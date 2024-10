Deryck Whibley accuse Greig Nori de Treble Charger d’abus sexuels dans de nouveaux mémoires

Deryck Whibley de Sum 41 accuse son ancien manager et leader de Treble Charger, Greig Nori, de toilettage et d’abus sexuels dans ses mémoires récemment publiés, Catastrophe ambulante.

Dans diverses interviews, Whibley a parlé de son « profond et sombre secret », comme il l’a décrit à le Toronto Star. Whibley a rencontré Nori pour la première fois quand Whibley avait 16 ans et que son héros pop-punk local avait 34 ans ; Whibley a déclaré que Nori est rapidement devenue un mentor et a même donné à Whibley et à son coéquipier Steve Jocz leurs premières boissons alcoolisées.

Le rôle de Nori a rapidement évolué pour devenir le manager de Sum 41. « Greig avait une exigence pour être notre manager : il voulait un contrôle total », a écrit Whibley, selon un extrait publié dans le Los Angeles Times. « Nous ne pouvions parler à personne d’autre qu’à lui, parce que le monde de la musique est plein de serpents et de menteurs et il était la seule personne en qui nous pouvions avoir confiance. »

Whibley a écrit que la relation entre lui et Nori est devenue sexuelle quand Whibley avait 18 ans. Des extraits détaillaient que, lors d’une rave à laquelle les deux avaient assisté, Nori avait invité Whibley dans la salle de bain pour prendre de l’extase. Dans la stalle, Nori aurait attrapé Whibley et l’aurait embrassé. Whibley a écrit que Nori avait essayé de le convaincre d’aller plus loin dans leur relation en expliquant que de nombreuses rock stars étaient homosexuelles.

Whibley a allégué que lorsqu’il avait rejeté les avances de Nori, Nori était devenue psychologiquement et verbalement abusive. Whibley a écrit que Nori avait finalement arrêté de faire des avances sexuelles lorsqu’un ami commun avait découvert ce qui s’était passé. Alors que Whibley a déclaré que ses camarades du groupe n’étaient jamais au courant des abus, le groupe a renvoyé Nori après son troisième album studio, Mandrin. Nori produit Mandrin et le deuxième album de Sum 41, Cela semble-t-il infecté ?.

Whibley a déclaré qu’il s’était confié à sa femme de l’époque, Avril Lavigne, au sujet du comportement de Nori et elle a répondu, selon le LA Times : « C’est un abus ! Il vous a agressé sexuellement. » Whibley a déclaré au Times qu’il avait également partagé cette expérience avec son épouse actuelle, Ariana Cooper, qui avait réagi de la même manière.

Des points de vente tels que le Étoile de Torontole Horaires de Los Angeles et Pierre roulante J’ai contacté Nori pour obtenir des commentaires, mais je n’ai pas eu de réponse de sa part.

Sum 41 est actuellement dans sa dernière tournée. L’année dernière, le groupe a publié une déclaration annonçant sa dissolution. Son huitième et dernier album, Paradis :x: Enferest sorti le 29 mars.