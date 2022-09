GLEN ELLYN – Julius Ellens détient déjà une distinction rare à Glenbard West.

Au printemps 2021, Ellens est devenue le premier étudiant de première année que l’entraîneur de Hilltoppers, Chad Hetlet, a amené à l’université au cours de ses 16 années à Glenbard West. Au cours de ses deux premières saisons, Ellens a joué principalement au poste de receveur, mais les blessures de Joey Pope l’ont propulsé dans le rôle de meneur de Glenbard West.

Ellens a clairement couru avec.

Le junior des Hilltoppers samedi s’est précipité pour 206 verges et 24 courses avec quatre touchés, dont trois en seconde période. Glenbard West a marqué les 28 derniers points du match et s’est éloigné d’une égalité à la mi-temps pour battre Oak Park-River Forest 35-14 dans le premier match West Suburban Silver à Duchon Field.

« Je suis prêt à relever le défi. Suivez simplement la ligne et marquez des touchés », a déclaré Ellens, qui s’est précipité pour 142 de ses verges en seconde période. «J’avais l’habitude de jouer au porteur de ballon quand j’étais plus jeune, puis je suis passé au poste de receveur. Je veux juste le ballon entre mes mains.

Ellens au cours de la semaine 1 a totalisé plus de 100 verges à la fois au sol et en réception dans une victoire à Marist, marquant deux touchés chacun dans un rôle hybride avec Pope mis à l’écart en se remettant d’une appendicectomie. Pope est revenu la semaine dernière, mais s’est foulé la cheville après quelques jeux. Hetlet s’attend à ce que sa sortie rapide dans les deux sens soit de retour dans quelques semaines.

En attendant, le champ arrière des Hilltoppers semble entre de bonnes mains.

“Écoutez, nous savions tous que Julius était un talent spécial”, a déclaré Hetlet. « Il joue au receveur. Je préférerais de beaucoup l’avoir dans le champ arrière. C’est un très très bon porteur de ballon, et nous sommes physiques offensivement, plus physiques que nous ne l’avons été depuis des années.

En effet, cela s’est montré au fur et à mesure que le match avançait samedi.

Ellens, courant derrière une énorme ligne offensive qui pèse en moyenne 250 livres à tous les niveaux, a marqué sur une course TD de 6 verges pour couronner un entraînement de quatre jeux qui l’a égalé 14-14 avec 5:54 à faire au deuxième quart, où il est resté à la mi-temps.

Il a interrompu une course de TD de 47 verges lors du troisième jeu du troisième quart pour une avance de 21-14, et a ajouté des touchés de 1 et 29 verges sur les deux prochains trajets de Glenbard West.

“Nous avions l’impression d’avoir l’élan vers nous à la mi-temps”, a déclaré Ellens. «Nous avons utilisé cela contre eux et nous leur avons fait passer le ballon dans la gorge. Notre ligne O, dis-je, est la meilleure de l’état. Chris Terek, Wisconsin commit, tous sont juste énormes. Je les suis juste.

Oak Park-River Forest (2-1, 0-1), l’une des six équipes d’argent de la banlieue ouest qui ont entamé le week-end avec des fiches de 2-0, a sauté sur Glenbard West (3-0, 1-0) tôt.

Jack Gooch, un quart-arrière partant de troisième année, a lancé une passe de TD de 22 verges à Ryan Martin (sept attrapés, 85 verges) en quatrième et 10, la septième connexion de Gooch et Martin de la saison, pour une avance de 6-0 . Gooch, 19 en 30 passes pour 198 verges, a ensuite lancé une passe de TD de 27 verges à Eric Evans pour donner aux Huskies une avance de 14-7 avec 7:06 à faire au deuxième quart.

Mais la profondeur et le physique des Hilltoppers, associés à une chaleur de 90 degrés, ont finalement fait des ravages sur les Huskies. Oak Park-River Forest joue sept partants dans les deux sens.

“Nos gars sont essuyés”, a déclaré l’entraîneur des Huskies John Hoerster. «Ils ont gratté et griffé et ont fait de leur mieux, mais à la fin de la journée, Glenbard West a une profondeur énorme. Ils ont comblé cet écart en seconde période. Nos gars ont concouru mais nous avons manqué d’essence.

Les Huskies de Hoerster ont également été blessés par deux jeux d’équipes spéciales qui ont tous deux mené à des points.

À la dernière minute du premier quart-temps, un botté de dégagement élevé a rebondi dans la zone des buts, où il a été touché par Filip Maciorowski de Glenbard West pour un touché. Au quatrième quart, les Hilltoppers ont récupéré un coup de pied en jeu, qu’ils ont transformé en le dernier touché d’Ellens.

“Contre une équipe comme celle-là, vous ne pouvez pas faire d’erreur”, a déclaré Hoerster. “Si vous leur donnez des cadeaux, c’est vraiment difficile de récupérer.”

Hetlet, quant à lui, espère que son équipe nettoiera certaines choses avant le gant d’un calendrier pour terminer la saison – à York, Downers Grove North, Lyon et à Hinsdale Central, tous sauf les Red Devils 3-0. Les Hilltoppers, avec la plus jeune défense que Hetlet ait jamais eue, ont commis six pénalités en première mi-temps, dont deux ont permis aux Huskies de rester en vie.

« Nous grandissons et broyons. Si nous arrêtons de nous tirer une balle dans le pied, tout ira bien », a déclaré Hetlet. « C’est une conférence très compétitive. Nous devons continuer à nous améliorer. »