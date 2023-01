Des acteurs à la musique, Twitter parle de chansons qui étaient complètes dans tous les sens

Qu’est-ce qui complète un film ? Les réalisateurs et l’équipe qui imaginent une histoire et les acteurs qui la réalisent. C’est le travail acharné et le dévouement qui font qu’un film vaut la peine d’être regardé. Certains d’entre nous regarderaient un film en raison de son scénario unique, tandis que d’autres attendraient avec impatience qu’il réalise leur moment de fan. Mais, parfois, les chansons d’un film sont si encourageantes qu’elles améliorent l’expérience des spectateurs dans les salles de cinéma. Ils sont si parfaits en termes de direction, d’acteur, de musique et de tout qu’ils restent gravés à jamais dans nos cœurs. Alors, quelle est cette chanson pour vous ?

Utilisateur de Twitter, Pulkit Kochar a sollicité des suggestions d’utilisateurs en ligne et a écrit: «Une chanson où acteurs, réalisateur, DOP, musicien, chanteur, parolier – CHAQUE TUÉ. DITES-MOI”. Les internautes ont rapidement commencé à affluer dans la section des commentaires et ont répertorié leurs favoris, notamment Chaiyya Chaiyya, Satrangi Re de Bombay, Agar Tum Saath Ho de Tamasha, Khwaja Mere Khwaja de Jodhaa Akbar, Maana Ke Hum Yaar Nahi de Meri Pyaari Bindu, Pardesi de Dev D, Hey Ya de Karthik Calling Karthik et ainsi de suite. La playlist comportait des chansons jugées parfaites dans tous les sens par les internautes.

Une chanson où acteurs, réalisateur, directeur de la photographie, musicien, chanteur, parolier – TOUT LE MONDE L’A TUÉ. DITES-MOI.— Pulkit Kochar (@kocharpulkit) 24 janvier 2023

Khwaja Mere Khwaja – Jodhaa AkbarAashiyan – BarfiAankhon Mein Teri – Om Shanti OmMitwa – LagaanApna Time Aayega – Gully Boy (ne vieillira probablement pas bien, mais c’était parfait pour l’époque)— Anuj M (@pavlikam) 24 janvier 2023

Le chemin @anuragkashyap72 a approché la chanson ‘Pardesi’ dans Dev D se démarque pour moi, il a utilisé des danseurs dans bg comme outil de narration est si unique et DP Rajeev Ravi de superbes visuels colorés nous plongent profondément dans l’état d’esprit portaganiste.— * pensées de la dernière page par nirav! (@nykknyravv) 25 janvier 2023

