Des accusations préjudiciables poursuivent l’ancien conseiller de Kanye West dans un nouveau procès

Kanye West et son ancien chef de cabinet, Milo Yiannopoulos, ont été accusés, entre autres, d’avoir créé un environnement de travail hostile. Mais, dans une nouvelle plainte, l’ancien assistant du rappeur de Chicago a été pointé du doigt.

Les plaignants, qui sont quatre enfants mineurs embauchés pour développer une application pour le Pouvoir hitmaker à promouvoir Vautours 2Dans la nouvelle motion, ils ont allégué que l’homme de 39 ans avait commencé à les harceler après qu’ils aient dénoncé leurs propos.

« [Milo’s] le harcèlement et les communications ont inclus des publications en ligne et des vidéos de harcèlement [Shemar] avec des menaces de ruiner sa carrière et sa réputation », ont-ils affirmé.

Milo a également envoyé à l’un d’eux un « SMS harcelant et verbalement injurieux », contrairement à ce que les avocats du mineur lui demandaient de ne pas faire.

Documents judiciaires lus par En contact Il a déclaré que les noms des plaignants avaient été gardés secrets pour protéger leur identité.

Par l’intermédiaire de leur avocat, les mineurs ont fait part de leurs craintes : « Les plaignants mineurs qui procèdent sous la désignation de John Doe craignent que [Milo] ou les autres accusés révéleront leur identité pour les soumettre à un harcèlement en ligne dans le but de les effrayer et de les intimider afin qu’ils abandonnent le procès.

La nouvelle affaire intervient dans le contexte du procès des mineurs en juin, qui a porté des allégations contre Ye, Milo et Yeezy LLC pour avoir créé un espace de travail horrible et les a accusés de travail forcé, de traitement cruel, de fraude et d’autres.