« J’ai dit à nos négociateurs que des actions, pas des promesses [by the six sponsor-powers], sont nécessaires pour le rétablissement de l’accord nucléaire », Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré vendredi dans un discours télévisé.

Il a noté qu’on ne peut pas faire confiance aux paroles et aux promesses des étrangers, ajoutant que la même prémisse est vraie et doit être appliquée à d’autres questions importantes du pays. « Il est facile de parler, et tout le monde fait des réclamations. »

Les commentaires du guide suprême interviennent après plusieurs commentaires positifs à la suite du dernier cycle de pourparlers à Vienne. Mardi, Ali Rabiei, le porte-parole du gouvernement, a déclaré qu’il y avait « pas d’obstacle majeur aux négociations sur la relance du JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action], « et qu’un accord devrait être trouvé avant la fin de l’actuelle administration iranienne.

Dans des circonstances normales et en l’absence de jours fériés le jour en question, l’investiture du président iranien a lieu le 5 août, coïncidant avec l’anniversaire de la promulgation historique du décret constitutionnel du pays.

Mercredi, le chef politique adjoint de l’UE, Enrique Mora, qui coordonne les pourparlers indirects américano-iraniens, a déclaré qu’un accord était en vue et qu’il s’attendait à ce qu’il soit conclu lors du prochain cycle de pourparlers.

Le JCPOA a été signé en 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis), plus l’Allemagne, mettant des contraintes sur les ambitions nucléaires de l’Iran.

Cependant, l’ancien président américain Donald Trump a unilatéralement quitté le pacte en 2018, imposant également des sanctions paralysantes à l’Iran. L’accord a encore été évidé en 2021, alors que l’Iran s’est engagé à augmenter son enrichissement d’uranium à des niveaux bien supérieurs à ceux autorisés par l’accord de 2015.

En avril, Téhéran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement d’uranium à 60 % à la suite d’une prétendue attaque israélienne contre son installation nucléaire de Natanz. Le chiffre est bien supérieur au niveau de 3,67 % convenu dans le pacte de 2015, mais inférieur au niveau de 90 % considéré comme de qualité militaire.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!