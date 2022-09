NAPERVILLE – Une migraine n’a pas suffi à ralentir Tyler Dodd de Naperville Central. La défense de l’Université Milwaukee Riverside non plus.

Les Redhawks ont remporté une victoire interétatique de 44-8 vendredi soir, largement derrière les efforts de Dodd. Le porteur de ballon senior s’est précipité pour 96 verges et trois touchés – le tout en première mi-temps et le tout avec un mal de tête fulgurant.

“Tyler est super. Je n’ai aucun problème à lui donner le ballon », a déclaré le quart-arrière des Redhawks Chris McCormack. «Il luttait contre une migraine, il était donc assez défoncé dès le départ. Vous n’auriez pas remarqué comment il jouait.

Il n’a pas fallu longtemps à Central et Dodd pour trouver la zone des buts vendredi soir. Juste quatre jeux et 84 secondes, en fait.

Dodd a marqué sur une course de 10 verges, sautant à travers les défenseurs sur la ligne de but pour entrer. McCormack a fourni un gardien de 14 verges et un achèvement de 16 verges à Daniel Nussbaum sur le court trajet qui a été mis en place par un long retour sur le coup de pied d’ouverture de Caleb Brown.

“Le fait que nous ayons marqué si rapidement nous a vraiment aidés tout au long du match”, a déclaré Dodd. « C’est ce qui a aidé à garder l’énergie de tout le monde. La semaine dernière, nous avons eu beaucoup de mal à précipiter le ballon, donc la plus grande partie de ce match consistait à s’assurer que notre jeu de course était au point.

Après qu’une sécurité ait mis les Redhawks devant 9-0, Dodd a marqué son deuxième touché au début du deuxième quart sur un balayage vers la gauche. Il a récupéré un bloc clé de Christopher Bern sur son chemin vers la zone des buts.

Le troisième touché de Dodd n’est survenu que quatre minutes plus tard lorsqu’il a couru depuis le 2. L’avance est passée à 30-0 lorsque McCormack a sprinté 14 verges jusqu’à la zone des buts avec 32 secondes à jouer avant la mi-temps.

McCormack, qui a raté la seconde mi-temps avec les autres partants, a été 7 en 11 en passant pour 89 verges et a également couru pour 49 verges et un touché en première mi-temps.

Deux touchés au troisième quart de Brown ont poussé l’avance à 44-0, mettant le match en exécution.

“C’était une semaine de déclaration pour nous, c’est sûr”, a déclaré McCormack. «Nous voulions nous faire un nom dans le jeu de course parce que Plainfield North nous a fait reculer. Nous nous sommes beaucoup fait exploser sur la ligne.

Pendant ce temps, les Tigers (2-2) ont été pour la plupart tenus en échec, ne marquant que tard dans le match pour ruiner la tentative de blanchissage des Redhawks.

“Ce fut une grande victoire pour nous”, a déclaré Dodd. “Je suis prêt à recommencer la semaine prochaine pour la lecture DVC.”

