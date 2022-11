Des actifs de “ bien plus d’un million de dollars ” saisis dans “ l’organisation de trafic de marijuana ” du comté de McHenry – Shaw Local

À la suite d’une enquête de deux ans, trois hommes sont accusés d’avoir dirigé ce que les procureurs ont appelé une «organisation de trafic de marijuana», qui a rapporté plus d’un million de dollars d’actifs, selon les archives judiciaires.

Matthew D. Lilla, 36 ans, du bloc 4300 de North Sawyer Avenue à Chicago, a été accusé de trafic de plus de 2 500 grammes de marijuana et de possession avec l’intention de livrer plus de 5 000 grammes de marijuana, chacun un crime de classe X, ainsi que complot criminel de cannabis calculé et quatre chefs de blanchiment d’argent, selon la plainte déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Mark R. Bennett Jr., 31 ans, du bloc 300 de Council Trail à Lake in the Hills, a été inculpé de quatre chefs de blanchiment d’argent, un crime de classe 2 et de quatre chefs de contrefaçon, un crime de classe 3, selon le plainte.

Un troisième homme, Michael A. Ferrante, 32 ans, du bloc 11600 de Hawthorne Way à Huntley, a été accusé de trafic de plus de 2 500 grammes de marijuana et de possession avec l’intention de livrer plus de 5 000 grammes de marijuana, chacun un crime de classe X, ainsi que le blanchiment d’argent et le complot criminel calculé de marijuana, selon la plainte.

Les crimes de classe X peuvent entraîner de six à 30 ans de prison et ne sont pas probatoires. Les crimes de classe 2 peuvent entraîner une peine de prison de trois à sept ans, mais sont également probatoires.

Lilla a été arrêtée et placée en garde à vue à la prison du comté de McHenry mardi. Il est détenu sur une obligation de 200 000 $, ce qui signifie qu’il devrait déposer 10 %, soit 20 000 $.

Les procureurs devraient demander vendredi à un juge d’exiger que Lilla prouve que tout l’argent versé pour sa caution provient de sources légitimes et n’est pas lié à ses crimes présumés.

Dans leur requête, les procureurs ont écrit qu’au cours des deux dernières années, le bureau du shérif du comté de McHenry avait mené une enquête sur une «organisation de trafic de cannabis dans le comté de McHenry», qui avait abouti à l’arrestation de Lilla et Bennett.

Lilla est accusée d’avoir “orchestré” la livraison de “grandes quantités” de marijuana dans l’Illinois, en utilisant “diverses unités de stockage, entrepôts industriels et maisons pour stocker non seulement des drogues illicites, mais aussi le produit de son opération illégale”, indique la motion.

Le 18 octobre, un “associé et co-accusé” conduisait une camionnette avec environ 583 livres de marijuana à l’intérieur lorsqu’il a été arrêté dans le Dakota du Nord lors d’un contrôle routier.

Il “était en communication avec (Lilla) et était sur le chemin du retour vers l’Illinois, en particulier la région du comté de McHenry”, selon la requête.

Les autorités allèguent que l’homme a ramassé la marijuana sous la direction de Lilla, indique la motion.

Une perquisition d’une résidence que Lilla possède dans le comté de McHenry le 18 octobre a révélé «de nombreux livres» de marijuana, de registres de médicaments, d’autres matériaux d’emballage et d’argent.

La police a ensuite fouillé trois unités de stockage louées par Lilla le 13 octobre et a trouvé plus d’argent.

Ils ont saisi plus d’un million de dollars d’actifs et n’ont “pas été en mesure de localiser une source légitime de revenus”, selon la requête. Une demande de prêt hypothécaire signée par Lilla en juin indique qu’il a “un revenu mensuel de 8 683,08 $”, selon la requête.

Dans la plainte pénale accusant Bennett, il est accusé d’avoir pris environ 20 000 $ dans un coffre-fort appartenant à Lilla, sachant que l’argent provenait du trafic de stupéfiants, et a utilisé cet argent pour donner à Lilla une “propriété partielle” de MB3 LLC. Bennett est répertorié comme propriétaire de l’entreprise sur son site Web.

La plainte allègue également que le 22 septembre ou vers cette date, Bennett a utilisé 20 000 $ des revenus présumés liés à la drogue pour acheter un camion Dodge 2009 et 30 000 $ le 11 octobre ou vers cette date pour « obtenir une camionnette utilisée pour faire progresser l’activité criminelle liée à la drogue à partir de laquelle l’argent a été dérivé.

Bennett est également accusé d’avoir généré de fausses déclarations de revenus pour Ferrante pour les périodes de paie de septembre et octobre, afin que Ferrante puisse obtenir un prêt, selon la plainte.

Ferrante, qui doit comparaître devant le tribunal mercredi, est également accusé d’avoir déposé 34 990 $ le 25 mars 2020 dans plusieurs distributeurs automatiques de billets à travers le comté, selon la plainte.

Ferrante est sous la garde de la prison du comté de McHenry au lieu d’une caution de 200 000 $, dont il devrait déposer 10% pour être libéré. Bennett se rendra mercredi, selon une motion visant à faire avancer son dossier.

Les avocats de Bennett et Lilla ont refusé de commenter. Ferrante est représenté par le bureau du défenseur public du comté de McHenry, qui n’a pas pu être joint vendredi.