et de « performatifs », dans un pays qui a légiféré contre le port du voile intégral par les femmes musulmanes (appelé comme le niqab ou la burqa) et restreint le port du hijab couvrant la tête et d’autres symboles religieux visibles dans certains espaces publics.

L’universitaire et artiste anglo-iranienne Katayoun Shahandeh a soutenu que les deux questions concernaient “le contrôle du corps des femmes et le droit de choisir comment s’habiller et se présenter”.

“En Iran, c’est bienvenu mais je vois l’ironie”, a-t-elle déclaré jeudi au Washington Post, bien qu’elle ait ajouté que la vidéo sera probablement soutenue par des manifestants là-bas. “Les femmes iraniennes ont demandé à celles de l’extérieur d’être leur voix, d’attirer davantage l’attention… après des années où les gens ont fermé les yeux.”

Pour les exilés iraniens, les manifestations de Mahsa Amini sont une source d’espoir et de douleur

Sara Silvestri, professeur de politique européenne et de religion à la City University de Londres, a déclaré au Post dans un e-mail que “la solidarité donnera probablement une incitation supplémentaire aux manifestants mais n’aura pas d’effet direct sur le comportement du régime”.

« Les autorités iraniennes se méfient des intentions et du discours des pays occidentaux depuis des décennies », a-t-elle ajouté.

Parmi les autres personnes qui ont exprimé leur soutien aux manifestants, citons la législatrice suédoise d’origine irakienne Abir Al Sahlani, qui a envoyé des ondes de choc autour du Parlement de l’Union européenne à Strasbourg, en France, lorsqu’elle a commencé à se couper les cheveux tout en prononçant un discours lors d’un débat sur les manifestations. Elle plus tard tweeté qu’elle l’avait fait pour que les femmes en Iran sachent que leur voix est entendue “jusqu’ici”.

Une pop star turque, Melek Mosso, s’est également coupé les cheveux au milieu d’un concert, tandis que la Britannique iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui a été détenue en Iran pendant plus de cinq ans avant d’être libérée plus tôt cette année, a également partagé des images d’elle-même en train de se couper les cheveux. .

En Italie, le musée MAXXI de Rome mène une «campagne de solidarité» en cours permettant aux gens de se couper les cheveux au musée et de les placer dans une boîte, a déclaré jeudi une porte-parole au Post. Il sera finalement remis à l’ambassade d’Iran en Italie “comme un geste symbolique pour protester contre la violence qui sévit dans le pays”.

Le président iranien menace de réagir “décisivement” alors que les manifestations se poursuivent

Les Nations Unies ont condamné la mort d’Amini et la répression des manifestants, tandis que les États-Unis ont également exprimé leurs inquiétudes.

“Mahsa Amini devrait être en vie aujourd’hui”, tweeté Secrétaire d’État Antony Blinken peu après sa mort. « Au lieu de cela, les États-Unis et le peuple iranien la pleurent. Nous appelons le gouvernement iranien à mettre fin à sa persécution systémique des femmes et à autoriser les manifestations pacifiques. »