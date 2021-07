Des acteurs brillants qui ont réussi les rôles emblématiques résumés dans ce fil Reddit

Si vous êtes un cinéphile, vous aurez forcément une place de choix pour certains films, acteurs et réalisateurs que vous ne jurez que par. Cependant, certaines personnes qui aiment plus sérieusement leur cinéma pourraient aimer des rôles spécifiques dans des films ou des séries télévisées joués par un acteur spécifique. Ainsi, lorsqu’un utilisateur de Reddit a demandé dans son message: « Quel acteur a écrasé un rôle si fort que personne d’autre ne pourra le tenir? », les gens ont inondé le message viral avec ce rôle qu’ils pensaient que l’acteur avait réussi. De Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark/Iron Man à Heath Ledger en tant que Joker, les utilisateurs ont répertorié leurs préférences dans les milliers de commentaires sur la publication virale. Cependant, bien qu’il s’agisse d’acteurs et de rôles plus populaires auxquels les gens auraient facilement pensé, certains rôles ont été mentionnés par les utilisateurs étaient assez uniques.

Un utilisateur a mentionné dans les commentaires à propos de John C. McGinley en tant que Dr Cox dans la populaire émission télévisée « Scrubs ». Le personnage, qui peut être considéré comme un peu sarcastique et cynique, est apparu dans presque tous les épisodes de la série. Un autre utilisateur a mentionné Maggie Smith en tant que professeur Minerva McGonagall dans la série Harry Potter. Smith a été largement appréciée pour son personnage dans la série par les fans. Cependant, à la grande consternation des Potterheads, elle avait déclaré dans une interview avec Insider que faire partie des films Harry Potter « n’était pas assez satisfaisant » pour elle et ne la mettait pas au défi de manière créative.

Un autre commentaire mentionnait Hugh Laurie en tant que Dr House dans la série télévisée à succès « House MD ». Le personnage de Laurie était un génie médical non conventionnel qui prenait toujours des analgésiques et résolvait des cas médicaux difficiles et uniques avec son équipe de médecins. Le spectacle et Laurie sont devenus immensément populaires et ont remporté plusieurs prix au fil des saisons.

Parmi les autres rôles et acteurs remarquables mentionnés dans le post de Reddit, citons Jessica Walter dans « Arrested Development », Michael Keaton dans « Beetlejuice », James Gandolfini dans le rôle de Tony Soprano et Patrick Stewart dans le rôle du professeur X dans les films « X-Men ».

