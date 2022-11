Des accords de rémunération en ligne avec l’inflation “inabordables”, selon le ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les augmentations de salaire dans le secteur public en lien avec la flambée de l’inflation sont “inabordables”, a déclaré le ministre du Cabinet Mark Harper, augmentant les chances d’un hiver de grèves.

Le secrétaire aux Transports a déclaré dimanche qu’il “n’y a tout simplement pas d’argent” pour répondre aux demandes des infirmières du NHS et d’autres employés du secteur public, car il a également nié avoir bloqué un accord salarial pour les cheminots.

Les infirmières sont sur le point d’organiser leur toute première grève à l’échelle du Royaume-Uni avant Noël, alors qu’elles rejoignent les transports, les postiers et les travailleurs universitaires sur les lignes de piquetage dans des conflits sur les salaires et les conditions.

“L’appariement de l’inflation ou les augmentations de salaire anti-inflation sont inabordables”, a déclaré M. Harper à Sky’s Sophy Ridge dimanche programme.

Il a ajouté : « Je pense que nous voulons essayer de donner à tous les travailleurs du secteur public qui travaillent très dur des augmentations de salaire décentes, mais elles ne peuvent pas être des augmentations de salaire anti-inflationnistes. Il n’y a tout simplement pas d’argent pour payer ceux-ci étant donné le contexte.

M. Harper a également rejeté les affirmations du patron du syndicat RMT, Mick Lynch, selon lesquelles le gouvernement bloquait un accord pour les cheminots. “Je n’ai rien bloqué, et ce n’est pas dans mon intérêt de bloquer quoi que ce soit”, a-t-il déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg.

M. Lynch a réfléchi à des pourparlers “positifs” avec M. Harper la semaine dernière avant une nouvelle série de grèves de train prévues de 48 heures à partir du 13 et 14 décembre, mais les “mots chaleureux” avertis ne suffisent pas à apporter une résolution.

Le secrétaire aux Transports a laissé entendre que le mandat des négociations dans le différend sur les salaires des chemins de fer pourrait changer – affirmant qu’il était vital pour les opérateurs ferroviaires d’obtenir des réformes de tout accord d’augmentation de salaire.

“[Rail operators] auront la capacité de parvenir à un accord, mais nous devons négocier un ensemble de réformes, car c’est seulement cela qui génère des économies. Je n’ai pas de gouffre sans fond avec l’argent des contribuables pour régler le problème », a déclaré M. Harper.

Les infirmières d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord devraient faire grève les 15 et 20 décembre, la plus grande grève de l’histoire du service de santé – les membres du Royal College of Nursing (RCN) demandant une augmentation de salaire de 17%.

Arguant qu’il était essentiel de contrôler les augmentations de salaire dans le but de lutter contre l’inflation, M. Harper a déclaré que le défi économique auquel était confronté le Royaume-Uni était “fait en Russie”, malgré le mini-budget calameux qui a alourdi le niveau de la dette publique.

Lisa Nandy, du parti travailliste, a déclaré que le gouvernement devrait « remuer ciel et terre » pour éviter un hiver de grèves, bien qu’elle n’ait pas dit si le parti de Keir Starmer soutenait les augmentations de salaire du secteur public en fonction de l’inflation.

Interrogée sur les commentaires “inabordables” de M. Harper, elle a déclaré à Sky News: “Ils sont inabordables à cause de 12 ans de gouvernement conservateur et de 44 jours au cours desquels Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont fait chuter l’économie.”

Le ministre du cabinet a également rejeté un appel à une enquête nationale sur la misogynie et le racisme sur le lieu de travail après l’examen accablant des pompiers de Londres (LFB).

“Franchement, ils étaient absolument épouvantables”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Cette enquête a été déclenchée par un cas spécifique, du suicide tragique de quelqu’un qui s’est suicidé à la suite d’intimidation – je ne connais pas d’exemples similaires ailleurs .”

Nazir Afzal, ancien procureur en chef de la Couronne pour le Nord-Ouest qui a dirigé l’examen du LFB, a déclaré que les personnes qui travaillent dans le NHS, la BBC et les forces de police ont soulevé de “sérieuses inquiétudes” concernant le racisme et la misogynie.

Pressé sur la possibilité d’enquêtes supplémentaires, M. Harper a déclaré: “Je ne pense pas que vous vouliez que toutes les organisations de tout le pays lorsqu’il n’y a pas eu d’événement spécifique organisent des enquêtes partout.”