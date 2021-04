Ahmet Ertegun, le légendaire directeur de la musique, l’a salué comme «une déclaration de guerre» et «le début du mouvement des droits civiques».

La chanson a suscité un regain d’attention depuis qu’Andra Day a été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice pour avoir joué Holiday dans «The United States vs. Billie Holiday». Le film, qui a fait ses débuts à Hulu en février, raconte le défi de Holiday face aux efforts du gouvernement pour supprimer «Strange Fruit». Les Oscars seront diffusés dimanche soir.

M. Meeropol, sous le pseudonyme de Lewis Allen, n’a pas écrit la chanson pour Holiday. Il a été publié pour la première fois sous forme de poème dans le magazine du syndicat des enseignants de New York en 1937.

Abel Meeropol a écrit la musique et les paroles de «Strange Fruit», en utilisant le pseudonyme de Lewis Allen.

M. Meeropol a été ému de l’écrire après avoir vu une photographie du lynchage de Thomas Shipp et Abram Smith à Marion, Indiana, en 1930. La photographie, de Lawrence Beitler, montre deux corps suspendus à un arbre comme une foule de blancs regardez, certains souriants. Des milliers d’exemplaires de la photo ont été imprimés et vendus, selon National Public Radio .

Holiday a popularisé la chanson, faisant croire à beaucoup qu’elle était responsable de ses paroles effrayantes. Cette notion a été renforcée par le film de 1972 «Lady Sings the Blues», qui suggère que Holiday, joué par Diana Ross, a écrit la chanson après avoir été témoin d’un lynchage.

Il était connu pour ses opinions communistes et pour avoir adopté les deux fils d’Ethel et de Julius Rosenberg, qui ont été exécutés après avoir été condamnés pour espionnage. L’épouse de M. Meeropol, Anne, a chanté «Strange Fruit», comme plusieurs autres, avant que Holiday ne l’exécute au Café Society, une boîte de nuit intégrée à New York, en 1939.

À l’époque, le message de la chanson – véhiculé avec des vers comme «Scène pastorale du sud galant, les yeux exorbités et la bouche tordue» – était extrêmement controversé.

Pourtant, au 21e siècle, «Strange Fruit» a survécu, échantillonné dans la chanson de 2000 «What’s Really Going On», dans laquelle le chanteur Dwayne Wiggins raconte un épisode de profilage racial aux mains de la police à Oakland, en Californie.

Et en 2021, alors que la nation continue de compter avec une série de meurtres de Noirs non armés par la police – souvent capturés dans des images horribles d’hommes noirs abattus ou, dans le cas de George Floyd, agenouillés par des officiers blancs – «Étrange Fruit »a conservé sa place dans le débat national sur le racisme.

La chanson «sera pertinente jusqu’à ce que les flics commencent à être condamnés pour le meurtre de Noirs», Michael Meeropol, l’un des fils d’Abel Meeropol, a dit à «CBS ce matin» avant que Derek Chauvin, un ancien policier de Minneapolis, ne soit reconnu coupable du meurtre de M. Floyd.

«Quand cela se produira, peut-être que ‘Strange Fruit’ sera une relique d’un passé barbare», a-t-il déclaré. «Mais jusque-là, c’est un miroir sur un cadeau barbare.»