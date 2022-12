Des actions à la cryptographie en passant par l’inflation, 2022 n’a pas été une année amusante en argent

Si vous avez commencé à investir au milieu de 2020 ou en 2021 – ce que beaucoup de gens ont fait – vous avez probablement passé un bon moment. Les actions ont grimpé en flèche après l’effondrement du marché au début de la pandémie. Crypto a également décollé. L’engouement pour les stocks de mèmes suscité par GameStop et AMC a été comiquement rentable pour certains, du moins pendant la durée de la blague. Les NFT étaient assez complètement inventés, mais bon, ils valaient beaucoup d’argent. Et tout l’argent n’est-il pas inventé, de toute façon ?

La situation s’est certainement ressentie comme une bulle, mais c’était une bulle amusante, comme beaucoup de bulles. Cela peut ressembler à une sacrée fête. C’est moins marrant quand la bulle éclate… c’est là qu’on a atterri en 2022. La ligne qui n’arrêtait pas de monter du coup n’arrêtait pas de descendre.

Cela a été une période difficile pour l’économie dans son ensemble. Pour les investisseurs boursiers, les principaux indices comme le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le NASDAQ devraient tous terminer l’année dans le rouge. L’hiver crypto est définitivement là. Le marché de l’habitation est en difficulté et les taux hypothécaires, qui sont bas depuis des années, grimpent. L’inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans, réduisant les gains salariaux récents. La lutte de la Réserve fédérale contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêt menace de jeter les travailleurs au chômage et de plonger le pays dans la récession. Les Américains, dans l’ensemble, ont encore des centaines de milliards de dollars d’épargne excédentaire accumulés pendant la pandémie, mais ils dépensent cet argent.

Le truc de la Fed, c’est qu’elle est censée enlever le bol de punch juste au moment où la fête commence. Il y a ceux qui disent que ça a attendu trop longtemps et que tout le monde s’est trop saoulé, ou que ça va trop vite et que beaucoup de gens sont encore sobres, ou que le bol de punch n’est pas du tout où se trouve l’alcool. Quoi qu’il en soit, il semble que la fête, pour l’instant, soit terminée.

C’est super facile de se sentir comme un génie dans un marché haussier

La course du marché boursier au cours de la dernière décennie a été généralement assez bonne. Bien que les actions aient plongé lorsque la pandémie a frappé, elles ont rebondi rapidement – ​​le marché a reçu un énorme soutien de la Fed et de nombreuses personnes se sont lancées dans le day trading pour la première fois. Dans certains coins, c’était comme si les investisseurs ne pouvaient pas perdre. Le S&P a gagné 16 % en 2020 et 27 % en 2021. Mais cette année, il a récupéré une grande partie de ces gains.

Que 2022 soit une année difficile pour les investisseurs boursiers n’était pas nécessairement surprenant, compte tenu des gains du marché en 2021, a expliqué Sam Stovall, stratège en chef des investissements de la société de recherche en investissement CFRA Research, dans une interview. «Chaque fois que le marché est en hausse de 20% ou plus, nous avons connu une baisse d’au moins 5 à 10%, la moyenne étant en fait une correction de 10 et 15%. Cette fois, malheureusement, cela a fini par être un marché baissier », a-t-il déclaré, ce qui signifie une baisse de 20 %. Cette baisse prévisible a été exacerbée par certains facteurs externes qui l’ont aggravée. « La Fed a attendu trop longtemps pour commencer à relever les taux d’intérêt. Nous n’avons pas vu la perturbation de l’approvisionnement se résorber aussi rapidement que beaucoup le pensaient, et au début de cette année, la situation entre la Russie et l’Ukraine n’avait pas [yet] a explosé », a ajouté Stovall. La position ferme et continue de la Chine sur Covid, qui a des implications économiques dans le monde entier, est également un facteur.

Les grandes valeurs technologiques sont revenues sur terre après une course assez impressionnante. L’intérêt des investisseurs pour certaines des choses les plus étranges, des actions de mèmes aux crypto-monnaies en passant par les NFT, a diminué, et à son tour, leurs prix aussi. Dans l’ensemble, les investisseurs n’ont pas eu beaucoup d’endroits où se cacher – même le refuge normal du marché obligataire n’était pas sûr.

“C’est la première fois depuis des décennies que le marché boursier et le marché obligataire baissent simultanément. Cela a créé beaucoup de perturbations pour les investisseurs cette année car il n’y avait vraiment pas de place, pas même l’or », a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements et associé fondateur de Cresset Capital. (Le récit selon lequel “le bitcoin est une bonne couverture contre l’inflation” ne semble pas s’être confirmé non plus.)

Beaucoup de gens aiment leurs pelotons, mais l’entreprise n’a probablement jamais valu 50 milliards de dollars

Ce n’est pas forcément une chose terrible que certains actifs dont les valorisations antérieures n’étaient pas tout à fait justifiables reviennent à un niveau un peu plus réaliste. Beaucoup de gens aiment leurs pelotons, mais l’entreprise n’a probablement jamais valu 50 milliards de dollars. Et pour les investisseurs toujours intéressés par ces actifs, des prix plus bas pourraient être une opportunité d’achat. “Écoutez, pensez aux actions et à la bourse comme à n’importe quel autre produit. Voulez-vous acheter un steak quand il coûte 18 $ la livre ou voulez-vous acheter le même steak alors qu’il coûte 10 $ la livre ? » dit Ablin. “Lorsque le prix baisse, cela s’avère en fait être une meilleure affaire.”

Certes, rien ne garantit que les marchés ne se dégraderont pas avant de s’améliorer. La Fed est sur le point de continuer à augmenter les taux d’intérêt en 2023, une manœuvre qui n’est pas vraiment appréciée des investisseurs. Stovall a déclaré qu’il ne voyait pas 2023 refléter 2022 – mais cela ne signifie pas nécessairement que nous avons encore touché le fond non plus. En octobre, il a demandé à un groupe de conseillers financiers s’ils avaient entendu parler de leurs clients “sonneurs de cloche” – les personnes qui veulent devenir agressives lorsque le marché atteint son sommet et vendre juste au plus bas, pour faire le mauvais choix juste au mauvais moment. moment. Ils ne l’avaient pas fait. Il leur a dit : « Soit vous faites un trop bon travail pour les maintenir au diapason, etc., soit nous n’avons pas vraiment vu la capitulation que nous voyons habituellement à la fin d’un marché baissier.

C’est l’économie de l’inflation et nous vivons juste dedans

Le principal scénario économique de 2022 a été l’inflation. C’est haut, c’est persistant, c’est agaçant. Cela a rendu tout le reste de l’économie vraiment mauvais, même lorsque, selon de nombreuses indications, il se passe aussi beaucoup de bien. Les salaires sont en hausse, de nombreux emplois sont disponibles et les consommateurs, pendant une grande partie de l’année, ont maintenu leurs dépenses.

Pourtant, il y a à tout le moins le risque de quelques nuages ​​​​sombres à l’horizon. Les ventes au détail ont chuté aux États-Unis en novembre, avec des baisses dans des domaines tels que les meubles et les véhicules automobiles. L’inflation est mauvaise, point final. Les mesures prises par la Fed pour essayer de le maîtriser pourraient également conduire à plus de mal et aggraver la situation avant que la situation ne s’améliore. Les taux d’intérêt des prêts sont de plus en plus chers. Les gens mettent plus de dettes sur leurs cartes de crédit. Si la Fed parvient à ses fins, les travailleurs pourraient finir par perdre leur emploi car la Fed a clairement indiqué qu’elle recherchait un ralentissement du marché du travail.

“Malgré le ralentissement de la croissance, le marché du travail reste extrêmement tendu, avec un taux de chômage proche de son plus bas niveau en 50 ans, des postes vacants toujours très élevés et une croissance des salaires élevée”, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse à la mi-décembre. notant que les États-Unis avaient créé en moyenne 272 000 emplois par mois au cours des trois derniers mois. “Bien que les postes vacants soient passés en dessous de leurs sommets et que le rythme des gains d’emplois ait ralenti par rapport au début de l’année, le marché du travail continue d’être déséquilibré.”

“Le médicament a la possibilité d’être pire que la maladie”, a déclaré Ira Regmi, responsable du programme d’analyse macroéconomique à l’Institut Roosevelt. Ils ont noté que cela aurait également un impact disproportionné. «Tout ce qui se passe dans l’économie se produit à un rythme plus rapide et à plus grande échelle pour les Noirs et les Bruns. Ils sont les premiers à être licenciés, les derniers à être embauchés.

Les soutiens économiques que le gouvernement a accordés pendant la pandémie sont maintenant dans le rétroviseur. Les chèques de relance et l’argent élargi du crédit d’impôt pour enfants ont été dépensés. Pour les chômeurs, l’assurance-chômage redevient ce qu’elle était avant (c’est-à-dire : une catastrophe).

“Le médicament a la possibilité d’être pire que le mal”

Cela ne veut pas dire que le gouvernement ne fait rien pour l’économie. Lindsay Owens, directrice exécutive du groupe de réflexion progressiste Groundwork Collective, a noté que la loi sur la réduction de l’inflation, adoptée à la mi-2022, fait des investissements importants dans des domaines tels que le climat et les soins de santé. “Il y a une quantité assez importante d’investissements à long terme qui ne font que commencer et que nous allons voir au fil des années, voire des décennies”, a-t-elle déclaré. Pourtant, les gens ne ressentiront pas cela avec la même rapidité qu’un chèque arrivant par la poste. “Peut-être qu’une mise en garde est que le sucre est terminé”, a déclaré Owens. “L’allocation est terminée, mais le fonds du collège est vide.”

La fête est terminée et il n’est pas clair si la suite est bonne ou un enterrement

Il y a de nombreuses raisons de se sentir mieux en 2022 qu’en 2021, du point de vue de l’argent. La large disponibilité des vaccins Covid-19 signifie que l’économie est revenue à la normale à bien des égards. Par exemple, de nombreux problèmes de la chaîne d’approvisionnement qui ont marqué la saison des fêtes de 2021 ont été résolus. Le marché du travail a rebondi et de nombreux travailleurs ont trouvé un niveau de pouvoir et de levier sans précédent.

Bien sûr, ça craint si vous perdez de l’argent sur les marchés cette année, mais dans l’ensemble, le marché boursier monte généralement avec le temps – vraiment, regarder votre 401 (k) ne vous fera rien pour le moment. C’est aussi nul si vous avez perdu de l’argent en crypto, ce qui, vous savez, il n’est pas si clair si celui-ci augmente avec le temps en général ou non, surtout en fonction de la pièce. De nombreux experts du marché – et des spécialistes de la cryptographie – disent que ce genre de moments est celui où certains des investissements et des entreprises qui étaient des ordures en premier lieu sont emportés, ce qui n’est globalement pas la pire chose au monde. Ils disent également qu’il est bon pour les nouveaux investisseurs d’apprendre que les prix peuvent baisser, même s’ils apprennent à leurs dépens. Je suppose que si tout le monde décide que les singes de dessin animé jpeg ne valaient probablement pas des centaines de milliers de dollars, c’est probablement bien.

La chute des cours boursiers, la forte inflation et la hausse des taux d’intérêt ne sont pas amusantes, mais peut-être que la raison pour laquelle il semble que la fête est terminée n’est pas nécessairement la situation actuelle. Au lieu de cela, il pourrait s’agir de l’incertitude globale de ce qui nous attend. C’est un peu difficile à ressentir woohoo à propos de quoi que ce soit lorsqu’il y a une menace de ralentissement économique à venir. Les craintes de récession se profilent, ce qui dégrade l’ambiance actuelle, quelle que soit la situation économique de chacun.

“2023 pourrait être une année vraiment douloureuse”, a déclaré Owens.

Dans le meilleur des cas, la Fed organise un atterrissage en douceur et maîtrise l’inflation sans renverser l’économie. Dans le pire des cas, cela pomperait trop fort les freins, mettant des millions de personnes au chômage et provoquant des troubles pendant une durée indéterminée. Les jokers restent – ​​Russie-Ukraine, Chine et Covid, par exemple. Compte tenu de ce qui s’est passé au cours des trois dernières années, qui pourrait même commencer à deviner ce qui va suivre ? Les marchés sont comme les gens à cet égard : clairement anxieux face à la situation.

La fête est en pause pour le moment, mais il est bon de se rappeler que les festivités financières ne sont probablement pas terminées pour toujours.