Derrière l’objectif : le bilan humain à Kherson en Ukraine

Les photographes d’Associated Press parlent de leurs missions 2022 et partagent certaines des histoires derrière les images.

___

LE LIEU : Kherson, Ukraine

L’HISTOIRE : Les résidents font face à une nouvelle réalité dans la reprise de Kherson

LE PHOTOGRAPHE : Bernat Armangue

___

SUR CE QUI S’EST PASSÉ :

Nous étions au centre-ville de Kherson. Nous étions avec une équipe d’ambulanciers et avons entendu toutes ces attaques. Nous avons vu des éclairs provenant des explosions. L’alarme est venue et les ambulanciers sont partis, et nous les avons suivis. Et je me souviens juste d’avoir conduit dans le noir complet. La seule chose que nous pouvions voir était ce que notre voiture éclairait. Je me souviens d’être arrivé à cet endroit et, tristement, d’avoir vu tous ces gens venir vers nous. Beaucoup d’entre eux étaient ensanglantés et blessés. Certaines personnes ont commencé à marcher vers l’ambulance dès qu’elles l’ont vue. Le quartier était plein de gens troublés. Quelques minutes auparavant, ils allaient bien et étaient assis dans leurs maisons et leurs bâtiments. Et dans un coup de lumière, tout a changé. Certaines personnes ne sont jamais revenues. Certaines personnes auront des blessures pour le reste de leur vie.

SUR LA PHOTOGRAPHIE DE NUIT :

C’est l’hiver. Il fait noir très tôt. Et le réseau électrique dans la plupart des zones où nous sommes arrivés était en panne. Vous n’avez donc pas beaucoup de lumière. C’est une combinaison de l’équipement dont nous disposons, mais aussi de l’utilisation des ressources dont vous disposez en ce moment. Par exemple, au milieu de la nuit, vous avez beaucoup de gens qui portent des téléphones portables ou des lampes, et donc vous utilisez simplement leur téléphone – leurs sources de lumière – pour éclairer vos photos. Vous utilisez ce que vous avez.

Parfois, en photographie, vous avez des moments incroyables où la lumière n’aide pas le récit. C’était le contraire. Cette fois la lumière était un avantage pour exprimer ce qui se passait.

SUR L’IMPROVISATION DANS DES SITUATIONS INATTENDUES :

Lorsque vous improvisez, c’est une prise de décision. Parfois, cela vient de rien, mais généralement, cela fait partie de vos années d’entraînement. Lorsque vous préparez un devoir, vous ne savez pas ce qui se passe. Lorsque vous arrivez, ce qui s’est passé avant a disparu et vous ne pouvez pas remonter en arrière. Cela vous oblige donc à penser tout le temps : « Que va-t-il se passer ? Vous conduisez donc mentalement sur une grande feuille de route de résultats potentiels. Et puis sur la base de ces feuilles de route, quand il s’agit de commencer à prendre ces décisions. Il y a donc une partie que vous calculez de la même manière que vous calculez votre équipement et la manière dont vous calculez : « Où vas-tu ? Quand allez-vous?” Il y a toujours une partie que vous ne contrôlez absolument pas, car vous n’êtes pas un diseur de bonne aventure. C’est une accumulation d’années d’apprentissage et un gros morceau d’intuition. Mais c’est plus une question de planification. Et puis une fois sur le terrain, tout mettre en pratique pour une prise de décision très rapide.

SUR LA PHOTOGRAPHIE DES PERSONNES AU MILIEU DU TRAUMA

Vous essayez d’être aussi respectueux que possible. Il existe plusieurs approches, car les gens traversent différentes étapes du traumatisme. Une partie très importante de votre travail consiste à vous assurer que vous arrivez à l’endroit, mais j’ai toujours été convaincu qu’il est également très important de savoir quand vous devez quitter l’endroit. Il y a des moments où vous devez savoir quand vous en avez assez pour raconter l’histoire – peut-être pas comme vous le voudriez, mais c’est assez – et c’est le moment de laisser tomber et de laisser les gens avoir leur propre espace.

— Interview de Leslie Mazoch

The Associated Press