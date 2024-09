Des acteurs liés à la Russie sèment la désinformation sur Harris à l’approche des élections, selon Microsoft

NEW YORK — La vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, mais certains spectateurs étaient méfiants : elle mettait en scène une jeune femme noire qui prétendait Vice-présidente Kamala Harris l’a laissée paralysée dans un accident de fuite à San Francisco il y a 13 ans.

Dans un récit émouvant depuis un fauteuil roulant, la victime présumée a déclaré qu’elle « ne pouvait plus rester silencieuse » et a déploré que son enfance se soit « terminée trop tôt ».

Immédiatement après la publication de la vidéo le 2 septembre, les utilisateurs des réseaux sociaux ont souligné les raisons de se méfier. La prétendue chaîne d’information d’où elle provenait, KBSF-TV de San Francisco, n’existait pas. Un site Web de la chaîne créé une semaine plus tôt contenait des articles plagiés de véritables médias. Images radiographiques Les noms montrés dans la vidéo proviennent de revues médicales en ligne. La vidéo et le texte publié sur le site Internet orthographiaient le nom de la victime présumée différemment.

La prudence était justifiée, selon un nouveau rapport de renseignement sur les menaces de Microsoft, qui confirme que l’histoire inventée était une désinformation provenant d’une ferme de trolls liée à la Russie.

Le rapport du géant de la technologie, publié mardi, détaille comment les acteurs alignés sur le Kremlin, qui ont d’abord eu du mal à s’adapter au retrait du président Joe Biden de la course, ont maintenant mis les bouchées doubles dans leurs efforts d’influence secrets contre Harris et les démocrates.

L’article explique également comment les acteurs du renseignement russe collaborent avec des « hacktivistes » pro-russes pour promouvoir des documents prétendument piratés et divulgués, une stratégie qui, selon l’entreprise, pourrait être utilisée comme arme pour saper la confiance des États-Unis dans le résultat des élections de novembre.

Les résultats révèlent comment, malgré des changements spectaculaires dans le paysage politique, les groupes liés aux adversaires étrangers de l’Amérique ont redoublé d’ampleur. leur engagement à influencer l’opinion politique américaine Les élections approchent, parfois par des moyens profondément manipulateurs. Ils apportent également un éclairage supplémentaire sur la manière dont les efforts de la Russie pour combattre la politique pro-ukrainienne aux États-Unis se traduisent par une escalade des attaques contre le ticket démocrate pour la présidentielle.

Le rapport s’appuie sur préoccupations antérieures Les États-Unis ont eu des informations sur l’ingérence russe dans les prochaines élections. Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden saisie de sites Internet gérés par le Kremlin et Deux employés des médias d’État russes inculpés dans le cadre d’un prétendu projet visant à financer et influencer secrètement un réseau d’influenceurs de droite.

Les acteurs liés à la Russie ont passé plusieurs mois à essayer de manipuler les points de vue américains au moyen de publications secrètes, mais jusqu’à présent, leurs efforts n’ont pas eu beaucoup de succès. Il convient de noter que certains des exemples récents cités dans le rapport de Microsoft ont suscité un engagement important sur les réseaux sociaux de la part d’Américains qui ont partagé ces fausses informations avec indignation.

« À l’approche des élections, les gens s’échauffent », a déclaré Clint Watts, directeur général du centre d’analyse des menaces de Microsoft, dans une interview. « Les gens ont tendance à assimiler des informations provenant de sources qu’ils ne connaissent pas vraiment ou qu’ils ne sauraient même pas évaluer. »

Microsoft a expliqué que la vidéo accusant Harris d’un faux délit de fuite provenait d’un réseau d’influence pro-russe appelé Storm-1516, que d’autres chercheurs appellent CopyCop. La vidéo, dont le personnage principal est joué par un acteur, est typique des efforts du groupe pour réagir aux événements actuels avec des comptes de « lanceurs d’alerte » en apparence authentiques qui peuvent sembler être des informations juteuses et non rapportées aux électeurs américains, a déclaré l’entreprise.

Le rapport a révélé une deuxième vidéo diffusée par le groupe, qui prétendait montrer deux hommes noirs en train de battre une femme blanche ensanglantée lors d’un rassemblement pour Le candidat républicain à la présidence Donald TrumpLa vidéo a été partagée des milliers de fois sur la plateforme sociale X et a suscité des commentaires tels que : « C’est le genre de choses qui déclenchent des guerres civiles. »

Le rapport de Microsoft a également pointé du doigt un autre acteur d’influence russe qu’il appelle Storm-1679, qui a récemment changé de sujet en publiant des articles sur les élections françaises et les Jeux olympiques de Paris pour des articles sur Harris. Plus tôt ce mois-ci, le groupe a publié une vidéo manipulée montrant un panneau d’affichage de Times Square qui reliait Harris à des opérations de réassignation sexuelle.

Le contenu mis en évidence dans le rapport ne semble pas utiliser d’outils d’intelligence artificielle générative. Il fait plutôt appel à des acteurs et à des techniques de montage plus traditionnelles.

Watts a déclaré que Microsoft a suivi l’utilisation de L’IA par les États-nations Depuis plus d’un an, et bien que les acteurs étrangers aient d’abord essayé l’IA, beaucoup sont revenus aux fondamentaux car ils ont réalisé que l’IA était « probablement plus chronophage et pas plus efficace ».

Interrogé sur les motivations de la Russie, Watts a déclaré que les groupes alignés sur la Russie que Microsoft suit ne soutiennent pas nécessairement des candidats particuliers, mais qu’ils sont motivés à saper quiconque « soutient l’Ukraine dans sa politique ».

Harris a s’est engagé à continuer de soutenir l’Ukraine, alliée des États-Unis dans sa lutte contre l’invasion de la Russie s’il est élu président. Trump a hésité lorsqu’on lui a demandé s’il voulait que l’Ukraine gagne la guerre, déclarant lors du récent débat présidentiel : « Je veux que la guerre s’arrête.”

Lors d’un forum début septembre, le président russe Vladimir Poutine semblait suggérer en plaisantant Selon les services de renseignements, Moscou préférerait Trump.

L’équipe de campagne de Harris a refusé de commenter ces informations. L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

Plus tôt cet été, Microsoft a découvert que Groupes iraniens Ils ont également préparé le terrain pour attiser la division lors des élections en créant de faux sites d’information, en se faisant passer pour des militants et en ciblant une campagne présidentielle avec une attaque de phishing par courrier électronique.

Des responsables du renseignement américain préparent des poursuites pénales en lien avec cette attaque, qui visait la campagne Trump, ont indiqué deux personnes proches du dossier. a déclaré à l’Associated Press.

Le nouveau rapport de Microsoft évoque également la manière dont un acteur d’influence lié à la Chine a utilisé une vidéo de courte durée pour critiquer Biden et Harris et pour créer du contenu anti-Trump, suggérant qu’il ne semble pas intéressé à soutenir un candidat en particulier.

Au lieu de cela, a déclaré l’entreprise, l’objectif apparent du groupe aligné sur la Chine est de « semer le doute et la confusion parmi les électeurs américains avant l’élection présidentielle de 2024 ».

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique de l’AP iciL’AP est seule responsable de tout le contenu.