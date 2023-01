Des accusations de tentative de meurtre ont été portées dans l’attaque à la machette de Times Square contre la police

Un homme accusé d’avoir attaqué la police avec une machette près de Times Square à New York le soir du Nouvel An a été arrêté pour avoir tenté d’assassiner des officiers, a annoncé la police lundi alors que les autorités continuent d’enquêter pour savoir s’il était motivé par l’extrémisme islamique.

Trevor Bickford, 19 ans, fait également face à des accusations de tentative d’agression suite à l’attaque qui a blessé deux officiers au bord de la zone de haute sécurité où une foule de fêtards du nouvel an étaient rassemblés, a déclaré le département de police de New York dans un communiqué.

Bickford, qui vit à Wells, dans le Maine, est resté hospitalisé lundi avec une blessure par balle à l’épaule causée par des tirs de la police lors de la confrontation. Il attendait d’être mis en accusation et il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pourrait parler des allégations. L’Associated Press a laissé des messages à ses proches.

La violence s’est produite environ deux heures avant minuit samedi, juste à l’extérieur de la zone où les fêtards sont contrôlés pour les armes avant d’accéder à l’une des célébrations du Nouvel An les plus importantes et les plus célèbres au monde.

Officiers, le suspect devrait récupérer

Deux des officiers ont été frappés avec la machette avant que le suspect ne soit abattu, ont indiqué les autorités. Les deux officiers ont été hospitalisés, l’un avec une fracture du crâne et l’autre avec une mauvaise coupure, et tous deux devaient se rétablir. Le suspect aussi.

Un responsable de l’application des lois au courant de l’affaire a déclaré dimanche à l’AP que les enquêteurs pensaient que Bickford s’était rendu à New York plus tôt dans la semaine. Ils examinent s’il a fait le voyage spécifiquement pour attaquer la police lors des festivités de Times Square, a déclaré le responsable.

La police de New York et les responsables fédéraux tentent toujours de discerner un motif, et les enquêteurs examinent les publications en ligne de Bickford, qui comprenaient des mentions d’opinions extrémistes islamiques, a déclaré le responsable. Le responsable n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête en cours et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Michael Driscoll, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York, a déclaré dimanche que les enquêteurs pensaient que l’attaquant avait agi seul.

L’attaque violente a brièvement envoyé quelques personnes en courant, mais les festivités à Times Square se sont poursuivies.