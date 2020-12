Les Britanniques se sont dirigés en masse dans les rues principales dimanche pour faire des achats de Noël après la réouverture des magasins après le verrouillage – un marché de Noël à Nottingham ayant été contraint de fermer après seulement 24 heures en raison de la surpopulation.

Le deuxième jour de ce qui devrait être une frénésie de dépenses de 1,5 milliard de livres sterling pendant la période des fêtes, des acheteurs de Kington, Herefordshire ont été photographiés portant des sacs de marchandises et faisant la queue devant Marks and Spencer.

Beaucoup se sont également réchauffés pour fermer bientôt les magasins Debenhams et Nike d’Oxford Street dans le centre de Londres.

Cependant, la foule s’est avérée trop importante à Nottingham – qui est soumise à des restrictions de niveau 3 – avec des photos montrant des centaines de personnes entassées ensemble sur la place du vieux marché le premier jour de son ouverture samedi.

Il a maintenant été temporairement fermé après que les organisateurs aient été critiqués pour leur manque de distanciation sociale.

Le groupe Mellors, qui organise l’événement en collaboration avec le conseil municipal de Nottingham, a déclaré: « À la lumière de la fréquentation sans précédent du pays pour la vente au détail à l’échelle nationale, nous avons décidé de fermer temporairement le marché de Noël aujourd’hui.

« La demande refoulée pour une offre de centre-ville était bien plus élevée que la normale et nous pensons que c’est la voie la plus appropriée. »

La police du Nottinghamshire a déclaré que des agents étaient au marché toute la journée pour assurer une présence visible et disperser les grandes foules dans la région.

Le deuxième jour non ouvrable depuis la fin du verrouillage le 2 décembre, les acheteurs étaient en force dans l’espoir de conclure des offres de Noël avec des prix réduits jusqu’à 80%.

Des foules immenses sont photographiées au marché de Noël de Nottingham samedi. Le marché a maintenant été temporairement fermé après que de grandes foules se soient rassemblées à l’attraction

Beaucoup se sont également réchauffés pour fermer bientôt les magasins Debenhams (photo) et Nike sur Oxford Street, dans le centre de Londres.

On ne sait pas quand le marché de Noël de Nottingham (photographié très occupé hier) rouvrira mais c’était le premier week-end qu’il avait ouvert

Les acheteurs de trottinettes électriques sur Oxford Street à Londres le premier week-end suivant la fin du deuxième lock-out national en Angleterre

Le concepteur de jeux Luke Brown, 24 ans, du quartier The Meadows de Nottingham, a déclaré qu’il y avait au moins deux centaines de personnes sur le marché, le décrivant comme « fou ».

Il a déclaré: « J’étais à la périphérie du marché car il y avait tellement de monde à l’intérieur, beaucoup de gens ne portaient aucun masque et il n’y avait certainement pas de distance de deux mètres.

«J’étais très mal à l’aise d’être là, alors nous sommes rentrés chez nous après cinq minutes.

Cela survient alors que des centaines de jeunes ont tenté d’entrer dans Harrods la nuit dernière, provoquant le chaos en se rassemblant devant le magasin de Londres et en provoquant quatre arrestations après que la police soit entrée.

Dans les grands magasins, les détaillants espèrent que les achats d’aujourd’hui redonneront vie à un secteur qui a été martelé par la fermeture causée par la pandémie de Covid-19.

La bouée de sauvetage pour les magasins en difficulté survient après une semaine de malheurs dans la rue, alors que 26500 emplois ont été mis en danger chez des détaillants, notamment Arcadia Group et Debenhams de Sir Philip Green, qui ont été gravement touchés par la pandémie.

Deux petites entreprises et travailleurs indépendants sur trois ont dû arrêter leurs activités commerciales à un moment donné au cours des six derniers mois en raison de la crise, selon de nouvelles recherches.

Les acheteurs marchent le long d’Oxford Street devant les files d’attente pour les magasins par un froid dimanche après-midi à Londres. Il y a eu des scènes similaires dans la capitale hier

Les acheteurs d’Oxford Street à Londres le premier week-end suivant la fin du deuxième lock-out national en Angleterre, les restrictions relatives aux coronavirus étant assouplies

À moins de trois semaines avant Noël, les acheteurs sont invités à acheter localement afin de sauver les petites entreprises de la ruine financière.

Les assureurs Simply Business ont estimé que deux petites entreprises et travailleurs indépendants sur trois ont dû cesser leurs activités à un moment donné au cours des six derniers mois en raison de la crise.

Il a révélé que Covid-19 pouvait coûter aux petites entreprises jusqu’à 69 milliards de livres sterling, tandis qu’une étude distincte d’American Express suggérait que près de la moitié des détaillants indépendants non essentiels pensaient que leur survie dépendait des ventes à l’approche de Noël.

Les acheteurs font la queue à l’extérieur du magasin Nike Town London sur Oxford Street avant son ouverture ce matin

Les acheteurs font la queue devant Debenhams sur Oxford Street à Londres aujourd’hui. Les acheteurs sont retournés dans les grandes rues d’Angleterre cette semaine alors que les magasins rouvraient après la fin d’un verrouillage de quatre semaines contre le coronavirus

Les acheteurs d’Oxford Street à Londres le premier week-end suivant la fin du deuxième lock-out national en Angleterre, les restrictions relatives aux coronavirus étant assouplies

Alors que les Britanniques se dirigeaient vers les magasins, les données de la société de voyages TomTom ont montré que les niveaux de congestion dans toutes les grandes villes d’Angleterre étaient plus élevés qu’à la même époque la semaine dernière.

Les scènes de shopping surviennent après que des milliers de buveurs se soient rendus hier soir dans des bars de Soho, à Londres.