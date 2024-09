Derrière les problèmes les plus bruyants, l’ONU est une scène mondiale pour des différends qui passent souvent sous le feu des projecteurs.

La plus grande scène du monde est le complexe tentaculaire de Midtown Manhattan, où les dirigeants se réunissent chaque année pour discuter de l’avenir de l’humanité.

L’organe le plus puissant des Nations Unies, le Conseil de sécurité — est paralysé par les conflits, c’est pourquoi les discours les plus variés de cette année ont été prononcés devant le Assemblée générale de 193 membres.

À l’instar du Conseil de sécurité composé de 15 pays et de ses cinq vetos, l’AGNU a consacré beaucoup de temps à la Moyen-Orient, Russie, Ukraine et Soudan. Mais l’institution plus démocratique a également attiré l’attention du monde entier sur sujets peu connus en dehors des différents pays et régions.

Un aperçu de certaines des questions que les pays ont portées sur la scène mondiale – ou ignorées – pendant leur présence sur la scène mondiale :

Le président guatémaltèque Bernardo Arévalo s’est exprimé mardi et a affirmé que son pays allait au-delà de son sombre passé de dictature soutenue par les États-Unis, de guerre civile et de violations des droits de l’homme, affirmant que « la corruption noie ses racines dans un passé d’autoritarisme, de répression et de violence politique… mais nous nous libérons. Il s’est tourné vers l’Ukraine, Gaza et le Soudan, la réforme de l’ONU et la migration avant de se concentrer sur une question définitivement locale, le conflit frontalier de longue date entre le Guatemala et le Belize.

Le Guatemala était une colonie espagnole et le Belize appartenait à la Grande-Bretagne jusqu’à ce que le Guatemala obtienne son indépendance en 1821. Le Guatemala fait valoir qu’il a hérité de la revendication de l’Espagne sur quelque 4 200 milles carrés (11 000 kilomètres carrés) administrés par le Belize. Essentiellement la moitié sud du pays, la région abrite des réserves naturelles, des villages agricoles, des villes de pêcheurs et quelques plages des Caraïbes. Le Belize rejette la revendication territoriale du Guatemala. Les relations diplomatiques et même le transport aérien ont souffert et cinq Guatémaltèques sont morts dans des fusillades imputées au Belize.

Mais devant l’Assemblée générale, Arévalo a cité l’absence relative d’effusion de sang comme exemple pour le monde. « Nous avons montré que la voie de la paix et du respect des institutions multilatérales est la manière la plus efficace de résoudre les différends internationaux », a-t-il déclaré.

Qu’y a-t-il dans un nom ? L’archétype du conflit local. Il se concentre sur une région ancienne divisée par les frontières nationales modernes de la Grèce, de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord.

Ce dernier nom a été adopté lorsque la nation, peuplée d’environ 2,1 millions d’habitants, a déclaré son indépendance de l’ex-Yougoslavie en 1991. La Grèce et ce que l’ONU appelait lourdement « l’ancienne République yougoslave de Macédoine » se sont affrontés pendant près de trois décennies. La Grèce a déclaré que l’utilisation du mot « Macédoine » impliquait des revendications territoriales sur sa propre province du nord du même nom et son héritage grec ancien, notamment en tant que lieu de naissance de l’ancien roi guerrier Alexandre le Grand.

La lutte pour le nom est devenue « tristement célèbre comme un problème difficile et insoluble », selon les mots de Zoran Zaev, ancien Premier ministre de Macédoine du Nord. Les cycles répétés de négociations sous l’égide de l’ONU se sont révélés infructueux jusqu’en juin 2018, lorsque le gouvernement a accepté de changer le nom du pays en Macédoine du Nord. Le commutateur a pris effet mais le différend a ralenti l’intégration de la Macédoine du Nord dans l’UE.

La Bulgarie se trouve désormais confrontée à la principale objection, une pierre d’achoppement plus importante que le désaccord sur le nom. La présidente Gordana Siljanovska-Davkova a déclaré jeudi devant l’Assemblée générale que « dans des conditions de conflit sur le sol européen, la stagnation de l’intégration européenne non seulement démotive les citoyens macédoniens et ralentit les réformes, mais déstabilise également la région de l’Europe du Sud-Est, laissant place à la pénétration de l’Europe du Sud-Est. influences impériales malignes et de grandes puissances.

Depuis des décennies, l’une des principales priorités de la politique étrangère de Cuba a été de mettre fin à l’embargo commercial américain sur l’île, et le pays consacre avec succès une grande partie de sa diplomatie à obtenir des critiques mondiales sur l’embargo.

Selon la mission cubaine à l’ONU, plus de 25 pays ont abordé l’embargo lors de l’AGNU de cette année et au moins 11 dirigeants ont critiqué l’inclusion de Cuba par les États-Unis sur la liste des pays qui parrainent le terrorisme, une autre sanction limitant le commerce international. De nombreux pays qui se sont exprimés ont bénéficié d’un autre programme de marque cubain, en envoyant ses médecins bien formés et hautement instruits dans les pays en développement du monde entier.

Juste après avoir mentionné l’Ukraine et Gaza, le Premier ministre tchadien Allah Maye Halina a déclaré au monde que « nous ne pouvons ignorer l’embargo contre Cuba, qui nuit à son peuple et entrave son développement ». Le Mexique, la Russie et la Chine se sont joints au chœur samedi, le ministre chinois des Affaires étrangères déclarant que « nous exhortons une fois de plus les États-Unis à lever complètement leur blocus, leurs sanctions et leur désignation liée au terrorisme contre Cuba ».

Certaines questions locales sont difficiles à aborder devant le monde, et presque tous les dirigeants abordent ces questions avec délicatesse ou les ignorent.

Le président gambien Adama Barrow est resté silencieux pendant des mois cette année sur un projet de loi visant à abroger l’interdiction de l’excision génitale féminine, l’ablation des organes génitaux externes par les praticiens communautaires traditionnels ou les agents de santé. Cette pratique, encore présente en Gambie, au Kenya, en Tanzanie, au Soudan et en Somalie, d’autres payspeut provoquer des saignements graves, la mort et les complications de l’accouchement.

Barrow a déclaré en juin qu’il soutenait le maintien de l’interdiction – une déclaration considérée comme essentielle pour que le parlement gambien la maintienne. Barrow a déclaré à l’Assemblée générale cette année que « mon gouvernement accorde une grande importance aux droits des femmes et nous nous engageons à protéger et à autonomiser les femmes ».

« En tant que président, je continuerai de veiller à ce que les femmes et les filles soient protégées et bénéficient de l’espace nécessaire pour contribuer de manière significative à notre programme de développement national », a-t-il déclaré.

Mais les chiffres révèlent une situation plus difficile pour les filles et les femmes gambiennes. Les Nations Unies estiment qu’environ 75 % des femmes gambiennes ont été victimes d’excisions lorsqu’elles étaient jeunes filles. Au cours des huit dernières années quelque 30 millions de femmes dans le monde ont été réduits, la plupart en Afrique mais aussi en Asie et au Moyen-Orient, a indiqué l’UNICEF en mars.

Certains pays sont arrivés à l’AGNU dans un contexte de profonds troubles intérieurs et ont attribué une partie de la responsabilité à l’ingérence extérieure.

La Libye a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN ait renversé et tué un dictateur de longue date. Mouammar Kadhafi en 2011. Dans le chaos qui a suivi, le pays s’est divisé, avec des administrations rivales à l’est et à l’ouest soutenues par des milices voyous et des gouvernements étrangers. Après des années de conflit, l’une des autorités en conflit du pays a limogé unilatéralement le puissant gouverneur de la banque du pays en août alors que les milices se mobilisaient dans plusieurs régions clés.

Le conseil présidentiel de la capitale Tripoli, allié au gouvernement du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah qui contrôle l’ouest de la Libye, a destitué le gouverneur Sadiq al-Kabir, qui distribuait depuis des années les revenus pétroliers du pays entre les parties opposées. Cette dispute a entraîné la fermeture de l’un des principaux gisements pétroliers du pays.

Le crise politique Cette situation découle de l’échec des élections du 24 décembre 2021 et du refus de Dbeibah – qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale Tripoli, à l’ouest – de démissionner. En réponse, le parlement libyen basé à l’Est a nommé un Premier ministre rival qui a été remplacé, tandis que le le puissant commandant militaire Khalifa Hifter continue de dominer à l’Est.

La plus haute responsable de l’ONU en Libye, Stéphanie Khoury, a déclaré en août que la situation en Libye s’était détériorée « assez rapidement ». Une série d’envoyés de l’ONU dans le pays ont démissionné après avoir échoué à progresser vers les élections et l’unification. En avril, l’ancien envoyé de l’ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a démissionné, accusant les parties rivales du pays et leurs soutiens étrangers d’être responsables de la poursuite du conflit.

« Les défis qui nous attendent sont immenses et complexes », a déclaré mercredi Younis Menfi, président du conseil présidentiel libyen, devant l’Assemblée générale. « Cependant, nous essayons toujours de trouver des solutions consensuelles pour unir nos paroles et nos rangs et rassembler toutes les parties autour d’une table pour trouver une solution nationale. »

___

Les journalistes d’Associated Press Sonia Pérez D. à Guatemala City, Elena Becatoros à Athènes et Maggie Hyde au Caire ont contribué.