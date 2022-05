Des actions comme Peloton, Plug Power et Rivian sont gagnantes à long terme

Un vélo d’exercice Peloton est vu après la sonnerie de la cloche d’ouverture de l’introduction en bourse de la société sur le site du marché Nasdaq à New York, New York, États-Unis, le 26 septembre 2019.

Le dernier épisode de vente suggère que de nombreux investisseurs préfèrent subir des pertes et retirer leur argent le plus rapidement possible.

Les pressions inflationnistes, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et une résurgence de Covid pèsent sur les entreprises et secouent les actions.

RingCentral a noué des partenariats avec des géants des télécoms comme AT&T ( J ), Verizon ( VZ ), Vodafone ( VOD ) et Deutsche Telekom ( DTEGY ). Il a également récemment ajouté Frontier ( FYBR ) en tant que partenaire, car elle cherche à toucher davantage de petites entreprises. Selon Horan, RingCentral a la meilleure stratégie de mise sur le marché, citant son réseau de partenaires composé de nombreux fournisseurs de télécommunications et de PBX historiques.

Le PDG de RingCentral, Vlad Shmunis, a déclaré que le succès de l’entreprise reposait sur trois facteurs : la confiance, l’innovation et le partenariat. L’entreprise a récemment lancé plusieurs nouveaux produits, notamment ceux ciblant les petites entreprises, les segments hybrides du travail et des études.

Anneau Central ( GNA ) est un fournisseur de solutions de communications d’entreprise basées sur le cloud destinées à des clients de tous les secteurs. La société a annoncé un solide premier trimestre 2022, avec des revenus et un bénéfice par action ajusté non seulement en amélioration par rapport au trimestre de l’année précédente, mais dépassant également l’estimation consensuelle. La société a ensuite publié des perspectives optimistes pour le deuxième trimestre.

Cependant, Baird Jonathan Komp pense qu’il serait erroné de radier Peloton sur le compte de ses malheurs actuels. Dans un rapport récent, l’analyste a noté que le nouveau PDG de Peloton, Barry McCarthy, poursuit de multiples opportunités de croissance et travaille sur des améliorations opérationnelles. L’analyste estime également que l’activité d’abonnement à forte marge et à croissance rapide de Peloton semble sous-évaluée.

Peloton Interactif ( PTON ) a publié un récent rapport trimestriel qui a montré une baisse des revenus et une perte croissante. L’activité de la société de fitness n’a pas été au mieux de sa forme dans un contexte d’inflation élevée et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’effondrement du marché a également fait des ravages sur les actions de Peloton.

Rivian vise à produire 25 000 véhicules en 2022. La société a produit 2 553 véhicules au premier trimestre 2022. Elle augmente sa capacité de fabrication pour atteindre son objectif de production dans un contexte de forte demande pour ses véhicules. Rivian a maintenant reçu plus de 90 000 précommandes pour ses modèles de camions et de SUV, contre environ 83 000 précommandes dans la mise à jour précédente. Rakesh a noté que les près de 10 000 nouvelles précommandes de Rivian ont un prix de vente moyen plus élevé de 90 000 $ par véhicule, contre 77 000 $ pour les commandes précédentes. (Voir Investisseurs de détail Rivian sur TipRanks)

Rivian Automobile ( RIVE ) est un nouveau constructeur de véhicules électriques, et il a construit plusieurs modèles, à savoir la camionnette R1T, le SUV R1S et la camionnette de livraison EDV. Les actions de la société ont dérapé au milieu du tumulte du marché.

Six drapeaux (SIX) exploite des parcs à thème régionaux et a récemment annoncé un premier trimestre généralement solide. Cependant, le titre a continué de se négocier bien en dessous de ses récents sommets aux côtés du marché plus large. Dans un récent rapport, B. Riley Financial Eric Wold discuté de la façon dont les affaires de Six Flags vont s’améliorer à l’avenir.

Wold a évalué l’action comme un achat avec un objectif de cours de 55 $.

Les investisseurs se concentrent depuis longtemps sur les chiffres de fréquentation des exploitants de parcs à thème. Cependant, Wold a déclaré que la fréquentation n’est plus une mesure clé lorsqu’il s’agit d’évaluer Six Flags. Selon l’analyste, Six Flags se concentre sur l’attraction d’invités premium tout en supprimant les programmes qui ont généralement attiré des invités à faible marge. Cela signifie que même si la fréquentation peut baisser, Six Flags devrait voir une amélioration de sa rentabilité, a déclaré l’analyste. (Voir Facteurs de risque de SIX Flags sur TipRanks)

L’analyste estime également que Six Flags a la capacité de compenser les pressions inflationnistes. Par exemple, une nouvelle stratégie de tarification qui augmente les frais d’admission et une dotation en personnel efficace devrait contribuer à atténuer l’inflation et les pressions salariales.

