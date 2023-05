Des «abeilles tueuses» piquent 6 personnes à mort au Nicaragua après qu’un bus a plongé dans un ravin

**ATTENTION : Cette histoire contient des photos graphiques.**

Six personnes, dont une mère et sa fille de 8 ans, ont été piquées à mort par un essaim « d’abeilles tueuses » lors d’un trajet en bus au Nicaragua plus tôt cette semaine.

Un bus transportant 60 passagers effectuait le trajet d’une heure de Jinotega à San Sebastián de Yalí au Nicaragua lundi lorsque le véhicule a dérapé de la route et a plongé à 165 pieds dans un ravin, selon des informations locales via le New York Post.

Alors que tous les passagers ont survécu à la chute terrifiante initiale, le bus a atterri dans un champ de plantation de café qui abritait un certain nombre d’abeilles africanisées tueuses perturbées – et en colère.

Les passagers ont été piqués à plusieurs reprises par les insectes en colère et les corps des victimes étaient couverts de la tête aux pieds de centaines de marques de morsures rouges en colère.

Six personnes sont finalement décédées des piqûres des abeilles tueuses et 14 autres ont été hospitalisées après l’incident.

Le New York Times a rapporté les victimes comme suit : Reyna Isabel Olivas Montalván, 84 ans ; Santos Arnulfo Calderón Castellón, 38 ans ; Dilcia Florès Amparo, 32 ans ; et Kenia Jazmin Soza Bonilla, 19 ans.

Parmi les morts figuraient également Eneyda Tórrez Zelaya, 47 ans, et sa fille de 8 ans, Andrea Carolina.

Selon l’USDA, le Abeille africanisée, également connue sous le nom d’abeille tueuse, est un croisement entre l’abeille européenne et l’abeille africaine.

La soi-disant abeille tueuse est le résultat d’expériences au Brésil il y a des décennies. Les insectes ont ensuite migré vers les États-Unis

Bien que la météo soit un facteur, une saison normale des abeilles s’étend de la mi-mars à octobre.

Les abeilles sont également constamment à l’affût des menaces possibles pour leur ruche, et trouvent même la couleur d’une chemise ou l’odeur d’eau de Cologne comme menaçante.

Les responsables de la santé conseillent aux personnes qui perturbent une ruche de se couvrir la tête, de s’enfuir et de se mettre à l’abri, et de ne pas agiter les bras.