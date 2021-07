DES ACCROCHAGES FÉROLES entre manifestants et policiers à Paris alors que des dizaines de milliers de personnes se rassemblent contre les certificats Covid et les mandats vax en France (VIDEO)

Les forces de l’ordre de la capitale française ont utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule alors que la situation dans les rues devenait incontrôlable lors des manifestations massives provoquées par les projets du gouvernement d’étendre les laissez-passer sanitaires pour les lieux publics et d’imposer la vaccination obligatoire pour certains emplois , y compris les agents de santé.

Des chiffres irréels dans les rues de Paris, voyons si les grands médias l’appellent « quelques centaines ». pic.twitter.com/avokmVmSkS – Karl F Kennedy ️ 💬 (@KarlFKennedy17) 24 juillet 2021

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient une foule de jeunes en colère forçant des policiers à se retirer des Champs-Élysées en bloquant la route, en bombardant des policiers avec divers objets et même en attaquant des fourgons de police. Les forces de l’ordre ont réagi en déployant des canons à eau pour disperser la foule.

Le canon à eau est utilisé sur les #Champs Élysées. Plusieurs centaines de manifestants #AntiPassSanitaire bloquent la circulation. Tensions en cours. #manif24juillethttps://t.co/XcUJ2iT3rUpic.twitter.com/nrV4SeILnZ — Clément Lanot (@ClementLanot) 24 juillet 2021

Ailleurs à Paris, une confrontation tendue entre des policiers en tenue anti-émeute et des manifestants s’est soldée par une brève mais acharnée échauffourée qui a incité la police à utiliser des gaz lacrymogènes. Dans un autre incident, une foule a attaqué une moto de police en la bombardant de bouteilles, forçant les forces de l’ordre à intervenir.

La tension monte désormais à Paris lors de la manifestation contre le PassSanitaire. Des manifestants tentent de forcer un cordon de la gendarmerie mobile. pic.twitter.com/KL2axS3OqL – Monde éveillé et avocats de la lumière (@AwakenedOf) 24 juillet 2021

Tensions à la hausse à Paris, en France, entre la police et les manifestants contre le vaccin national du gouvernement Macron. pic.twitter.com/uLEVsslAUV – Marie Oakes (@TheMarieOakes) 24 juillet 2021

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale française pour rejoindre au moins trois grands rassemblements. L’une d’entre elles, en présence de personnes portant des gilets jaunes – signe d’un autre grand mouvement anti-gouvernemental – a été organisée près de la place de la Bastille.

Un autre – organisé par le parti eurosceptique des « Patriotes » – a été organisé au Trocadéro, juste en face de la Tour Eiffel. Un autre groupe de manifestants a planifié sa marche dans le centre de Paris.

Tensions en cours. Projectiles et gaz lacrymogène. Une partie du cortège sort de l’itinéraire pour partir en cortège sauvage. Les gendarmes semblent en sous nombre pour gérer les manifestants. #AntiPassSanitairehttps://t.co/vhFhgyk6TOpic.twitter.com/nHSf8Xhdr9 — Clément Lanot (@ClementLanot) 24 juillet 2021

Au moins neuf personnes ont été arrêtées à Paris à la suite des affrontements, selon au ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Des rassemblements massifs ont également eu lieu dans d’autres villes françaises comme Marseille. Dans la ville de Lille, 2 000 manifestants sont descendus dans les rues tandis que les manifestations à Strasbourg ont été rejointes par 4 000 personnes. La plupart des rassemblements étaient pacifiques mais Paris n’était pas la seule ville à voir des actions violentes.

Dans la ville de Poitiers, dans l’ouest, un groupe de manifestants a pris d’assaut une mairie. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait certains d’entre eux en train de jeter un portrait du président Emmanuel Macron ainsi que des documents par la fenêtre de la mairie sous les applaudissements de la foule.

⚡️Des manifestants prennent d’assaut la mairie de Poitier, en France, lors d’une manifestation contre les restrictions ANTI-COVID. L’un d’eux aurait jeté une photo du président Emmanuel Macron et d’autres documents d’une fenêtre à la foule en liesse ci-dessous. (Par RT) pic.twitter.com/qRNWrIclgu – Randi M 🐴 (@ RandiM20) 24 juillet 2021

Au total, 161.000 personnes ont participé à 168 actions de protestation à travers la France, a rapporté Le Parisien, citant les données du ministère de l’Intérieur. Quelque 11 000 ont manifesté rien qu’à Paris.

Les manifestations qui ont saisi la capitale française et d’autres villes du pays pour le deuxième week-end consécutif ont été déclenchées par la décision du gouvernement d’étendre l’exigence d’un certificat spécial pour les personnes visitant divers espaces publics ainsi que de prolonger un mandat de vaccination obligatoire pour certains emplois , y compris les médecins.

Plus tôt cette semaine, les autorités ont annoncé qu’un certificat spécial, prouvant qu’une personne est soit vaccinée, s’est rétablie de Covid-19 au cours des six derniers mois ou a un récent test Covid-19 négatif, serait requis pour entrer dans les musées, cinémas ou piscines.

Le « pass sanitaire », qui se met progressivement en place, sera également obligatoire à partir de début août pour entrer dans les restaurants et bars et pour les trajets longue distance en train et en avion. Auparavant, le pass n’était requis que pour les personnes assistant à des festivals à grande échelle ou en boîte de nuit.

Au cours du week-end, les législateurs français devraient voter sur l’extension. Samedi, la question a été débattue au Sénat de l’État.

