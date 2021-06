Des accusations de meurtre sont attendues après l’arrestation d’Eriz Anthony et Lee Wynne dans une fusillade mortelle de « rage au volant »

LA SUR D’AIDEN LEOS DIT QUE MAMAN EST « DÉTERMINÉE » APRÈS SA MORT

Aiden Leos a été déclaré mort après avoir été transporté à l’hôpital après avoir été abattu lors d’un incident de rage au volant en mai.

Sa sœur en larmes, Alexis Cloonan, a déclaré que sa mère devait « tenir son petit garçon alors qu’il mourait, elle est donc très désemparée en ce moment ».

« Elle avait du sang sur ses vêtements et il a commencé à devenir bleu et c’est à ce moment-là que l’ambulance l’a emmené et c’est la dernière fois que ma mère l’a vu vivant », a-t-elle déclaré.