Des actions concrètes doivent accompagner un cabinet diversifié : Chaire de recherche du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a décidé le mois dernier d’introduire plus de diversité dans son cabinet, mais certains experts politiques ont déclaré que les ajouts n’auront pas beaucoup d’effet à moins qu’ils n’aillent au-delà de la représentation au niveau de la surface.

Trudeau a ajouté sept nouveaux visages à son équipe dirigeante le 26 juillet, dont la députée de Mississauga Rechie Valdez, la première femme députée canadienne philippine, et le député de Toronto Gary Anandasangaree, qui est le premier Tamoul sri-lankais à siéger au cabinet.

Trudeau a déclaré en juillet que le nouveau cabinet était le reflet de la diversité du Canada et apporterait de nouvelles voix, compétences et expériences à la table.

Beaucoup ont vu les changements comme faisant partie d’un effort des libéraux pour renforcer le soutien dans les circonscriptions restreintes et parmi les communautés ethniques spécifiques.

Mais Erin Tolley, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le genre, la race et les politiques inclusives à l’Université Carleton à Ottawa, a déclaré qu’un siège à la table n’est qu’une partie de la véritable représentation – tant pour les ministres eux-mêmes que pour les personnes qu’ils représentent.

« Je pense que dans ces cas particuliers, nommer quelqu’un de ces communautés agit comme un signal que les libéraux écoutent, qu’ils apprécient les commentaires de cette communauté », a déclaré Tolley.

En même temps, il est réducteur de parler de changements au cabinet en termes d’impact racial, a-t-elle déclaré. Se concentrer uniquement sur la race plutôt que sur la politique rend un mauvais service aux communautés de la diaspora et aux ministres eux-mêmes, car cela suppose que les communautés de la diaspora votent principalement sur la base de l’origine raciale, a-t-elle déclaré.

Il y a peu de preuves suggérant que les électeurs peuvent être motivés uniquement par des motifs raciaux, a déclaré Tolley, ce qui signifie qu’un cabinet plus diversifié ne modifiera probablement pas radicalement le comportement électoral des personnes qu’ils représentent au moment des élections.

« Vous ne pouvez pas simplement mettre des visages divers autour d’une table sans également changer la façon dont vous faites la politique et les types de choix politiques que vous faites », a déclaré Tolley.

Sans cela, les communautés pourraient modifier leurs alliances si elles sentent que leur soutien est exploité et si elles ne voient pas la réactivité d’un gouvernement, a-t-elle déclaré.

Sabreena Delhon, directrice exécutive du Samara Center for Democracy, a déclaré que les politiciens peuvent également se sentir exploités s’ils ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin dans leurs nouvelles fonctions.

« Si vous allez avoir quelqu’un dans un espace où il a traditionnellement été sous-représenté ou a un pouvoir décisionnel limité, vous devez réfléchir à ce qu’il faudra pour le retenir », a déclaré Delhon. « Et cela concerne la création de conditions de travail durables et favorables. »

Delhon a déclaré que le podcast de Samara, « Humans of the House », qui interroge d’anciens députés sur leurs expériences en politique, a aidé à montrer ce que signifie travailler sur la Colline. Les conversations franches ont parlé des problèmes de santé mentale, des horaires exténuants et de la courbe d’apprentissage abrupte à laquelle les députés sont confrontés lorsqu’ils reçoivent une promotion.

Lorsque divers députés reçoivent ces promotions, il doit y avoir des mécanismes en place pour soutenir leur succès et leur maintien dans les rôles, a déclaré Delhon.

« Si nous ne trouvons pas de moyens pour que la Chambre des communes et la culture politique en milieu de travail en général au Canada conservent les meilleurs et les plus brillants résolveurs de problèmes, alors les dirigeants dont nous avons besoin cesseront complètement d’avancer.

Et, a-t-elle ajouté, il n’est pas rare que des politiciens racialisés fassent l’objet de menaces en ligne qui ajoutent plus de stress et de problèmes de santé mentale à leur longue liste de défis.

Samara a analysé plus de 2,5 millions de messages sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, destinés aux candidats aux élections fédérales de 2021. Environ 20% de ces tweets étaient «toxiques ou abusifs», a déclaré Delhon, y compris du contenu sexuellement explicite et des attaques contre leur identité.

Le jour du remaniement ministériel peut être « une journée passionnante », a déclaré Delhon, « mais il est important de comprendre à quel point le cheminement vers ce poste a pu être difficile pour certains », en particulier ceux qui sont racialisés.

Lorsque Charmaine Williams, membre du parlement provincial de l’Ontario, a été nommée au cabinet du premier ministre Doug Ford l’année dernière, elle est devenue la première personne noire au cabinet des conservateurs de cette province.

Elle a dit qu’elle se sentait soutenue « à chaque étape », tant par ses collègues que par ses électeurs — « tous ceux qui ont été touchés par les divers obstacles auxquels tant de Canadiens (et) d’Ontariens sont confrontés ».

Cela rend les sentiments de soutien et d’inclusion encore plus forts, dit-elle, car elle sait que les gens « comprennent ce que c’est que d’être le premier ».

Williams parlait à Ottawa à la fin d’un sommet du Congrès canadien des parlementaires noirs. Elle a déclaré que la collaboration avec d’autres politiciens noirs lui rappelait que même s’ils étaient les seuls dans la salle, vous êtes toujours là avec le mandat de vous battre pour tous les Canadiens.

« C’est un sentiment tellement formidable », a-t-elle déclaré.

