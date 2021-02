BEHIND Her Eyes est le thriller très attendu à venir sur Netflix, mais la série court déjà la controverse sur sa fin.

Même les stars de la série – y compris la fille de Bono, Eve Hewson – n’étaient pas à l’abri de se sentir «mutilées» à la fin des thrillers psychologiques.

Basé sur le roman à succès de Sarah Pinborough en 2017, l’histoire de Behind Her Eyes est une histoire sordide, de violence conjugale, de terreurs nocturnes et d’une tournure que personne ne verra venir.

Mais les lecteurs du livre de Pinborough savent exactement à quoi s’attendre car la torsion choquante a divisé les fans depuis sa sortie.

Peu de temps après la sortie du roman Behind Her Eyes, #WTFthatending était à la mode sur Twitter.

«J’ai lu ce livre et je suis resté sans voix», a écrit un utilisateur de Twitter après avoir regardé la bande-annonce. «J’ai hâte de voir ça.»

Un autre a ajouté: « L’un des meilleurs livres que j’ai jamais lu et cette fin est tellement imprévisible … Je veux désespérément voir si la série lui rend justice! »

Netflix était sûr d’aiguiser l’appétit des fans, confirmant qu’il resterait fidèle à la fin originale du roman.

«Behind Her Eyes est un nouveau thriller basé sur le livre à succès… oui, le livre avec CETTE fin», a tweeté le géant du streaming depuis son compte officiel.

Les rebondissements choquants de la série ont tourné à gauche la star de la série, Simona Brown, « complètement terrassée ».

Brown joue la mère célibataire, Louise travaille pour David et a une liaison avec lui, mais elle est prise dans une toile de secrets et de mensonges entourant le couple, où rien n’est ce qu’il semble.

Hewson joue Adele, l’épouse du psychiatre David joué par Tom Bateman de Vanity Fair.

La bande-annonce voit le personnage d’Eve dans divers états d’esprit, allant de rire et de s’amuser avec son nouvel ami, à brandir un couteau et à demander à son mari de lui dire si « cela se reproduit ».

En plus de quelques scènes de chambre à coucher torrides, la bande-annonce révèle également beaucoup de drame alors que le trio commence à se démêler et que leurs secrets sont exposés.

« J’étais complètement abasourdi », a déclaré Brown Métro.

«J’ai appelé ma mère et je lui ai dit: ‘tu ne vas pas croire ce qui s’est passé’ et elle était comme ‘pas du tout!’ et j’étais comme «oui, fille».

« Il se tord et puis il se tord à nouveau et vous êtes juste mutilé. »

Brown croyait également que les gens seraient en mesure de s’identifier à Louise.

« Je dirais qu’elle est assez facile à comprendre. C’est une mère célibataire qui consacre toute sa vie à son fils au point où elle a oublié qui elle est », a expliqué Brown.

« Elle manque de confiance en elle et fait un air courageux et prétend que tout va bien alors qu’elle est vraiment un peu en désordre à cause d’un traumatisme passé qu’elle n’a pas surmonté et qui se manifeste dans ces horribles terreurs nocturnes. »

Tournée à la fois en Écosse et en Angleterre, Netflix a annoncé que la série sortira dans le courant de 2021.