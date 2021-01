NEW YORK (AP) – Deux hommes identifiés comme membres des Proud Boys ont été inculpés de complot fédéral et d’autres accusations dans l’émeute du Capitole alors que les procureurs soulèvent les enjeux de certaines des nombreuses affaires découlant de l’insurrection du 6 janvier.

Dominic Pezzola, un ancien marine qui, selon les autorités, a été vu sur une vidéo brisant une fenêtre du Capitole avec un bouclier anti-émeute volé de la police du Capitole, et William Pepe, qui, selon les autorités, avait été photographié à l’intérieur du bâtiment, ont été arrêtés plus tôt dans le mois sur des accusations fédérales qui incluaient illégalement. entrer dans un bâtiment restreint. Les deux, tous deux originaires de l’État de New York, ont maintenant été inculpés à Washington pour des accusations qui incluent récemment le complot.

«L’objet de la conspiration était de faire obstruction, d’influencer, d’entraver et d’interférer avec les agents des forces de l’ordre engagés dans leurs fonctions officielles de protection du Capitole américain et de ses terrains», indique l’acte d’accusation, accusant Pezzola, Pepe et d’autres personnes anonymes de diriger un groupe de Proud Boys et d’autres au Capitole et y déplaçant des barricades de police.

Pezzola a ensuite arraché le bouclier d’un officier et l’a utilisé pour briser la fenêtre, selon l’acte d’accusation, qui a été déposé au tribunal vendredi.

L’avocat de Pezzola, Michael Scibetta, a déclaré samedi qu’il recherchait les accusations mais qu’il n’avait pas encore été en mesure de discuter de l’acte d’accusation avec son client, qui est détenu sans caution. Un avocat de Pepe, Shelli Peterson, a refusé de commenter.

Trois membres autoproclamés d’un groupe paramilitaire ont été accusés de complot ce mois-ci et accusés d’avoir planifié l’attaque du Capitole. Mais les nouvelles accusations contre Pezzola et Pepe semblent être les premières affaires de complot impliquant des membres présumés des Proud Boys, un groupe d’extrême droite de «chauvins occidentaux» autoproclamés.

Michael Sherwin, l’avocat américain par intérim de Washington, a déclaré vendredi dans un dossier judiciaire que Pezzola « avait fait preuve de persévérance, de détermination et de coordination en étant aux premières lignes à chaque étape du chemin avant de pénétrer dans le Capitole », et que ses actions bouleversaient la fenêtre et autoriser un premier groupe d’émeutiers à passer « ne peut pas être surestimé. »

Pezzola a ensuite été vu sur une vidéo à l’intérieur du Capitole avec un cigare, ayant ce qu’il appelait une «fumée de victoire» et se vantant qu’il «savait que nous pouvions prendre le dessus», a écrit Sherwin. effort pour prendre le contrôle du Capitole et qu’il l’a fait en coordination avec d’autres.

Un témoin non identifié a déclaré au FBI que Pezzola était avec un groupe au Capitole dont les membres ont déclaré qu’ils auraient tué tous ceux dont ils s’étaient emparés, y compris la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le vice-président de l’époque Mike Pence, selon les procureurs. Le témoin a ajouté que les membres du groupe ont dit qu’ils reviendraient le «20» et tueraient tous ceux qu’ils pouvaient. L’inauguration présidentielle a eu lieu le 20 janvier.

Lors d’une perquisition au domicile de Pezzola à Rochester, New York, des agents du FBI ont trouvé une clé USB contenant des centaines de fichiers détaillant comment fabriquer des armes à feu, des poisons ou des explosifs, a écrit Sherwin en affirmant que Pezzola devrait continuer à être détenu sans caution.

Pezzola, 43 ans, a servi six ans aux États-Unis dans les Marines en tant que fantassin et a été démobilisé en 2005 au grade de caporal, selon les registres de service. Son avocat a déclaré que son client était un travailleur indépendant et un père de famille.

Pepe, 31 ans, a été photographié à l’intérieur du Capitole et identifié plus tard comme un ouvrier de la gare de Metro-North Railroad qui avait appelé malade pour se rendre à Washington pour une manifestation du 6 janvier par des partisans du président de l’époque Donald Trump, selon un janvier. 11 plainte au tribunal pénal. Pepe, qui vit à Beacon à New York ‘

À la demande pressante de Trump, des milliers de manifestants ont afflué vers le Capitole. Certains l’ont ensuite pris d’assaut, perturbant temporairement la certification par le Congrès de la victoire du président démocrate Joe Biden sur le républicain Trump aux élections de novembre.

Dans l’ensemble, les autorités fédérales ont inculpé plus de 150 personnes lors du siège du Capitole.

Le ministère de la Justice a déclaré que Pepe et Pezzola étaient allés aux rassemblements de Proud Boys et avaient des gilets tactiques arborant le logo du groupe.

Le groupe est connu pour ses affrontements violents avec des antifascistes et d’autres opposants idéologiques lors de manifestations. À un moment notable de la campagne électorale de l’année dernière, Trump a dit au groupe de « prendre du recul et de se tenir prêt » lorsqu’on lui a demandé lors d’un débat de septembre s’il condamnerait les groupes de suprématie blanche et de milice qui se sont présentés à certaines manifestations l’été dernier.

Peu de temps avant l’émeute du Capitole, le leader des Proud Boys, Henry «Enrique» Tarrio, a été arrêté à Washington et condamné à rester en dehors de la ville après avoir été accusé d’avoir vandalisé une bannière Black Lives Matter dans une église historique noire en décembre.