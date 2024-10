Deryck Whibley critique la réponse de Greig Nori aux allégations d’abus sexuels

Cela a été un « semaine extrêmement lourde » pour Deryck Whibley après avoir allégué que l’ancien manager de Sum 41, Greig Nori, l’avait abusé et soigné sexuellement. Mardi, le leader de Sum 41 a partagé une vidéo critiquant la réponse de Nori qui affirmait que Whibley, un jeune de 16 ans lorsqu’il avait rencontré Nori qui était dans la trentaine à l’époque, avait « initié » leur relation.

« Je ne prends aucun plaisir à révéler la vérité sur ce qui s’est passé entre moi et mon ex-manager, mais c’était quelque chose que je ne pouvais plus retenir et j’ai dû le laisser sortir », a déclaré Whibley sur Instagram de mardi. vidéo sur l’accusation qu’il a révélée dans ses nouveaux mémoires, Catastrophe ambulante. « J’ai appris que Greig Nori m’a traité de menteur. Je vous le dis tout de suite, je soutiens chaque mot de mon livre à 100 pour cent. Je ne suis pas un menteur.

La vidéo de Whibley était une réponse à une déclaration partagée par Nori avec le Étoile de Toronto la semaine dernière, on pouvait lire : « L’accusation selon laquelle j’ai initié la relation est fausse. Ce n’est pas moi qui l’ai initié. Whibley l’a initié, de manière agressive. (Nori n’a pas directement abordé les allégations d’abus ou de toilettage formulées par Whibley.)

Dans sa vidéo, Whibley a continué en parlant directement à Nori, l’encourageant à poursuivre s’il pensait finalement que Whibley mentait. « Greig Nori, si vous pensez que je suis un menteur, il n’y a qu’une seule façon de régler ça », a déclaré Whibley. «Sous serment, devant un juge, devant un jury. Quand tu veux. Je suis prêt. Quand vous l’êtes.

Nori n’a pas immédiatement répondu à Pierre roulantedemande de commentaire.

Whibley a terminé la vidéo en remerciant ses amis, sa famille et son groupe pour son soutien, avant de signer : « Nous nous en sortirons comme nous traversons tout le reste. »

Dans les mémoires, selon le Los Angeles TimesWhibley explique comment Sum 41 a commencé à travailler avec Nori — qui dirige le groupe punk canadien Treble Charger — quand Whibley avait 16 ans et Nori 34 ans. Whibley affirme que lors d’une rave, Nori a demandé à Whibley, qui avait 18 ans à l’époque, de venir à une cabine de toilettes pour prendre de l’ecstasy avec lui. Dans les toilettes, Nori lui a attrapé le visage et l’a embrassé « passionnément », écrit Whibley dans le livre.

Les choix de l’éditeur

Selon le Foisles prétendues relations sexuelles se sont terminées après qu’un de ses amis communs et celui de Nori ont découvert ce que Whibley avait vécu. Bien que l’aspect sexuel de l’abus ait pris fin, Nori a continué à abuser du groupe, obligeant le groupe à le marquer comme co-auteur des chansons et à ne pas répondre aux demandes. Le groupe l’a licencié en 2005 et Whibley a déclaré qu’il ne lui avait plus parlé depuis.

« J’ai toujours pensé que j’emporterais ça dans ma tombe et que je ne dirais rien », a déclaré Whibley. Pierre roulante la semaine dernière. « Alors que j’ai commencé à lire le livre, je me suis dit : « Comment pourrais-je ne pas être honnête ? »

Tendance

Whibley a dit Pierre roulante il n’appelle pas ce qu’il a vécu « abus » dans le livre. Lorsqu’on lui a demandé si, aujourd’hui, il considérait ce qu’il avait vécu comme un « abus », Whibley a répondu qu’il en était encore aux « premiers stades » du traitement de ce qu’il a vécu.

« C’est la première fois que j’y fais face et je ne sais pas ce que j’en pense. Je ne peux pas nier que c’était très manipulateur, mais je n’ai pas vraiment réalisé à quoi cela ressemblait », a déclaré Whibley. « Cela ne m’est venu à l’esprit que lorsque j’ai atteint l’âge qu’il avait, au milieu de la trentaine, lorsque j’étais adolescent. C’était un héros, donc pour voir cette dynamique de pouvoir, vous voyez comment vous pouvez manipuler un enfant de 16 ans.