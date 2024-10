Deryck Whibley de Sum 41 dit avoir été agressé sexuellement par son ancien manager

Le leader de Sum 41, Deryck Whibley, affirme dans un nouveau mémoire qu’il a été soigné et abusé sexuellement par l’ancien manager du groupe, Greig Nori, alors qu’il était adolescent et que Nori avait la trentaine.

Les affirmations, rapportées pour la première fois dans un article du Los Angeles Timesapparaît dans le livre de Whibley Catastrophe ambulante : ma vie à travers le paradis et l’enfer. Whibley y écrit que Nori l’a embrassé sans son consentement et a incité à des relations sexuelles pendant les années de formation de Sum 41 à Ajax, en Ontario, et au début des années 2000.

Deryck Whibley de Sum 41 se produit sur scène à la Brixton Academy, Londres, 2001.

Martyn Goodacre/Getty Images



Whibley n’a jamais parlé à ses camarades du groupe des abus présumés et ne s’est confié qu’à Avril Lavigne, alors partenaire, et à son épouse actuelle, Ariana Cooper, qui l’ont aidé à comprendre que la relation entre lui et Nori était abusive. Après des années de réflexion et d’apprentissage du mouvement MeToo, Whibley a déclaré au LA Times qu’il avait réalisé qu’il avait été soigné.

L’histoire continue sous la publicité

« Aussi excité que je sois à l’idée de partager ces mémoires ouverts et honnêtes de l’histoire de ma vie, je suis tout aussi terrifié », a déclaré un article sur le Page Instagram de la somme 41 lit.

Nori, une musicienne de Sault Ste. Marie, en Ontario, nie les allégations contenues dans le livre et les qualifie de « fausses allégations ». Il a dit le Globe and Mail qu’il a retenu les services d’un avocat spécialisé en diffamation.

Greig Nori (à droite) photographié avec Ludacris (à gauche) dans les coulisses du « Saturday Night Live » le 21 janvier 2005.

Stephen Lovekin/FilmMagic



Les allégations

Recevez les dernières nouvelles nationales Pour connaître les nouvelles ayant un impact sur le Canada et dans le monde entier, inscrivez-vous pour recevoir des alertes de dernière minute qui vous seront envoyées directement lorsqu’elles surviennent.

Dans Catastrophe ambulanteWhibley décrit sa première rencontre avec Nori lorsqu’il s’est faufilé dans les coulisses d’un concert de Treble Charger alors qu’il avait 16 ans. À l’époque, Whibley était au lycée et essayait de réaliser ses rêves musicaux, et Nori, le leader de Treble Charger, était son héros.

L’histoire continue sous la publicité

Whibley a invité Nori à l’une des prochaines performances de Sum 41, déclenchant un mentorat qui finirait par devenir Nori à la tête du groupe.

Greig Nori, chanteur du groupe de rock Treble Charger, encourage la foule alors que le groupe joue devant plus de 50 000 personnes célébrant le nouveau Dundas Square à Toronto lors de sa grande soirée d’ouverture, le vendredi 30 mai 2003.

Tannis Toohey/Toronto Star via Getty Images



Un soir, alors que Whibley avait 18 ans, lui et Nori étaient à une rave lorsque le musicien plus âgé a demandé à Whibley de venir aux toilettes pour prendre de l’extase avec lui. À l’intérieur des toilettes, Whibley écrit que Nori l’a attrapé et l’a embrassé « passionnément ».

Nori aurait déclaré au leader de Sum 41 que le couple partageait une connexion « spéciale » et que la relation méritait d’être explorée. Nori aurait alors environ 36 ans.

À l’époque, Whibley avait tenté d’ignorer la rencontre parce que Nori était une figure de confiance dans sa vie.

« Cela semblait être une expérience sympa quand j’étais défoncé, mais quand j’étais sobre, ça me semblait mal », écrit Whibley. « Greig a continué à faire pression pour que les choses se produisent lorsque nous étions ensemble. J’ai commencé à avoir l’impression qu’on me forçait à faire quelque chose contre ma volonté. C’était un sentiment étrange parce que pour la plupart, je faisais entièrement confiance à Greig et je pensais toujours qu’il était un être humain formidable, ce qui rendait tout cela si confus.

L’histoire continue sous la publicité

Whibley écrit qu’il a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à l’aspect sexuel de leur relation, pour ensuite être accusé d’homophobie par Nori. Le leader de Treble Charger aurait dit à Whibley qu’il lui « devait » d’avoir aidé à faire décoller Sum 41.

Une photo de Sum 41 lors d’une séance photo à San Francisco le 26 janvier 2002.

Steve Jennings/WireImage



En 2004, Whibley a commencé à sortir avec Lavigne, une autre star pop-punk canadienne, et il a partagé ce qui s’était passé entre lui et Nori.

« C’est de l’abus ! Il vous a agressé sexuellement », a déclaré Lavigne à Whibley, selon les mémoires. Lavigne et Whibley se sont séparés en 2009 après trois ans de mariage. L’épouse actuelle de Whibley, Ariana Cooper, a eu une réaction similaire lorsqu’il lui en a parlé, a-t-il déclaré.

Finalement, Whibley dit que Nori a cessé d’essayer de faire pression sur lui pour qu’il ait des relations sexuelles après qu’un ami commun ait appris l’existence de la relation et l’ait déclarée abusive. En 2005, Sum 41 a licencié Nori en tant que manager.

L’histoire continue sous la publicité

Avril Lavigne et Deryck Whibley dans le public lors des American Music Awards 2007, qui ont eu lieu le 18 novembre 2007 à Los Angeles.

Kevin Winter/AMA/Getty Images



Au fur et à mesure que Whibley vieillissait, atteignant finalement l’âge de Nori lors de leur première rencontre, le leader de Sum 41 a commencé à mieux comprendre le déséquilibre de pouvoir dans leur relation.

« Tout est devenu très clair », a déclaré Whibley au LA Times. «Puis environ un an plus tard, le truc Me Too a commencé à se produire. J’ai commencé à entendre des histoires de toilettage et tout a commencé à prendre un sens.

Dans une interview avec le Toronto StarWhibley a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas des retombées juridiques potentielles des mémoires.

« Vous ne pouvez pas poursuivre (quelqu’un) pour avoir dit la vérité », a déclaré Whibley. « S’il veut le contester, je m’en réjouis. Allons au tribunal. Allons-y sous serment. Ce serait vraiment génial ! Je me réjouis de cette partie…. Enfin, enregistrons-le ! »

Sum 41 est actuellement en tournée pour sa dernière série de spectacles et a réservé la Scotiabank Arena de Toronto le 30 janvier 2025 comme dernière étape.

L’histoire continue sous la publicité





3:21

Deryck Whibley parle de récupération et du nouvel album Sum 41

Vidéo précédente



Vidéo suivante