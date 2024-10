Deryck Whibley de Sum 41 affirme que ses mémoires sont « 100 % vraies »

Le leader de Sum 41, Deryck Whibley, redouble d’affirmations selon lesquelles il aurait été agressé sexuellement par l’ancien manager de son groupe.

Whibley affirme dans ses mémoires, « Walking Disaster : My Life Through Heaven and Hell », publiés plus tôt ce mois-ci, que le producteur-musicien Greig Nori l’a « soigné » et « agressé sexuellement » pendant des années, à partir de l’âge de 16 ans et de Nori 34 ans. .

Nori a depuis nié avoir « fait pression » sur Whibley pour qu’il fasse quoi que ce soit, disant au Étoile de Toronto la semaine dernière : « L’accusation selon laquelle j’ai initié la relation est fausse. Ce n’est pas moi qui l’ai initié. Whibley l’a initié, de manière agressive.

Il a ajouté que « lorsque la relation a commencé, Whibley était adulte » et qu’avec le temps, le lien qui les unissait « s’est tout simplement évanoui ». Consensuellement. Nori n’a pas directement abordé les allégations de toilettage ou d’abus sexuels.

Whibley a répondu à la déclaration de Nori dans une vidéo de mardi sur X disant : « Cela a été une semaine extrêmement lourde pour moi. »

« J’ai appris que Greig Nori m’a traité de menteur. Je vais vous le dire tout de suite, je soutiens à 100 % chaque mot de mon livre », a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu’il n’était « pas un menteur ».

Whibley a poursuivi : « Je vais vous parler directement, Greig Nori. Si vous pensez que je suis un menteur, il n’y a qu’une seule façon de régler ça : sous serment. Devant un juge, devant un jury, quand vous le souhaitez. Je suis prêt quand tu l’es.

Nori et un représentant de Whibley n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

Dans « Walking Disaster », Whibley décrit sa première rencontre avec Nori lors d’un de ses spectacles Treble Charger, lorsque le jeune musicien s’est faufilé dans les coulisses pour inviter son compatriote canadien à l’un des prochains spectacles de Sum 41.

Nori est devenue la coach vocale de Whibley, puis la manager de Sum 41. Au début, selon Whibley, Nori semblait aider le groupe à décoller, mais progressivement, « il voulait un contrôle total ».

« Nous ne pouvions parler à personne d’autre que lui, parce que le monde de la musique est ‘plein de serpents et de menteurs’ et il était la seule personne en qui nous pouvions faire confiance », a déclaré Whibley au Times plus tôt ce mois-ci, avant la publication de ses mémoires.

Whibley avait 18 ans lorsque Nori a fait ses premiers pas avec son jeune musicien, a déclaré Whibley. Entassés ensemble dans une salle de bain, écrit Whibley dans ses mémoires, Nori lui a attrapé le visage et l’a embrassé « passionnément ».

Whibley a déclaré que Nori justifiait ses actions par une exploration de l’identité queer, quelque chose qu’il a dit que de nombreuses rock stars à l’époque avaient « peur » d’affronter, selon le livre. Lorsque Whibley a finalement tenté de mettre fin à leurs rencontres physiques, il a déclaré que Nori était devenue furieuse, qualifiant Whibley d ‘ »homophobe » et affirmant qu’il lui « devait » d’avoir lancé sa carrière musicale, selon les mémoires.

Les interactions sexuelles du couple ont finalement pris fin lorsqu’un ami commun a appris ce qui s’était passé, raconte Whibley dans son récit. Cet ami, ainsi que l’ancienne partenaire de Whibley, Avril Lavigne, et sa femme actuelle depuis 10 ans, le mannequin Ariana Cooper, lui ont dit que ce qu’il avait vécu était de la « maltraitance ».

Des années plus tard, Sum 41 s’est finalement séparé de Nori, a déclaré Whibley. Mais le chanteur n’a jamais parlé à ses camarades du groupe des abus présumés. Ils l’ont découvert comme tout le monde – grâce aux mémoires.

Lorsque Whibley a commencé à écrire « Walking Disaster », il a déclaré qu’il craignait que les gens lui disent : « C’est de votre faute », a-t-il déclaré au Times. Mais au final, il « ne s’est pas retenu ».

«Je suis en quelque sorte arrivé à un point où je me dis: ‘Je me fiche de ce que les gens en retirent.’ C’était la seule façon pour moi d’écrire ce livre », a-t-il déclaré.