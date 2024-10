Deryck Whibley de Sum 41 dit qu’il doit sa carrière au mentor qui l’a formé

Catastrophe ambulantequi a été publié mardi, arrive à un moment où les histoires d’hommes survivants d’abus sexuels sont de plus en plus reconnues et acceptées. Les accusateurs dénoncent Sean « Diddy » Combs. Bébé rennela série Netflix poignante et complexe de Richard Gadd, basée sur ses expériences de harcèlement et d’abus sexuels, a été à la fois un succès commercial et critique cette année, remportant plusieurs Emmys. Lyle Menendez, qui avec son frère a longtemps fait l’objet d’une fascination publique après que le couple ait tué leurs parents pour abus présumés dans les années 1990, a déclaré dans un récent documentaire de Netflix qu’il se sentait soutenu pour raconter son histoire maintenant d’une manière qu’il ne l’avait pas fait. avant.

« Pour la première fois, j’ai l’impression qu’il s’agit d’une conversation dans laquelle les gens peuvent désormais comprendre et croire », a déclaré Menendez.

Mais même si les gens sont plus réceptifs à entendre parler de ces expériences, le bilan continu de Whibley avec sa relation avec Nori met en évidence les difficultés inhérentes au fait de raconter ces histoires.

Nori et Whibley ont été mêlés personnellement et professionnellement pendant neuf ans (Sum 41 a licencié Nori en tant que manager en 2005) – mais Whibley a déclaré qu’il s’était ouvert à ses camarades du groupe au sujet des abus présumés il y a seulement quelques semaines. Il leur a donné des exemplaires du livre à l’avance : « Je veux que vous le lisiez si vous le pouvez parce qu’il y a des trucs dedans », a-t-il dit.

« Je pense que tout le monde s’est dit, merde, qu’est-ce qu’il a dit à propos de moi ? » Whibley a dit au Washington Post jeudi soir. « Ensuite, ils arrivent aux trucs de Greig et ils se disent : « C’est pourquoi ». Et personne n’a été vraiment surpris.

Tout de suite, a déclaré Whibley, ses camarades du groupe lui ont dit qu’ils étaient désolés pour ce qu’il avait vécu : J’aurais aimé que tu nous le dises ; nous aurions pu être là pour vous.

«J’étais juste comme si c’était trop dur à l’époque. Nous étions trop jeunes. C’était tout simplement trop déroutant. Je ne savais pas ce que c’était », se souvient Whibley. « Tout était tout simplement foiré. »

Les mémoires de Whibley ne sont pas que des ténèbres. Il regorge d’exploits d’adolescents et d’anecdotes coquines sur les camarades du groupe, les partenaires romantiques et la collaboration avec ses héros musicaux (dont Tommy Lee et Iggy Pop). Mais le récit de Whibley sur ses expériences avec Nori est puissant car il canalise ses émotions brutes d’adolescent dans des passages sur leurs premières rencontres. Lecteurs de Catastrophe ambulante suivez Whibley sur ce chemin, de l’adulation et de la validation à la confusion et à l’exploitation.

Whibley a rencontré Nori pour la première fois en 1996, après un concert que l’homme de 33 ans avait donné avec son groupe Treble Charger. Whibley avait 16 ans et faisait partie d’un groupe punk naissant qu’il avait formé avec quelques copains de lycée, le fraîchement baptisé Sum 41. Après le spectacle, l’adolescent – avec l’audace que seuls les jeunes peuvent évoquer – a invité Nori au prochain showcase de son groupe. Nori était accueillante, acceptant l’invitation et offrant à Whibley son numéro de téléphone.

Quelques semaines plus tard, Nori et un ami faisaient partie de la poignée de personnes venues voir le spectacle de Sum 41. Malgré la participation médiocre, les éloges de Nori à l’égard du groupe ont suffi à Whibley pour le décrire dans son livre comme « la meilleure soirée de notre vie ».

Il ne fallut pas longtemps avant que Whibley ne traîne régulièrement avec Nori. En 1997, Whibley était un incontournable des spectacles de Nori. Nori a enregistré la première démo de Sum 41 et, selon le livre de Whibley, a initié Whibley et ses camarades du groupe à l’ecstasy et à l’alcool – leur premier verre était du Goldschlager, son reflet métallique reflétant le style de vie rock-and-roll doré que Whibley poursuivait, écrit-il. .

Nori est devenu une figure paternelle, apprenant à Whibley comment se raser, mettre une cravate et conduire. Il a initié Whibley au cinéma indépendant cool et aux nouveaux aliments, et a enseigné à son protégé adolescent les bases de l’écriture de chansons. Nori l’emmenait à des soirées et des raves alimentées par la drogue et, lorsque les choses devenaient difficiles à la maison, Whibley dormait occasionnellement sur le canapé de Nori.

Une nuit, après que les deux hommes aient fait la fête et pris de l’extase, Nori a entraîné Whibley dans une salle de bain, écrit-il. Whibley, qui venait d’avoir 18 ans, pensait qu’ils prendraient plus de drogue. Au lieu de cela, selon Whibley, Nori lui a attrapé le visage et l’a embrassé passionnément sur la bouche.

« Il a dit : « Je suis désolé, mais je voulais faire ça depuis longtemps. Je devais juste le faire », écrit Whibley.

Il était confus et déconcerté et, note-t-il dans son livre, trop défoncé à ce moment-là pour faire quoi que ce soit. Whibley, toujours frappé par Nori, a considéré l’expérience comme une validation. « Ce type que j’idolâtrais pensait que j’étais assez intéressant pour l’embrasser », écrit-il.

Selon le récit de Whibley, la relation est finalement devenue toxique. Lorsque Whibley essayait de rompre, Nori se mettait en colère et disait à Whibley à quel point leur connexion était spéciale ; à quel point la confusion ressentie par Whibley était naturelle ; que les musiciens idolâtrés par Whibley étaient également gays ; que Whibley était homophobe ; que tout le monde était bisexuel, même s’ils ne le savaient pas.

«Greig m’avait déjà ouvert les yeux sur tant de choses», écrit Whibley. « Peut-être qu’il avait raison sur ce point aussi. »

Pour compliquer encore les choses, Nori était devenu le manager de Sum 41 – une évolution que Whibley avait saluée quand il avait 18 ans et essayait de percer dans le secteur de la musique, mais qui, selon Whibley, est devenu de plus en plus toxique à mesure que Nori essayait d’exercer davantage de contrôle sur le groupe – et sur Whibley en particulier. (Dans le livre, Whibley accuse également Nori d’avoir volé le crédit des chansons écrites par Whibley et d’être vindicatif, contrôlant et verbalement abusif lorsque Whibley le défiait ou développait des relations étroites avec d’autres personnes.)

Répondant aux affirmations de Whibley cette semaine, Nori a déclaré au Étoile de Toronto la relation était consensuelle.

« L’accusation selon laquelle j’ai initié cette relation est fausse », a déclaré Nori au journal. « Ce n’est pas moi qui l’ai initié. Whibley l’a initié, de manière agressive.

Tous deux étaient adultes au début de leur relation, a déclaré Nori. « L’accusation selon laquelle j’ai fait pression sur Whibley pour qu’il poursuive la relation est fausse. L’accusation selon laquelle j’aurais fait pression sur Whibley pour qu’il poursuive la relation en l’accusant d’homophobie est fausse. Finalement, la relation s’est tout simplement évanouie. Consensuellement. Notre relation commerciale s’est poursuivie. Nori n’a pas répondu au Postedemande de commentaire.

Nori, aujourd’hui âgé de 61 ans et professeur au Conservatoire de musique d’Algoma en Ontario, a laissé cette semaine une note sur la page de sa faculté disant qu’il «prenait un congé de quatre semaines pour répondre aux récentes fausses allégations portées contre moi».

Marre de ce qu’il considérait comme une manipulation et une mauvaise gestion constantes, selon le livre, Whibley a finalement persuadé le groupe de licencier Nori. Pour l’essentiel, il a enterré l’expérience, livrant l’histoire uniquement à un ami commun (qui, dit-il, a dit à Nori de « reculer »), Lavigne et sa femme, Ari. Lavigne et Ari lui ont dit que leur relation était abusive ; à chaque fois, Whibley a repoussé. Aussi confus et manipulé que Whibley se soit senti, il croyait toujours qu’il était un parti égal. Que les sentiments de Nori pour lui étaient authentiques. Que l’expérience était aussi nouvelle pour Nori que pour lui.

Puis, en 2015, Whibley a eu 35 ans – à peu près le même âge que Nori lors de leur première rencontre. Repenser à l’empressement de Nori à se lier d’amitié avec un lycéen qui « ressemblait et se comportait comme un jeune de 14 ans », comme l’écrit Whibley, a changé sa façon de voir la relation.

Aller à des spectacles pour adolescents, lui donner son numéro de téléphone, partager de l’alcool et de la drogue avec lui – Whibley ne pouvait pas imaginer faire toutes ces choses lui-même. Lorsqu’un déluge de rapports #MeToo a été publié en 2017, Whibley a trouvé que ces histoires résonnaient en lui.

« Cela a commencé à me faire réfléchir, il n’y a aucune chance que cela vienne à l’esprit [Nori] qu’il est tombé amoureux de moi. Tout d’un coup, cela m’a semblé très prédateur », a déclaré Whibley. « C’était peut-être le cas depuis le début. Je ne sais pas. »

Quand Sum 41 a décidé que 2024 Le paradis et l’enfer serait son dernier album, Whibley a estimé que c’était le bon moment pour écrire ses mémoires. Pour lui, c’était une manière de clore cette époque de sa vie.

Ainsi, en novembre de l’année dernière, Whibley s’est assis pour raconter son histoire. Pendant six semaines, il s’est installé à son bureau à 4h30 du matin et a écrit jusqu’au lever et au coucher du soleil. Whibley s’est appuyé sur sa mémoire et sur les vastes archives vidéo de la carrière de Sum 41. « Tout était très vivant pour moi », a-t-il déclaré.

Mais alors que Whibley revivait ces années, il fut frappé par la façon dont ces histoires troublantes avec Nori avaient été « implacables ». Sans aucun doute, Nori a joué un rôle démesuré dans sa vie et celle du groupe, libérant leur potentiel et contribuant à les propulser vers la célébrité. Pourtant, éliminer les parties laides semblait « impossible », a déclaré Whibley – l’histoire de ces années de formation serait un mensonge.

Whibley a recherché un thérapeute pour l’aider à parler tout au long du processus – conscient des dommages que son histoire pourrait causer à Nori, Whibley se sentait comme une « personne horrible » pour avoir voulu dire la vérité.

« Suis-je une mauvaise personne pour avoir dit ma vérité ? » » se demanda Whibley. «Et puis en l’écrivant, j’ai eu l’impression qu’il était impossible de l’enlever. Je mentirais à ce stade.