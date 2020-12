Dublin, 21 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «Solutions alternatives de réduction du sucre stimulant le marché mondial des édulcorants pour aliments et boissons, 2025» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Selon l’ONU, les dépenses de santé liées à l’obésité pourraient atteindre 1,5 billion de dollars d’ici 2035 rien qu’aux États-Unis.

Dans son dernier rapport (2019) La situation des enfants dans le monde, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré que le nombre d’enfants obèses a été multiplié par près de 12 au cours des 40 dernières années. Des changements drastiques doivent être apportés aux habitudes alimentaires et des mesures proactives doivent être adoptées de manière cohérente. Éviter le sucre est l’une des premières mesures prises par les consommateurs dans leur effort pour manger plus sainement. Cette tendance s’est déjà manifestée dans le monde entier et devrait s’intensifier dans les années à venir.

La prise de conscience croissante des solutions hypocaloriques et réductrices de sucre parmi la population mondiale a contraint les fabricants d’ingrédients alimentaires et les formulateurs de produits à opter pour des édulcorants alternatifs. Le marché mondial des édulcorants est très compétitif, les participants excellant dans leurs propres segments de produits grâce à une croissance organique et inorganique. La demande croissante des consommateurs pour des solutions de réduction du sucre a incité les fabricants à opter pour des édulcorants naturels, non nutritifs ou à faible teneur en calories dans les produits alimentaires et boissons (F&B).

Les fabricants d’ingrédients alimentaires et les formulateurs de produits s’associent désormais aux fabricants d’édulcorants pour répondre à cette demande. Ce type de modèle d’entreprise devrait atteindre de nouveaux sommets à l’avenir.

Les fabricants de produits se concentrent sur des solutions de réduction du sucre grâce à de nouveaux extraits et technologies sans compromettre le goût et les avantages nutritionnels. Choisir le bon mélange / mélanges est le besoin de l’heure dans l’industrie des édulcorants pour une formulation efficace et réussie. Les entreprises prennent des initiatives avec des outils d’analyse qui réduisent le temps de formulation afin de minimiser le délai de mise sur le marché des produits.

Tate & Lyle, JK Sucralose, Ingredion, Ajinomoto Group, SinoSweet Co., Ltd., PureCircle, GLG Life Tech Corporation, Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, Sweet Green Fields LLC, Ingredion, JMC Saccharin, Anhui Jinhe et Celanese Corporation sont des acteurs clés du marché des édulcorants faisant des progrès constants grâce à l’innovation et à l’élaboration de plans d’expansion rigoureux pour l’avenir.

Principaux sujets abordés:

1. Impératifs stratégiques

Pourquoi est-il de plus en plus difficile de grandir?

L’impératif stratégique

L’impact des trois principaux impératifs stratégiques sur l’industrie mondiale des édulcorants

Les opportunités de croissance alimentent le moteur du pipeline de croissance

2. Analyse des opportunités de croissance, marché des édulcorants

Marché des édulcorants, portée de l’analyse

Résumé analytique, marché des édulcorants

Questions clés auxquelles cette étude répondra

Segmentation du marché des édulcorants

Définitions du marché des édulcorants – Édulcorants à haute intensité

Définitions du marché des édulcorants – Alcools de sucre / édulcorants à faible intensité

Définitions du marché des édulcorants – Sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF)

Principaux concurrents du marché des édulcorants

Indicateurs de croissance clés pour le marché des édulcorants

Moteurs de croissance pour le marché des édulcorants

Analyse des moteurs de croissance pour le marché des édulcorants

Contraintes de croissance pour le marché des édulcorants

Analyse des contraintes de croissance pour le marché des édulcorants

Surmonter les défis du marché

Hypothèses de prévision, marché des édulcorants

Prévisions de revenus, marché des édulcorants

Prévisions des expéditions unitaires, marché des édulcorants

Prévisions de revenus par région, marché des édulcorants

Prévisions des expéditions unitaires par région, marché des édulcorants

Analyse des prévisions de revenus par région, marché des édulcorants

Prévisions de revenus par type d’édulcorant, marché des édulcorants

Prévisions des expéditions unitaires par type d’édulcorant, marché des édulcorants

Tendances des prix et analyse des prévisions, marché des édulcorants

Tendances et analyse des prix, marché des édulcorants

Paysage réglementaire, marché des édulcorants

Tendances du marché mondial, marché des édulcorants

Tendances des nouveaux produits, marché des édulcorants

Solutions technologiques des fabricants d’édulcorants et des formulateurs de produits

Tendances parmi les principaux fabricants de restauration

Impact du COVID-19 sur l’industrie F & B et son influence sur le marché des édulcorants – Actuel et futur

Environnement concurrentiel, marché des édulcorants

Analyse de la part des revenus par type d’édulcorant, marché des édulcorants

Paysage concurrentiel – Ace-K, Cyclamate et Allulose

Paysage concurrentiel – Sucralose et aspartame

Paysage concurrentiel – Stevia et saccharine

Paysage concurrentiel – HFCS et alcools de sucre

Paysage concurrentiel et matrice de produits – Édulcorants à haute intensité

Paysage concurrentiel et matrice de produits – Édulcorants de faible intensité / alcools de sucre

Paysage concurrentiel et matrice de produits – Sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS)

3. Analyse des opportunités de croissance, marché des édulcorants à haute intensité

4. Analyse des opportunités de croissance, marché des édulcorants de sirop de maïs à haute teneur en fructose5. Analyse des opportunités de croissance, alcools de sucre / édulcorants à faible intensité

6. Univers des opportunités de croissance, marché des édulcorants

Opportunité de croissance 1: Accroître la sensibilisation des consommateurs et mettre davantage l’accent sur la réglementation

Opportunité de croissance 2: Besoin de solutions de réduction du sucre à satisfaire grâce à des partenariats efficaces et à l’expansion des capacités

