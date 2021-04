Nous sommes en 2003 et Philip porte un uniforme de cérémonie complet et une casquette traditionnelle en peau d’ours, prêt à accompagner la reine à une cérémonie au château de Windsor. Mais alors qu’elle arrive, vêtue d’un ensemble bleu poudré et de gants blancs, un grand sourire se répand sur son visage. Ensemble, ils gloussent, partageant un moment qui, selon certains, était révélateur d’une vie d’amour.