Deryck Whibley accuse l’ancien directeur de Sum 41 de toilettage et d’abus sexuels

Deryck Whibley parle des expériences abusives auxquelles il aurait été confronté de la part du premier manager de Sum 41. Dans ses mémoires Catastrophe ambulantesorti mardi, le leader de Sum 41 affirme avoir été soigné et agressé sexuellement et verbalement par le premier manager du groupe, Greig Nori, au début de la carrière du groupe.

« J’ai toujours pensé que j’emporterais ça dans ma tombe et que je ne dirais rien », raconte Whibley. Pierre roulante. « Alors que j’ai commencé à lire le livre, je me suis dit : « Comment pourrais-je ne pas être honnête ? »

Dans les mémoires, par Los Angeles TimesWhibley explique comment Sum 41 a commencé à travailler avec Nori — qui dirige le groupe punk canadien Treble Charger — quand Whibley avait 16 ans et Nori 34 ans. Whibley allègue que le manager a été la première personne à lui servir, ainsi qu’à ses camarades de groupe, de l’alcool et que Nori est lentement passée de mentor musical pour patron contrôlant et abusif.

Whibley affirme que lors d’une rave, Nori a demandé à Whibley, qui avait 18 ans à l’époque, de venir aux toilettes pour prendre de l’ecstasy avec lui. Dans les toilettes, Nori lui a attrapé le visage et l’a embrassé « passionnément », écrit Whibley dans le livre. Whibley dit qu’il était abasourdi et que Nori a affirmé qu’il n’avait jamais eu d’attirance envers le même sexe et que ce qu’ils avaient tous les deux « était si spécial ».

Au fil du temps, Whibley écrit qu’il a tenté de mettre fin à la relation physique avec l’ancien manager et que Nori l’a traité d’homophobe en réponse, affirmant que Whibley lui « devait » de l’avoir aidé à démarrer sa carrière.

Selon le Foisles relations sexuelles se sont terminées après qu’un de ses amis communs et celui de Nori ont découvert ce qu’il avait vécu. Bien que l’aspect sexuel de l’abus ait pris fin, Nori a continué à abuser du groupe, obligeant le groupe à le marquer comme co-auteur des chansons et à ne pas répondre aux demandes. Le groupe l’a licencié en 2005 et Whibley dit qu’il ne lui a plus parlé depuis.

« Une fois arrivé à ce truc de Greig Nori, je me suis dit : « Est-ce que je parle de ça ? Mais comment pourrais-je ne pas le faire ? C’est tellement lié à tout depuis sept ans », raconte Whibley Pierre roulante. « Si je ne le faisais pas, je mentirais. »

Nori n’a pas immédiatement répondu à Pierre roulantedemande de commentaire.

Whibley a caché les allégations à tout le monde, et ce n’est que lorsqu’il est sorti avec Avril Lavigne qu’il a entendu ce qu’il avait vécu décrit comme de la maltraitance. Dans le livre, il écrit que Lavigne s’est exclamée : « C’est de l’abus ! » lorsqu’il s’est confié à elle et a dit : « Il t’a agressée sexuellement. »

« J’ai traversé une longue période de mon temps où je n’y pensais plus. J’ai réalisé que c’était de la légitime défense », raconte-t-il. Pierre roulante. « J’ai réalisé plus tard que je ne voulais pas y penser ni avoir le sentiment d’être une victime. Je ne voulais pas avoir de problèmes de victimes.

Whibley dit qu’il n’appelle pas ce qu’il a vécu « abus » dans le livre. Lorsqu’on lui demande si, aujourd’hui, il considère ce qu’il a vécu comme un « abus », Whibley répond qu’il en est encore aux « premiers stades » du traitement de ce qu’il a vécu.

« C’est la première fois que j’y fais face et je ne sais pas ce que j’en pense. Je ne peux pas nier que c’était très manipulateur, mais je n’avais pas vraiment réalisé à quoi cela ressemblait », dit Whibley. « Cela ne m’est venu à l’esprit que lorsque j’ai atteint l’âge qu’il avait, au milieu de la trentaine, lorsque j’étais adolescent. C’était un héros, donc voir cette dynamique de pouvoir, on voit comment on peut manipuler un gamin de 16 ans.

Whibley dit que dans le livre, il a simplement écrit sa vérité et a permis « au lecteur de décider » de ce qu’il a vécu. « Si c’est ce que les gens pensent, alors ce n’est pas grave », dit-il en qualifiant ce qu’il a vécu de « maltraitance ». Il ajoute : « J’ai toujours appelé ça « une chose merdique que j’ai vécue ». »

Dans le livre, Whibley affirme également que Nori a insisté pour être crédité pour les chansons qu’il n’a pas écrites, disant au groupe que cela leur donnerait plus de crédibilité. Il a également dit au Fois Nori « a essayé de garder » ses parents et ceux de ses camarades loin du groupe.

« Maintenant, cela a plus de sens. Parce qu’il avait le même âge que nos parents, et cela, nous ne le savions pas à l’époque. Il savait qu’ils se méfieraient de la façon dont les choses se déroulaient », a-t-il déclaré au Fois. « Il disait toujours : ‘Tu ne peux pas avoir de relation avec tes parents et faire partie d’un groupe de rock.’ Ce n’est pas cool. Cela va nuire à votre carrière.

Whibley a eu l’idée de présenter ces allégations après avoir interviewé sa femme Ariana pour Personnesdans lequel elle a fait état d’une tentative de suicide. «J’ai vu son courage là-dedans et cela m’a inspiré», dit Whibley. « Je suis devenu une personne différente et j’ai ressenti l’importance d’être simplement ouvert. »

Bien qu’il n’ait pas parlé des allégations à ses camarades du groupe à l’époque, Whibley dit qu’il leur a envoyé les mémoires. « Il est devenu un méchant pour nous tous », ajoute Whibley. « Nous n’avons jamais parlé collectivement de lui. »

Dans l’ensemble, Whibley dit que son livre, Catastrophe ambulante : ma vie à travers le paradis et l’enferdétaille l’inspiration personnelle derrière les paroles qui finissent par soutenir la musique de Sum 41, à la fois le bon et le truand.

« Tout ce qui figure sur les disques vient de mon expérience personnelle, même si c’est juste vague dans les paroles », explique Whibley. «Quand j’ai commencé à écrire, je me suis dit : ‘N’essaye pas de paraître cool.’ Putain, écris juste l’histoire vraie. Et je n’ai jamais arrêté. Tout vient de sortir.