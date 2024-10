Deryck Whibley de Sum 41 allègue des abus sexuels de la part d’un ancien manager dans ses nouveaux mémoires « Walking Disaster »

Deryck Whibley (Travis Shinn)

Deryck Whibley est prêt à tout vous dire.

Lorsque le leader de Sum 41 s’est assis pour la première fois pour écrire ce qui allait devenir ses mémoires sans faille, « Walking Disaster : My Life Through Heaven and Hell », il ne pensait sincèrement pas que sa vie méritait une autobiographie. Du moins pas comparé aux volumes qu’il avait lus par ses idoles du rock n’ roll, par exemple, « The Dirt » de Mötley Crüe, rempli de débauche. Pourtant, il a continué à écrire. Au fur et à mesure que les mots coulaient, Whibley s’est rendu compte qu’il avait quelque chose d’important à dire sur les hauts et les bas de sa carrière, y compris les abus sexuels et verbaux présumés de la part de l’ancien manager de son groupe.

« Je ne considère pas ma vie comme quelque chose qui mérite d’être lu », déclare Whibley, qui appelle de Miami où lui et Sum 41 doivent se produire dans le cadre de la tournée mondiale d’adieu du groupe. «Je suis juste un gars qui a écrit quelques chansons et qui a eu du succès et qui a traversé plusieurs choses. Mais ensuite j’ai pensé que l’idée de conclure Sum 41 [with a book] est un bon moyen de sortir de mon passé. Je commence un nouveau chapitre.

Fidèle à son titre, le livre de Whibley déferle comme une tornade de hauts et de bas extrêmes. Il y a les moments attendus d’excès et de dépravation des rock stars : des albums en tête des charts tels que le revivaliste punk de 2001 « All Killer No Filler » et son suivi plus sombre de 2002, « Does This Look Infected ? ainsi que des histoires de chambres d’hôtel saccagées, d’une nuit sous l’influence d’une « poudre bleue mystique » japonaise, de somptueuses soirées hollywoodiennes remplies de célébrités et d’une liaison éclair avec Paris Hilton.

Mais pour chaque victoire, il y a une défaite atroce. Whibley raconte également les compromis physiques de la vie du groupe : deux hernies discales, des lésions nerveuses aux pieds, une attaque surprise dans un bar à Tokyo, un trouble panique et anxieux débilitant, de multiples expériences de mort imminente, une insuffisance hépatique et rénale due à la consommation d’alcool et l’alcoolisme. (Whibley a célébré 10 ans de sobriété ce printemps.)

Whibley a déjà parlé de ces défis lors d’entretiens. Mais il y a des détails clés sur sa vie qu’il n’a partagés qu’avec quelques personnes, des révélations qu’il a versées dans le livre. « Je ne sais pas comment raconter la vraie histoire sans entrer dans certains détails, car tout cela est lié à ma vie, à la musique et au groupe », explique Whibley. « C’est juste une très grande partie de tout ça. »

Tout au long des pages de « Walking Disaster », Whibley décrit une relation tendue et effrayante avec le premier manager de Sum 41, Greig Nori, que le chanteur prétend avoir entretenu et agressé sexuellement et verbalement pendant des années, à partir de l’âge de 16 ans et de Nori 34 ans.

Nori n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires du Times.

Nori, qui dirige le groupe punk canadien Treble Charger, était un héros local pour Whibley, qui, au milieu des années 90, faisait décoller Sum 41 avec ses amis du lycée – le guitariste Jon Marshall, qui a ensuite été remplacé par Dave. Brownsound »Baksh; le batteur Steve « Stevo32 » Jocz ; et le bassiste Richard « Twitch » Roy, remplacé plus tard par Jason « Cone » McCaslin. Alors que Sum 41 jouait sur la scène underground locale, l’idée du succès de Whibley signifiait quitter Ajax, Ontario, Canada, une banlieue ouvrière à environ 30 miles à l’est de Toronto. (La mère de Whibley avait 17 ans quand elle l’a eu, et l’argent était toujours serré.) Ainsi, lorsqu’il s’est faufilé dans les coulisses d’un spectacle local de Treble Charger et a invité Nori à l’une des prochaines représentations de Sum 41, il s’est senti ravi que Nori lui ait donné son numéro de téléphone.

Comme l’écrit Whibley dans « Walking Disaster », il ne pouvait pas croire à sa chance que Nori, qu’il savait plus âgée, le trouve assez cool pour interagir avec lui. Lorsqu’il appelait Nori pour lui poser des questions sur la musique et les groupes, ils restaient au téléphone pendant des heures, parlant de leur vie et de leur famille. Nori a même offert à Whibley et Jocz leurs premiers verres – des shots scintillants de Goldschläger, Whibley écrit dans le livre.

Nori est devenue le mentor de Whibley en matière d’écriture de chansons – plus tard, le manager de Sum 41. Il a réservé les séances de groupe en studio, les a invités à des soirées et des raves et les a aidés à réseauter avec des figures de proue de l’industrie. « Greig avait une exigence pour être notre manager : il voulait un contrôle total », écrit Whibley dans le livre. « Nous ne pouvions parler à personne d’autre qu’à lui, car le monde de la musique est plein de serpents et de menteurs et il était la seule personne en qui nous pouvions avoir confiance. »

Un soir, alors qu’il avait 18 ans et qu’il était ivre lors d’une rave, écrit Whibley, Nori lui a demandé de venir aux toilettes pour lui donner une autre dose d’extase. Entassées ensemble dans la stalle, écrit Whibley, Nori lui a attrapé le visage et l’a « passionnément » embrassé. Whibley écrit qu’il est reparti abasourdi. Il n’avait jamais pensé à Nori comme ça auparavant, et Nori pensait que même s’il n’avait jamais ressenti d’attirance envers le même sexe auparavant, « [Whibley] l’a fait ressortir en lui parce que quoi [they] c’était si spécial,» selon le livre.

Au fil des semaines, dit le livre, Nori a essayé de faire valoir à un Whibley désorienté que ce qu’ils faisaient méritait d’être exploré parce que «beaucoup de mes idoles de rock stars étaient queer. … La plupart des gens sont bisexuels ; ils ont tout simplement trop peur pour l’admettre. À mesure que Sum 41 gagnait en popularité, le groupe partait de plus en plus sur la route. Whibley écrit qu’il s’est senti soulagé à distance. De retour chez lui à Ajax, il écrit qu’il a tenté de mettre fin aux rencontres physiques avec Nori, car il ne s’est finalement pas identifié comme gay ou bisexuel. Dans le livre, Nori devient furieuse en réponse, qualifiant Whibley d’homophobe et énumérant la myriade de raisons pour lesquelles Whibley lui « devait » de l’avoir aidé dans sa carrière musicale. Whibley écrit comment Nori renverserait le scénario et accuserait lui de permettre à la relation de commencer.

Whibley raconte au Times qu’il n’a jamais parlé à personne de sa relation avec Nori, qui a continué à affirmer qu’ils partageaient un « lien spécial » tout en faisant pression sur Whibley pour qu’il ait des relations sexuelles. Lorsque Whibley a commencé à sortir avec Avril Lavigne en 2004 (les deux se sont mariés de 2006 à 2009), il écrit dans le livre qu’il s’est finalement confié à elle, ce qui a incité Lavigne à s’exclamer : « C’est de l’abus ! Il t’a agressé sexuellement. Whibley l’a également dit à sa femme actuelle depuis 10 ans, Ariana Cooper, qui a réagi de la même manière., dit-il.

Dans le livre, Whibley écrit que Nori a finalement cessé de susciter des relations sexuelles lorsqu’un ami commun a appris ce qui s’était passé. Dans le livre, l’ami dit à Whibley et Nori que leur relation était un abus.

La composante sexuelle de leur relation aurait pu prendre fin, mais les allégations de violence psychologique et verbale se sont aggravées, écrit Whibley. Parfois, Nori faisait l’éloge du leader (généralement quand il voulait quelque chose). D’autres fois, Whibley écrit que Nori le réprimandait et opposait le reste du groupe à lui, leur disant que Whibley était « allé à Hollywood » à cause de sa relation avec Lavigne.

Whibley écrit que Nori, qui a produit « Does This Look Infected ? et « Chuck » insisteraient également pour qu’il soit crédité comme auteur-compositeur sur la plupart des morceaux de Sum 41, disant prétendument au groupe que l’industrie musicale les prendrait plus au sérieux s’ils voyaient son nom comme co-auteur. (En 2018, Whibley a récupéré la part de composition des crédits de publication de Sum 41 après avoir intenté une action en justice contre Nori.)

À un moment donné, écrit Whibley, il a exhorté les membres de son groupe à licencier Nori, laissant de côté la nature personnelle de leur passé et se concentrant sur de prétendus faux pas de gestion : être injoignable, ne pas répondre à des demandes importantes, rater des opportunités et même se présenter à un rendez-vous. Sum 41 est plein d’extase. Au début, ses camarades du groupe ont refusé de se séparer de leur manager, écrit Whibley, mais Sum 41 a finalement licencié Nori après le cycle de l’album « Chuck » en 2005.

Deryck Whibley de Sum 41 se produit lors du Festival d’été de Québec le vendredi 15 juillet 2022, à Québec. (Amy Harris / Amy Harris/invision/ap)

Whibley n’a toujours pas parlé à ses camarades du groupe – anciens et actuels – de ses allégations d’abus contre Nori. Il n’a pas non plus prévenu Nori des allégations contenues dans « Walking Disaster », bien qu’il admette qu’il y a une partie de lui, celle qui se sentait émotionnellement manipulée, qui a l’impression qu’elle devrait le faire.

« Vous savez, je ne lui dois rien », dit-il. Et pourtant, il reconnaît qu’il se sent toujours comme ça. « J’ai eu une bataille intérieure, du genre : ‘Pourquoi est-ce que je vouloir lui dire ? Parce que j’ai l’impression que je suis censé le faire ? Parce qu’il a toujours ce truc contre moi ? Il contrôlait tout dans ma vie, mais même le reste des gars à travers le groupe. Nous étions tous sous son aile. Moi plus, évidemment. Mais c’était une personne tellement contrôlante.

Outre les allégations contenues dans le livre, Whibley affirme également que le contrôle de Nori s’étendait à la relation des membres du groupe avec leurs parents. «Il ne voulait rien dire à nos parents», a déclaré Whibley au Times. « Il essayait de les tenir à l’écart tout le temps. Maintenant, cela a plus de sens. Parce qu’il avait le même âge que nos parents, et cela, nous ne le savions pas à l’époque. Il savait qu’ils se méfieraient de la manière dont les choses se déroulaient. … Il disait toujours : ‘Tu ne peux pas avoir de relation avec tes parents et faire partie d’un groupe de rock.’ Ce n’est pas cool. Cela va nuire à votre carrière. »

Après que Sum 41 ait tiré sur Nori, Whibley a avancé. Le groupe a ensuite sorti quatre autres albums entre 2007 et 2019 ; ils ont été nominés pour un Grammy en 2012 – meilleure performance hard rock/metal pour la chanson « Blood in My Eyes ». En 2014, il a épousé Cooper ; les deux ont deux jeunes enfants. En 2024, il retrouve Sum 41 pour sortir leur huitième et dernier projet, le double album pop-punk-metal « Heaven 😡 : Hell ».

Couverture du livre « Walking Disaster : Ma vie à travers le ciel et l’enfer » (avec l’aimable autorisation de Simon et Schuster)

Alors que Whibley approchait de son 35e anniversaire il y a près de dix ans, il réalisa mal à l’aise qu’il approchait du même âge que Nori lors de leur première rencontre dans les années 90. Il a réalisé le déséquilibre entre l’expérience de vie et le pouvoir.

« Tout est devenu très clair », dit Whibley. «Puis environ un an plus tard, le truc Me Too a commencé à se produire. J’ai commencé à entendre des histoires de toilettage et tout a commencé à prendre un sens.

Malgré toute la transparence apparente de « Walking Disaster », le courage a été la dernière chose que Whibley a ressentie en écrivant sur les pires moments de sa vie. Il se sentait surtout embarrassé. « Comme si les gens allaient me ridiculiser et dire : « C’est de ta faute » », dit-il. « Et puis j’ai commencé à m’en soucier.

Une partie de lui se sentait conditionnée à être ridiculisée par les gens, parce que le groupe a été soumis à cela tout au long de sa carrière, dit-il.

« Nous avons été exclus à de nombreuses reprises. J’ai automatiquement ce conditionnement du genre : « Eh bien, les gens vont me détruire. Les gens vont détester ça. Même le lycée était comme ça.

Lors de cette tournée, dit-il, il doit se rappeler chaque soir que les gens sont là parce qu’ils veulent être ici. « Parce que je suis toujours conditionné à monter sur scène avec le sentiment que je dois faire mes preuves. Je n’ai pas encore ébranlé cet état d’esprit.

Le dernier concert du groupe aura lieu à Toronto fin janvier et Whibley est impatient de voir la suite. Ce n’est pas un grand planificateur, même s’il réfléchit toujours à de nouvelles opportunités – sans compter qu’il aura enfin le temps d’emmener Cooper en lune de miel. «Notre dernière émission aura lieu le 30 janvier et le 1er février, je dirai: ‘OK putain, je n’ai pas de travail.’ Que vais-je faire ? Qu’est-ce qui m’excite aujourd’hui ? »

Quoi que Whibley finisse par poursuivre, il le fera avec un cœur ouvert et un esprit clair., dit-il. «Je ne me suis pas retenu», dit Whibley à propos de «Walking Disaster». «Je suis en quelque sorte arrivé à un point où je me dis: ‘Je me fiche de ce que les gens en retirent.’ C’était la seule façon pour moi d’écrire le livre. Et je pense qu’avoir cette liberté peut me permettre d’être aussi honnête que possible.

Il termine par une blague ironique, révélant un aperçu de l’adolescent décousu et espiègle qui rêve de créer un groupe punk avec ses meilleurs amis. «Je me souviens avoir dit à ma femme: ‘J’ai l’impression que je pourrais me présenter aux élections à ce stade, parce que vous ne pourriez rien trouver sur moi.’ »