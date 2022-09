14 septembre 2022 — Les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney assument différents rôles : dans une nouvelle campagne de sensibilisation à l’importance du dépistage du cancer du côlon.

Utilisant un peu d’humour pour mettre en lumière un sujet très sérieux, les deux stars hollywoodiennes ont filmé leurs propres coloscopies. Il est important de noter que Reynolds et McElhenney ont tous deux 45 ans, le nouvel âge auquel de nombreuses organisations médicales de premier plan recommandent désormais aux hommes à risque moyen de subir une première coloscopie.

Lors du tournage du Campagne Lead From Behind, Reynolds a découvert que les médecins avaient identifié et enlevé un polype, ou une lésion précancéreuse, qui aurait pu devenir quelque chose de plus grave avec le temps. Le médecin de McElhenny a trouvé trois polypes et les a également retirés. Les résultats soulignent l’importance du dépistage des hommes à risque moyen de cancer colorectal, y compris les hommes plus jeunes.

Les gastro-entérologues applaudissent Reynolds et McElhenney pour avoir utilisé leur célébrité pour montrer comment la coloscopie peut être à la fois facile et salvatrice.

«Je pense que Ryan et Rob ont fait un travail fantastique», déclare David A. Johnson, MD, gastro-entérologue en pratique privée à Norfolk, en Virginie, qui a travaillé sur les lignes directrices nationales sur le cancer du côlon au cours des 20 dernières années.