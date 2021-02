Des acteurs vedettes se joignent aux appels lancés au gouvernement pour résoudre le problème des visas post-Brexit pour les artistes interprètes | Actualités Ents & Arts

Sir Ian McKellen, Dame Julie Walters et Sir Patrick Stewart font partie d’un groupe d’acteurs britanniques appelant Boris Johnson à résoudre le problème des voyages sans visa pour les artistes dans l’UE.

Plus de 100 membres du syndicat Equity ont signé une lettre ouverte décrivant la nouvelle Brexit règles comme un «obstacle majeur» pour l’industrie.

Il fait suite à une déclaration similaire publiée en janvier de artistes musicaux dont Liam Gallagher, Sir Elton John et Ed Sheeran, ainsi que la co-organisatrice de Glastonbury Emily Eavis, critiquant le gouvernement pour ne pas avoir agi.

Et plus de 280000 personnes ont signé une pétition appelant à la conclusion d’un accord de permis de travail culturel entre le gouvernement et l’UE.

La commission du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) doit aujourd’hui tenir une séance ponctuelle sur la gestion des négociations par le gouvernement.

Publié pour la première fois dans le journal The Guardian, la lettre des acteurs dit que ceux qui travaillent dans les arts du spectacle ont déjà perdu leur travail.

«Avant, nous pouvions voyager en Europe sans visa», indique le communiqué. « Maintenant, nous devons payer des centaines de livres, remplir formulaire après formulaire et passer des semaines à attendre l’approbation – juste pour pouvoir faire notre travail. »

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE et que la libre circulation a pris fin, les artistes interprètes souhaitant faire une tournée doivent désormais demander des permis séparés pour travailler dans un grand nombre des 27 États membres.

Ils devront également payer des carnets (permis) coûteux pour traverser les frontières avec du matériel et des camions transportant des kits, ou ils pourraient voir leurs trajets plafonnés.

L’industrie a déjà été durement touchée par COVID-19[feminine pandémie, la majorité des sites étant fermés en 2020.

Parmi les autres stars par intérim qui ont signé la dernière lettre figurent Miriam Margolyes, Anne-Marie Duff et Celia Imrie.

« Pour un secteur profondément ancré dans la communauté internationale – des tournées de théâtre et de danse au cinéma, à la télévision et aux publicités – qui doit travailler rapidement, avec souplesse et pour exiger, c’est un coup désastreux qui frappera les groupes déjà en difficulté et marginalisés. le plus difficile », dit-il.

« Monsieur le Premier ministre, nous vous exhortons à négocier de nouvelles conditions avec l’UE, permettant aux créateurs de se rendre dans l’UE sans visa pour travailler, et à nos homologues européens de pouvoir faire de même au Royaume-Uni.

« Ne pas agir maintenant fera un tort supplémentaire et irréparable à la main-d’œuvre créative du Royaume-Uni, à nos industries et à notre position sur la scène culturelle internationale. »

Parallèlement à la liste des signataires, des membres du syndicat des créateurs ont envoyé des courriels à leurs députés pour faire pression sur la question.

Le secrétaire général de l’Équité, Paul W Fleming, a déclaré: «L’art et le divertissement sont une réussite britannique. Plus important pour notre économie que pour le secteur bancaire, l’intransigeance du gouvernement menace une pierre angulaire de notre soft power international et une exportation clé.

« De plus, le langage de l’art et du divertissement ne connaît pas de frontières; la liberté de mouvement pour nos membres en tant qu’artistes et travailleurs est réalisable, souhaitable et essentielle. »

Dans une déclaration au Guardian, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu’ils « travaillaient de toute urgence avec nos secteurs culturels pour résoudre les nouveaux obstacles » auxquels les artistes sont confrontés afin que les tournées puissent reprendre « dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité ».