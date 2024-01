Des accusations de meurtre déposées contre un homme de l’Illinois accusé du meurtre de sa femme et de ses trois filles adultes

TINLEY PARK, Illinois (AP) – Des accusations de meurtre ont été déposées mardi contre un homme de la banlieue de Chicago accusé d’avoir tué sa femme et ses trois filles adultes dans ce que la police a décrit comme une fusillade domestique.

Maher Kassem, 63 ans, a été inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré, selon les autorités. La police affirme qu’il a abattu quatre membres de sa famille après une dispute à leur domicile dimanche matin à Tinley Park, à environ 48 kilomètres de Chicago.

Majeda Kassem, 53 ans, a été tuée dans la fusillade ; les jumelles Halema et Zahia Kassem, toutes deux âgées de 25 ans ; et Hanan Kassem, 24 ans.

« Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis profondément attristé par cette horrible tragédie », a déclaré mardi le maire Michael Glotz dans un communiqué. « Une mère et ses trois filles ont disparu, assassinées dans un acte de violence domestique insensée. »

Les funérailles étaient prévues mardi dans une mosquée tandis que des amis organisaient une collecte de fonds commémorative en ligne pour construire une mosquée en l’honneur des femmes. La famille est d’origine palestinienne et musulmane.

Un jour plus tôt, les personnes en deuil avaient disposé des fleurs debout dans la neige à l’extérieur de la maison et avaient laissé de petits animaux en peluche. Amis et voisins ont remarqué la passion de Majeda Kassem pour la cuisine et le fait que ses trois filles étaient des étudiantes intelligentes et dévouées.

Samah Qasmieh, professeur à l’Université d’État de Chicago, enseignait à Halema, qui était étudiante en troisième année.

“Je l’imagine dans sa chambre en train d’étudier pour l’examen qu’ils ont mardi, sans rien faire de mal du tout”, Qasmieh dit Le Chicago Sun-Times alors qu’elle s’arrêtait à la maison lundi pour lui rendre hommage.

Maher Kassem était attendu mardi devant le tribunal des obligations. Un numéro de téléphone indiqué pour lui ne pouvait pas prendre de messages. Les responsables du tribunal du comté de Cook n’ont pas immédiatement répondu à un message indiquant si Kassem avait un avocat. Le bureau des défenseurs publics du comté de Cook n’a pas pu dire dans l’immédiat s’ils le représentaient. Le procureur de l’État du comté de Cook n’avait pas de détails sur un avocat.

Les autorités affirment que Maher Kassem a appelé la police et lui a déclaré que quelqu’un avait été abattu à son domicile. Les agents arrivés au domicile ont trouvé les quatre femmes décédées au niveau inférieur de la maison. La police a arrêté Kassem, qui n’a pas été blessé, peu de temps après et a récupéré une arme qui aurait été utilisée lors de la fusillade.

La police de Tinley Park l’a qualifié de fusillade la plus meurtrière dans ce village d’environ 55 000 habitants depuis 2008. cinq femmes ont été tuées dans un magasin de vêtements Lane Bryant dans un centre commercial de la banlieue. Les meurtres ne sont pas résolus.