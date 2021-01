Un homme a été accusé de meurtre après que le corps d’un trafiquant de drogue condamné et père de trois enfants ait été retrouvé enveloppé dans du plastique à l’intérieur d’une poubelle flottant dans un barrage.

Dinh Lam Nguyen, 51 ans, bien connu de la police, a été vu pour la dernière fois à Balga, au nord du CBD de Perth, le 20 janvier.

Il a été porté disparu deux jours plus tard par son colocataire et lundi, ses restes en décomposition ont été découverts dans le barrage de Glen Brook.

Un homme de 28 ans a été accusé de meurtre après que le corps de Dinh Lam Nguyen (photo) a été retrouvé lundi dans une poubelle à roulettes au barrage de Glen Brook à Perth.

Une « odeur nauséabonde » a conduit un groupe d’adolescents et un adulte à ouvrir la poubelle à roulettes, qui contenait le corps en décomposition de Nguyen enveloppé dans du plastique rose.

Jeudi, la police de WA a annoncé qu’un homme de 28 ans avait été accusé de meurtre à la suite d’une enquête sur la mort de Nguyen.

L’homme de Mahogany Creek devrait comparaître jeudi devant le tribunal de première instance de Perth.

Les détectives ont été conduits à la voiture de Nguyen – une berline bleue Mazda 3 – à la suite d’une conférence de presse au cours de laquelle ils ont demandé des informations mercredi.

Le véhicule aurait été retrouvé brûlé dans la brousse à Chidlow, à environ 45 km à l’est de Perth.

L’inspecteur-détective par intérim Sean Wright a déclaré mercredi que Nguyen avait laissé des enfants, certains basés à Perth.

« Ils traversent le processus de deuil, ils sont très désemparés », a-t-il déclaré.

‘Ils vont nous donner un style de vie [information]… alors on [can] en savoir plus sur lui.

«M. Nguyen est connu de la police. Nous devons identifier ce qui a causé sa mort et qui l’a fait.

L’inspecteur-détective par intérim Wright a également confirmé que les membres du public avaient été alertés de la poubelle à roulettes en raison de son odeur nauséabonde.

‘Les circonstances entourant les restes humains [found] dans une poubelle sur un site de pique-nique dans un barrage est très inhabituel », a-t-il déclaré.

Le ressortissant vietnamien est un trafiquant de drogue reconnu coupable qui a été condamné à trois ans de prison après avoir été pris avec de la glace en 2016, a rapporté The West Australian.

Nguyen a été retrouvé avec 27 grammes de drogue illicite lorsqu’il a été arrêté par la police à South Greenough, à environ 380 km au nord de Perth, en août 2016.

Un gros poignard a également été retrouvé dans sa voiture.

Le père était en liberté sous caution à l’époque pour avoir été pris avec 16,88 g de glace avec l’intention de vendre ou de fournir – ainsi que de posséder un couteau.

Il a été condamné à trois ans de prison en 2017 et lors de son audition, il a été qualifié de trafiquant de drogue « de niveau supérieur ».

Nguyen a également été condamné pour violence, trafic, dommages et malhonnêteté.

Il a déménagé en Australie en 1990 pour éviter la conscription militaire.