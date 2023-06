Des accusations ont été déposées un an après que de fausses signatures ont perturbé la course au poste de gouverneur du Michigan

LANSING, Michigan (AP) – Trois personnes ont été accusées de faux et d’autres crimes dans une enquête sur de fausses signatures de pétition qui ont gâché les candidatures de cinq républicains qui se présentaient au poste de gouverneur du Michigan en 2022.

Le procureur général Dana Nessel a prévu une conférence de presse jeudi pour discuter des accusations, qui ont été déposées mardi devant un tribunal de Warren dans la banlieue de Detroit.

Shawn Wilmoth, 36 ans, Jamie Wilmoth, 36 ans, et Willie Reed, 37 ans, font chacun face à plus de 20 chefs d’accusation, dont la falsification d’élections et la conduite d’une entreprise criminelle, selon les archives judiciaires en ligne.

L’ancien chef de la police de Detroit James Craig et l’homme d’affaires millionnaire Perry Johnson étaient considérés comme de solides candidats à l’investiture républicaine au poste de gouverneur, mais ils ont été exclus du scrutin primaire d’août.

Les responsables électoraux de l’État ont déclaré que leurs pétitions étaient remplies de fausses signatures collectées par des distributeurs de pétitions rémunérés et, par conséquent, ils n’avaient pas suffisamment de signatures valides pour se qualifier. Trois autres candidats ont également été éliminés du scrutin.

Aucun candidat n’a été personnellement accusé d’avoir sciemment soumis des pétitions frauduleuses.

Les Wilmoth et Reed n’ont pas encore comparu devant le tribunal. Ils n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter, et les archives judiciaires ne répertorient aucun avocat de la défense qui pourrait être interrogé sur les accusations.

Les dossiers commerciaux et de campagne montrent que Shawn Wilmoth était affilié à First Choice Contracting LLC, une société de collecte de signatures qui a été payée plus de 200 000 $ par au moins deux candidats disqualifiés, a rapporté le Detroit Free Press.

Après le scandale des signatures, Tudor Dixon est devenu le candidat républicain au poste de gouverneur, mais a perdu les élections générales face à la gouverneure Gretchen Whitmer.

Johnson a récemment les yeux rivés sur un plus gros prix : il a fait campagne dans l’Iowa pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024.

The Associated Press