Derrière les lignes ennemies, les Ukrainiens disent aux Russes “Vous n’êtes jamais en sécurité”

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Ils se faufilent dans les ruelles sombres pour poser des explosifs. Ils identifient des cibles russes pour l’artillerie ukrainienne et les roquettes à longue portée fournies par les États-Unis. Ils font sauter des voies ferrées et assassinent des responsables ukrainiens qu’ils considèrent comme des collaborateurs des Russes.

Glissant d’avant en arrière sur les lignes de front, les combattants de la guérilla sont connus en Ukraine comme des partisans, et ces dernières semaines, ils ont joué un rôle de plus en plus important dans la guerre, secouant les forces russes en aidant à porter des coups humiliants dans les zones qu’ils occupent et pensaient fais attention.

De plus en plus, l’Ukraine mène la lutte contre les forces russes dans les zones contrôlées par la Russie, que ce soit en utilisant des unités militaires d’élite, comme celle créditée mardi d’une énorme explosion dans un dépôt de munitions russe dans la péninsule de Crimée occupée, ou en déployant un réseau souterrain de la guérilla partisane.