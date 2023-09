Deryck Whibley de Sum 41 va à l’hôpital pour une pneumonie – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Deryck Whibley43 ans, a passé la nuit aux urgences dans un hôpital vendredi et y sera encore au moins « quelques » jours en raison d’une pneumonie, selon sa femme, Ariana Cooper Whibley. Le conjoint concerné s’est rendu sur Instagram pour partager deux nouvelles photos du Sum 41 chanteur assis sur une civière, et a expliqué comment ils étaient censés célébrer leur anniversaire à Chicago, dans l’Illinois, avant que la situation effrayante ne se produise, dans la légende. Une photo était un gros plan de sa main tenant la sienne, et l’autre le montrait en train d’être conduit hors de l’arrière d’une ambulance tout en portant un sweat à capuche noir, un pantalon gris foncé, des baskets noires, une casquette gavroche grise et un masque blanc.

« Deryck et moi étions censés être à Chicago en ce moment, pour célébrer notre huitième anniversaire de mariage, mais l’univers avait un plan différent pour nous », a écrit Ariana. «Nous avons passé toute la nuit aux urgences et allons maintenant passer les prochains jours ici à l’hôpital alors qu’il lutte contre une pneumonie. Le plus effrayant, c’est qu’il y a beaucoup de pression sur son cœur et on nous dit qu’il y a une possibilité d’insuffisance cardiaque. Ce n’est évidemment pas la première fois que nous nous trouvons dans une situation comme celle-ci, mais cela nous rappelle beaucoup de souvenirs très difficiles de le revoir dans un lit d’hôpital connecté à des fils et à des intraveineuses.

« Je sais à quel point il est fort parce que j’ai été témoin de ce qu’il a été capable de surmonter, mais cela ne rend pas les choses plus faciles à voir », a-t-elle poursuivi. « Je ferai de mon mieux pour tenir tout le monde au courant, mais si vous pouviez le garder dans votre cœur au cours des prochains jours, nous pourrions vraiment l’utiliser. »

La dernière hospitalisation de Deryck survient après qu’il s’est effondré dans sa cuisine et qu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital par Ariana, avant que les médecins ne révèlent que son foie et ses reins étaient défaillants, en 2014. Il a été placé dans le coma pendant une semaine pour aider son corps à se désintoxiquer de l’alcool et est allé devenir sobre et mener une vie plus saine. Ariana, qui a épousé Deryck en 2015, souffrait alors de dépression et d’une tentative de suicide.

Deryck a parlé de ses difficultés et de celles d’Ariana, dans une interview en 2021 avec PERSONNES, et a dit qu’ils guérissaient et restaient sobres ensemble. «Nous avons dit: ‘Nous allons prendre notre vie au sérieux à ce stade et comprendre cela’», a-t-il déclaré.

Sum 41 a annoncé la fin du groupe en mai. Ils viennent de terminer leur dernière tournée avec Progéniture et Plan simple le 3 septembre et prévoyez de se produire à When We Were Young 2023 à Las Vegas, NV le mois prochain.