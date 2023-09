Des accidents blessent 51 enfants chaque année dans les zones scolaires et de terrains de jeux : ICBC

La ministre de l’Éducation, Rachna Singh, a déclaré que les Britanno-Colombiens ont la responsabilité d’assurer la sécurité de leurs enfants à la rentrée scolaire.

« Il n’y a jamais eu de moment plus important pour les conducteurs de ralentir et d’être attentifs », a déclaré Singh mardi. La distraction au volant, les excès de vitesse et le dépassement des autobus scolaires sont des comportements de conduite dangereux, qui peuvent avoir des conséquences majeures, a-t-elle ajouté.

« Donnez-vous plus de temps, la circulation est plus encombrée en ce moment et il est préférable de prévoir du temps de conduite supplémentaire », a-t-elle déclaré. «Ralentissez et obéissez aux panneaux.»

Les statistiques de l’ICBC montrent que les accidents blessent 51 enfants chaque année dans les zones scolaires et sur les terrains de jeux.

La plupart de ces accidents blessant des enfants dans les écoles et les terrains de jeux (35) se produisent dans le Lower Mainland, suivi de l’île de Vancouver avec sept, du sud de l’intérieur avec six et du centre-nord de la Colombie-Britannique avec trois.

Au total, les accidents tuent trois personnes et blessent 359 enfants alors qu’ils marchent ou font du vélo chaque année.

Ces appels de Singh sont intervenus alors qu’elle visitait une école à Delta, dont le chef de la police Neil Dubord a profité de l’occasion pour souligner les responsabilités collectives des adultes.

« Chaque enfant que nous voyons marcher ou faire du vélo pour se rendre à l’école compte sur nous, les adultes, les conducteurs, qui sont leurs yeux et leurs oreilles, qui anticipent leurs actions et agissent avec la plus grande confiance et prudence », a déclaré Dubord.

Il a ajouté que les zones scolaires sont ce qu’il appelle des terrains « sacrés ».

« La zone scolaire n’est pas seulement un tronçon de route avec une limite de vitesse différente », a-t-il déclaré. « C’est une promesse que nous faisons à nos enfants selon laquelle leur sécurité est primordiale. Lorsque nous accélérons, lorsque nous nous garons de manière imprudente et lorsque nous ignorons un feu jaune clignotant, nous n’enfreignons tout simplement pas les règles de la circulation. Nous rompons cette promesse.

Sauf indication contraire, une limite de vitesse de 30 km/h est en vigueur dans les zones scolaires de 8 h à 17 h chaque jour d’école. Une limitation de vitesse à 30 km/h est en vigueur tous les jours de l’aube au crépuscule dans les zones de jeux.

L’ICBC a déclaré dans un communiqué que la distraction au volant et l’inattention sont l’une des principales causes d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes.

Dubord a souligné ce point dans ses propos. « À chaque seconde où nos yeux se brisent, à chaque instant où notre concentration change, nous jouons avec des vies », a-t-il déclaré.

Les données sur les accidents et les blessures sont des moyennes sur cinq ans basées sur les données de 2018 à 2022 rapportées par l’ICBC. Les totaux régionaux peuvent ne pas correspondre au total provincial en raison des arrondis. Les moyennes de décès et de blessures dans les écoles et les terrains de jeux sont basées sur les données déclarées par la police de 2017 à 2021.

