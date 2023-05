Derrière l’énorme victoire du Congrès au Karnataka contre le BJP, le grand revirement de Lingayat

La décision de dernière minute du BJP de consolider sa base de soutien à Lingayat n’a pas porté ses fruits et le Congrès a fait d’énormes gains dans les sièges dominés par la communauté influente, indiquent les tendances du décompte des voix.

Les lingayats représentent 17% de la population du Karnataka et peuvent potentiellement faire basculer les résultats jusqu’à 78 sièges. Sur ces 78, le Congrès est actuellement en tête avec 54 sièges, tandis que le BJP est en tête avec 19. Dans l’ensemble, le Congrès est en tête avec 138 sièges sur 224.

La tendance est significative étant donné que la communauté influente est connue pour être une base de soutien clé du BJP. Le BJP compte de grands dirigeants de la communauté, dont le vétéran BS Yediyurappa et le ministre en chef sortant Basavaraj S Bommai.

Les tendances montrent également que le score du BJP sur les sièges dominés par Lingayat a chuté de 28 et le Congrès a gagné 29 par rapport aux élections de 2018.

Le piètre spectacle du BJP dans ces sièges survient malgré une tentative désespérée de tendre la main aux Lingayats à l’approche des urnes.

Dans une décision qui a déclenché une énorme dispute, le gouvernement du BJP a décidé en mars d’abolir la réserve de 4% pour les musulmans et de réattribuer le quota entre les influents Lingayats et Vokkaligas. Les musulmans éligibles aux avantages de la réservation ont été classés dans la catégorie des sections économiquement les plus faibles.

La décision du gouvernement BJP a été contestée devant la Cour suprême. Argumentant devant le tribunal, le gouvernement Basavaraj Bommai avait déclaré qu’il avait pris une « décision consciente » de ne pas continuer avec les réserves sur la seule base de la religion car elle est inconstitutionnelle.

Cette décision a toutefois été considérée comme une tentative désespérée du parti au pouvoir de s’assurer le soutien des Lingayats et des Vokkaligas avant une dure campagne électorale.

Les électeurs de Lingayat de l’État sont redevenus un sujet de discussion lorsque Jagadish Shettar, un dirigeant éminent de la communauté et ancien ministre en chef, est passé au Congrès.

M. Yediyurappa, cependant, a déclaré à l’approche des élections que le BJP soutenait totalement les Lingayats.

« Cent pour cent de la communauté Lingayat est avec nous. Le Congrès fait de son mieux pour créer des problèmes, mais presque tous les Lingayats Swamis sont avec nous et m’ont dit qu’ils soutiendraient le BJP », a-t-il déclaré.