Derrière l’obsession persistante du public pour l’épave du Titanic

À plus de deux milles sous la mer, au large de la côte éloignée de Terre-Neuve, se trouve le squelette d’un navire qui a captivé l’imagination du public pendant plus d’un siècle – rouillé, en décomposition, mais émettant toujours un appel de sirène qui attire les historiens, les explorateurs et les habitués les gens pareils étudier son histoire tragique.

Le Titanic a inspiré des livres, des films, des jeux vidéo et des comédies musicales et a offert aux chercheurs des décennies d’exploration et de débats. Il est immortalisé dans au moins sept musées et des artefacts font le tour du monde dans le cadre d’expositions itinérantes. Un cent onze ans après avoir sombré dans les profondeurs de l’Atlantique, l’infortuné paquebot de luxe fait encore régulièrement l’actualité : nouvelles images de l’épave diffusées, nouvelles répliques construitde nouvelles missions de sauvetage lancées.

Dimanche, un navire submersible transportant cinq personnes à destination de l’épave du Titanic a disparu, provoquant une recherche désespérée qui se poursuivait mercredi. Ils faisaient partie de un voyage de 250 000 $ par personne organisé par OceanGate Expeditions, une entreprise privée qui a commencé à emmener des clients payants en voyage en 2021.

La décision des passagers de se lancer dans le voyage en haute mer – et l’attention internationale que la disparition du navire a suscitée – reflète l’emprise durable du Titanic sur l’imagination du public.

« Pour beaucoup d’entre nous, c’est plus qu’un simple navire », a déclaré Rafael Avila, qui partage l’histoire du Titanic sur un compte TikTok avec plus de 650 000 personnes.

Le Titanic occupe une place particulière dans l’histoire et les traditions humaines depuis plus d’un siècle, prenant «une grande valeur métaphorique et mythique dans la conscience humaine», selon le réalisateur James Cameron – dont le blockbuster de 1997 sur le naufrage reste le quatrième plus gros succès film jamais – dit dans une entrevue de 2005 avec l’Indépendant. La fascination, disent les chercheurs, est le résultat d’un intérêt humain pour les histoires des passagers et les circonstances uniques entourant le naufrage.

« C’est l’histoire invraisemblable : le plus gros navire du monde lors de son voyage inaugural, il est censé être insubmersible et il est plein de gens riches et célèbres, puis il heurte un iceberg et il coule », a déclaré l’historien du Titanic Don Lynch, « et ça descend si lentement qu’il y a tout ce drame à jouer.

Le Titanic a coulé le 15 avril 1912 dans l’océan Atlantique après avoir heurté un iceberg en pleine nuit. Plus de 1 500 passagers sont morts alors qu’environ 700 seulement ont été secourus. Malgré de nombreux efforts, il a fallu encore 73 ans avant que l’épave ne soit découverte en 1985, à environ 370 miles au large de Terre-Neuve et 12 500 pieds sous l’eau.

D’autres naufrages aussi meurtriers – ou plus meurtriers – ont été perdus dans l’histoire. Mais le Titanic perdure. La façon dont la tragédie s’est déroulée, l’utilisation de la radio et de la photographie, et l’éventail de personnes à bord ont tous créé un puits profond d’histoire qui a permis aux gens des décennies d’études et d’analyses, ont déclaré les chercheurs : comment et pourquoi le navire a coulé, où et quand il s’est brisé en deux, quelles histoires ont survécu et ce qui a été perdu en mer.

« C’est l’une des rares catastrophes qui a eu le temps de développer tout le drame des choix humains », a déclaré Stephen Cox, professeur de littérature à la retraite à l’Université de Californie à San Diego et auteur de « The Titanic Story: Hard Choices, Dangerous Decisions ». .” « Habituellement, si un navire va couler, il coule assez rapidement. Titanic a duré deux heures et 40 minutes, ce qui est aussi long qu’une pièce de Shakespeare.

Le nombre de personnes à bord, de toutes les classes, a créé des dizaines d’histoires. Et des détails spécifiques sur les circonstances ont longtemps captivé l’imagination du public : le sauvetage des femmes et des enfants d’abord ; le groupe continuant à jouer ; les survivants quittant le navire avec seulement les objets dans leurs poches.

Ces éléments ont été pris en compte dans un siècle de pierres de touche de la culture pop qui ont pratiquement scellé la catastrophe en tant que nom familier. Le premier film est sorti 29 jours après la catastrophe; le plus récent est un documentaire chinois, « Les six, » sorti en 2020. Un guide de référence complet en ligne, Encyclopédie Titanica, est dédié au sujet. Les gens échangent des histoires sur les clubs et les pages de fans, et partagent des informations sur les podcasts.

« C’est une histoire sans fin », a déclaré Paul Burns, vice-président et conservateur de Titanic Museum Attraction, deux musées à Branson, Mo., et Pigeon Forge, Tennessee. « Titanic est sans fin. Vous prenez les 2 208 environ qui étaient à bord, vous prenez ceux qui ont survécu, vous prenez ceux qui ont péri, et il y a tellement d’histoires.

En ce qui concerne les catastrophes, seuls les attentats terroristes du 11 septembre 2001 commandent le genre d’attention durable que le Titanic reçoit, a déclaré Cox. Les deux se sont déroulés sur des périodes similaires et comprenaient divers groupes de personnes obligées de prendre des décisions sur ce qui pourrait être leurs derniers moments.

« Le Titanic et le 11 septembre – ces catastrophes, ces deux-là, resteront dans les mémoires, non pas pour leur horreur, mais pour ce qu’elles nous apprennent sur le drame et la dignité de vraies personnes prenant les décisions ultimes de leur vie, », a-t-il écrit dans un essai de 2012 pour CNN.

Certains sont fascinés par l’épave elle-même, et le lent naufrage du bateau « leur donne l’occasion d’étudier comment et pourquoi il a coulé ». D’autres « adorent le drame humain, et ils veulent savoir exactement ce que le groupe a joué, et qui était cette personne, et qui était cette personne », a déclaré Lynch, l’historien de la Titanic Historical Society, qui a écrit des livres sur le naufrage et a plongé deux fois sur le site pour le documentaire de Cameron « Ghosts of the Abyss ».

Cela s’est également produit à une époque suffisamment moderne pour que les gens d’aujourd’hui puissent s’y rapporter étroitement, a déclaré Lynch – et les nouvelles à ce sujet ont pu être documentées et diffusées de nouvelles manières.

« Soudain, en envoyant le SOS et les signaux de détresse, le monde était conscient que cela se déroulait avant même qu’il ne soit terminé », a déclaré Lynch. « Et… c’était l’un des premiers, à l’exception du tremblement de terre de San Francisco, à être documenté par des photographies. … Vous n’avez jamais eu de photos impliquant un naufrage ; c’était du jamais vu.

Les passagers du navire Carpathia, qui a sauvé les survivants du Titanic, ont pris des photos, a-t-il dit, et les survivants ont été photographiés par des journalistes à leur arrivée aux États-Unis.

Le navire représentait également le summum du luxe au plus fort de la révolution industrielle, a noté Avila, et son abattage par une force de la nature représentait «une gifle à l’orgueil que l’humanité ressentait à l’époque», marquant peut-être même un tournant dans l’histoire.

Pour certains, le site de l’épave fascine autant que l’histoire elle-même. Cameron, qui s’y est rendu plusieurs fois, a déclaré que les épaves sont des « histoires humaines » qui « nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes ».

« Nous mettrons des parkings au-dessus des champs de bataille, mais sous l’eau ces sites sont figés dans le temps. En leur rendant visite, nous pouvons toucher l’histoire », a déclaré Cameron dans l’interview de 2005.

Lynch, qui a fait deux voyages à l’épave pour le documentaire de Cameron en 2003, a comparé l’expédition au sommet du mont Everest – ayant une expérience que peu d’autres feront jamais. Il se souvient avoir approché le Titanic pour la première fois, voyant son « mur d’acier » de côté après un trajet de deux heures jusqu’au site.

« Ce n’est pas comme dans les films quand l’arc sort de l’obscurité », a déclaré Lynch. « Nous sommes arrivés sur le côté du navire et Jim a dit : ‘Voilà votre Titanic.’

« Et nous nous sommes levés sur le côté, et j’ai reconnu où j’étais par les hublots », se souvient-il. « Je sais où je suis et je sais qui était dans ces pièces. Cela m’a juste étonné.

Pour Avila – qui est connu sous le nom de « the Titanic Guy » sur TikTok – l’obsession est née à 7 ans, lorsque son père lui a parlé du Titanic après avoir regardé un documentaire sur un naufrage. Lorsque le film de Cameron est sorti des mois plus tard, Avila a persuadé ses parents de l’emmener ; par la suite, il a commencé à vérifier des piles de livres sur la catastrophe dans la bibliothèque.

« Les gens m’ont toujours connu comme, ‘C’est Raf, il est obsédé par le Titanic' », a déclaré Avila, 33 ans, de Toronto. « Même ma femme, quand nous avons commencé à sortir ensemble, c’était l’une des premières choses qu’elle a su de moi. »

Maintenant, sur TikTok, il fait partie de ceux qui partagent les histoires du Titanic avec une nouvelle génération de fans. Il a découvert le public enthousiaste en 2020, lorsque la pandémie l’a fait enfermer dans sa maison et à la recherche d’un exutoire créatif.

Sa première vidéo Titanic a été réalisée en avril, autour de l’anniversaire de la tragédie, et a mis en lumière l’histoire de Charles Joughin, un boulanger qui s’est tourné vers la boisson alors que la calamité a frappé. La vidéo non scénarisée a accumulé 100 vues, puis 10 000. Au moment où Avila s’est réveillé le lendemain, il avait atteint 2 millions.

Aujourd’hui, Avila compte plus de 650 000 personnes qui suivent ses vidéos démystifiant les théories sur l’accident, mettant en lumière les caractéristiques du paquebot de luxe, partageant des images de l’épave au fond de l’océan et racontant les histoires des personnes qui étaient à bord.

Dans ces nouveaux publics de TikTok, cela témoigne de l’attrait durable de l’histoire, selon ceux qui étudient l’épave, qui durera des années.

« Il y a des gens qui ne sont même pas encore nés qui vont grandir et être fascinés par le Titanic », a déclaré Lynch. « Il y a quelque chose à ce sujet. »