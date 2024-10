Derrière Mark Vientos et Francisco Lindor, les Mets ripostent même au NLCS

LOS ANGELES — Cela s’est produit en un clin d’œil littéral, un frémissement du sourcil de Mark Vientos sous ses lunettes de soleil quand il a compris la décision des Dodgers de Los Angeles. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec Francisco Lindor et préféraient Landon Knack face à Vientos dans un endroit crucial.

« Très bien, tu veux que je me lève? » Vientos a résumé son propre regard. « Je vais te montrer. »

« Il y a une chose qui ne manque pas à Mark, c’est la confiance », a déclaré Lindor en riant. «C’est qui il est. Je suis content qu’il l’ait pris personnellement.

Il faut un certain type de confiance pour considérer cette décision de Los Angeles, de contourner le MVP évident de votre équipe qui avait déjà marqué dans le match pour vous affronter, comme irrespectueuse. Mais on n’entre pas dans la cour des grands à 22 ans en se faisant appeler « Swaggy V » sans ce niveau précis d’orgueil. Et lundi, lors du deuxième match du NLCS, Vientos a justifié cette confiance en lui comme il l’a fait tout au long de la saison.

Le grand chelem de Vientos en deuxième manche a été le point clé de la victoire 7-3 des Mets contre les Dodgers lundi à Chavez Ravine. Un jour après avoir été aplatis par Los Angeles, les Mets ont rendu la pareille même à la série. Le troisième match aura lieu dans le Queens mercredi soir.

À ce stade, il n’est pas surprenant de voir les Mets se relever du tapis aussi rapidement qu’ils l’ont fait lundi. La résilience est l’impulsion qui anime cette équipe, et sa confiance en sa capacité à rebondir n’a fait que se renforcer tout au long de la saison.

Mais la croyance, comme la monnaie, nécessite quelque chose de légitime en réserve pour la soutenir. Et si souvent pour les Mets cette saison, cette croyance a été alimentée par la qualité de leurs présences au bâton, par les subtilités de la reconnaissance du lancer, du contrôle des comptes, de la saisie d’une erreur sur le moment.

Cette croyance repose sur des chauves-souris comme les plus gros de lundi de Lindor et Vientos.

La présence au bâton de Vientos contre Knack a clairement été un point pivot en début de match. Les Mets avaient pris de l’avance sur le premier circuit de Lindor, et ils avaient déjà ajouté un point contre Knack dans le second. Mais Francisco Alvarez était apparu avec deux en position de but, et les Dodgers étaient loin de garder le match serré.

Compte tenu de sa réaction à la passe franche de Lindor, on aurait pu s’attendre à ce que Vientos soit particulièrement agressif contre Knack. Mais son nouveau sens de l’équilibre était évident dès le début, lorsqu’il a confortablement saisi le curseur de frappe au ballon de Knack pour lancer la frappe.

« Il comprend qu’il n’est pas plus grand que le moment présent », a déclaré Lindor à propos de l’approche de Vientos. « Il doit juste faire partie du moment. »

Vientos a commis une faute sur une paire de curseurs pour porter le score à 1-2, puis a commis une faute sur une balle rapide et dure au-dessus de la zone de frappe. Vientos chasse la balle rapide : plus de la moitié de ses circuits cette année ont eu lieu sur des chauffages, et il a frappé 0,670 lorsqu’il a mis en jeu des balles rapides à quatre coutures comme celles de Knack.

C’est pourquoi, alors qu’il menait 1-2, Knack lui a lancé quatre curseurs consécutifs – deux dans la terre qu’il a licencié et deux sur le marbre sur lequel il a commis une faute. Huit lancers au bâton, Knack a tenté de lui faire une balle rapide dans le coin extérieur. C’était en plein milieu.

« Je ne pensais pas qu’il allait me donner une balle rapide », a déclaré Vientos. « Mon approche consistait à voir un radiateur monter, mais je ne m’attendais pas à un radiateur. Je pensais que j’allais me procurer un curseur et j’allais juste le mettre dans le trou.

Et quand il a vu la balle rapide ?

« Ouais, je n’allais pas le manquer.

Vientos a pris 391 pieds dans l’autre sens pour porter le score à 6-0.

« Plus vous entrez en profondeur dans le combat, vous avez plus d’informations », a déclaré Lindor.

« Vous n’avez qu’un nombre limité de levées », a déclaré le releveur Ryne Stanek, expliquant le point de vue du lanceur sur ces longues présences au bâton. « Cela rend le combat beaucoup plus difficile lorsque vous avez exposé tout ce que vous avez. »

Vientos confirme une saison régulière exceptionnelle avec des séries éliminatoires dingues : en neuf matchs, il atteint 0,378 avec trois circuits et un 1,086 OPS. (10/86 ? Ce fut un bon mois pour les Mets.)

« Il grandit », a déclaré Lindor.

« Il a fait des choses spéciales toute cette année », a déclaré le partant Sean Manaea. « Il est à la hauteur de toutes les occasions. »

Lindor avait fourni un plan pour cette présence au bâton une manche plus tôt, en commençant le match. Contre Ryan Brasier, Lindor a commis une faute sur deux balles rapides et deux curseurs avant que, sur le huitième lancer, Brasier ait recours à son troisième meilleur lancer : un cutter qu’il n’avait lancé que 12 % du temps cette saison.

Cela aussi était centré. Lindor l’a envoyé dans l’enclos des releveurs des Mets, mettant ainsi fin à la séquence de 33 manches consécutives sans but de Los Angeles.

« Cela relance tout », a déclaré Manaea. « C’est un nouveau jour, c’est un nouveau match. On ne peut pas vraiment commencer de meilleure façon.

« (C’était énorme) non seulement à cause du circuit mais aussi de la façon dont il l’a attaqué », a déclaré le manager Carlos Mendoza. « Il a commis une faute sur quelques lancers, a relâché quelques balles cassantes, a obtenu un lancer et l’a conduit pour donner le ton. »

Les Mets ont travaillé sur ces longues apparitions au marbre toute la journée. Jesse Winker avait contribué à déclencher le rallye en deuxième avec une marche de sept lancers. Tyrone Taylor a réalisé un point malgré son score de 0-2. Pete Alonso a réussi 10 lancers au bâton plus tard, même si cela s’est terminé par un retrait au bâton.

La série revient maintenant dans le Queens, raccourcie au meilleur des cinq, l’avantage du terrain étant transféré aux Mets.

« Nous recevons des coups au visage et nous continuons à trouver des moyens de nous relever », a déclaré Mendoza. « Et cela continuera à être ainsi. »

(Photo de Mark Vientos : Kevork Djansezian / Getty Images)