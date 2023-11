Derrière le stratagème sanglant du Hamas visant à créer un état de guerre « permanent »

Certaines factions ont signé des accords avec Israël, destinés à ouvrir la voie à une solution à deux États. L’Autorité palestinienne, considérée comme un gouvernement palestinien en attente, avait une autorité limitée sur certaines parties de la Cisjordanie et restait officiellement engagée dans la négociation d’une fin au conflit.

Le Hamas, quant à lui, a effectivement cherché à défaire l’histoire, à partir de 1948, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont fui ou ont été expulsés de leurs foyers dans ce qui allait devenir Israël pendant la guerre entourant la fondation de l’État juif.

Pour le Hamas, ce déplacement, ainsi que l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de Gaza pendant la guerre au Moyen-Orient de 1967, constituaient un grave tort historique qui devait être réparé par la force des armes. Le Hamas a qualifié les négociations de paix avec Israël de trahison, les considérant comme une capitulation face au contrôle israélien sur ce que le groupe considère comme des terres palestiniennes occupées.

La fracture politique palestinienne s’est gravée dans la géographie en 2007, lorsque le Hamas a remporté un combat entre factions à Gaza et a pris le contrôle du territoire. Du coup, il ne s’agissait plus seulement de combattre Israël, mais aussi de gouverner Gaza. Israël, en tandem avec l’Égypte, a imposé un blocus sur la bande de Gaza visant à affaiblir le Hamas, plongeant les Gazaouis dans un isolement et une pauvreté toujours plus profonds.

Au moment où M. Sinwar est revenu à Gaza, le Hamas était déjà bien établi en tant que gouvernement de facto et s’était installé dans ce que Tareq Baconi, un expert du Hamas, a appelé un « équilibre violent » avec Israël. Une profonde hostilité a souvent éclaté en échanges meurtriers de roquettes du Hamas et de frappes aériennes israéliennes. Mais la plupart des biens commerciaux et de l’électricité de Gaza provenaient d’Israël, et le Hamas cherchait souvent à assouplir le blocus lors des négociations de cessez-le-feu.

Les dirigeants du Hamas étaient ambivalents quant au nouveau rôle de gouvernement du groupe, certains estimant qu’ils devaient améliorer la vie des habitants de Gaza, et d’autres considérant la gouvernance comme une distraction de leur mission militaire initiale, disent les experts. Le Hamas a ridiculisé l’Autorité palestinienne pour sa coopération avec Israël, notamment le recours à la police palestinienne pour empêcher les attaques contre Israël. Certains dirigeants du Hamas craignaient que leur propre groupe, dans ses négociations sur les questions de la vie quotidienne avec Israël, ne soit, dans une moindre mesure, sur le même chemin.

En 2012, M. Sinwar est devenu le représentant de la branche armée auprès de la direction politique du Hamas, le liant ainsi plus étroitement aux dirigeants de la branche militaire, dont M. Deif, le mystérieux chef des Brigades Qassam. Les deux hommes ont été les principaux architectes de l’attaque du 7 octobre, selon des responsables arabes et israéliens.

Photo non datée de Mohammed Deif, le chef militaire du Hamas. Crédit… Agence France-Presse — Getty Images

Lorsque M. Sinwar est devenu le chef général du Hamas à Gaza en 2017, il a parfois projeté un intérêt pour un accommodement avec Israël. En 2018, il a donné un rare entretien à un journaliste italien travaillant pour un journal israélien et a appelé à un cessez-le-feu pour soulager les souffrances à Gaza.

“Je ne dis pas que je ne me battrai plus”, a-t-il déclaré. « Je dis que je ne veux plus de guerre. Je veux la fin du siège. Vous marchez jusqu’à la plage au coucher du soleil et vous voyez tous ces adolescents sur le rivage bavarder et se demander à quoi ressemble le monde de l’autre côté de la mer. À quoi ressemble la vie », a-t-il ajouté. “Je les veux gratuitement.”

Le Hamas a également publié un programme politique en 2017 qui ouvrait la possibilité d’une solution à deux États, tout en ne reconnaissant toujours pas le droit d’Israël à exister.

Israël a accordé certaines concessions, acceptant en 2018 d’autoriser 30 millions de dollars d’aide mensuelle du Qatar à Gaza et augmentant le nombre de permis permettant aux Gazaouis de travailler en Israël, apportant ainsi l’argent indispensable à l’économie de Gaza.

La violence a continué à éclater. En 2021, le Hamas a lancé une guerre pour protester contre les efforts israéliens visant à expulser les Palestiniens de leurs maisons à Jérusalem-Est et contre les raids de la police israélienne contre la mosquée Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem.

Cela a été un tournant, a déclaré au Times Osama Hamdan, un dirigeant du Hamas basé à Beyrouth, au Liban. Au lieu de tirer des roquettes sur les problèmes de Gaza, le Hamas se battait pour des préoccupations centrales pour tous les Palestiniens, y compris ceux qui se trouvent en dehors de l’enclave. Les événements ont également convaincu de nombreux membres du Hamas qu’Israël cherchait à pousser le conflit au-delà d’un point de non-retour qui garantirait l’impossibilité d’un État palestinien.

« Les Israéliens ne se préoccupaient que d’une seule chose : comment puis-je me débarrasser de la cause palestinienne ? » a déclaré M. Hamdan. « Ils allaient dans cette direction sans même penser aux Palestiniens. Et si les Palestiniens n’avaient pas résisté, tout cela aurait pu arriver.»

Renforcer les capacités

Pourtant, en 2021, les renseignements militaires israéliens et le Conseil de sécurité nationale pensaient que le Hamas voulait éviter une nouvelle guerre, selon des sources proches des évaluations.

Le Hamas a également soutenu l’idée selon laquelle il donnait la priorité au gouvernement plutôt qu’au combat. À deux reprises, le groupe s’est abstenu de se joindre aux affrontements avec Israël déclenchés par le Jihad islamique palestinien, une milice plus petite à Gaza. Les dirigeants politiques du Hamas essayaient, par l’intermédiaire de médiateurs au Qatar, d’augmenter l’aide destinée à Gaza et le nombre de travailleurs allant travailler en Israël, selon les diplomates impliqués dans les discussions.

De nombreux membres de l’establishment de la sécurité israélien en sont également venus à croire que ses défenses frontalières complexes, destinées à abattre les roquettes et à empêcher les infiltrations depuis Gaza, étaient suffisantes pour contenir le Hamas.

Mais à l’intérieur de Gaza, les capacités du Hamas se sont développées.

Au 7 octobre, le Hamas comptait entre 20 000 et 40 000 combattants, avec environ 15 000 roquettes, principalement fabriquées à Gaza avec des composants très probablement introduits clandestinement via l’Égypte, selon des analystes américains et occidentaux. Le groupe disposait également de mortiers, de missiles antichar et de systèmes de défense aérienne portables, ont-ils indiqué.

M. Sinwar a également rétabli les liens du groupe avec son soutien de longue date, l’Iran, qui s’étaient effilochés en 2012, lorsque le Hamas a fermé son bureau en Syrie, un proche allié de l’Iran, au milieu de la guerre civile syrienne.

Cette restauration a approfondi les relations entre la branche militaire du Hamas à Gaza et ce que l’on appelle l’axe de la résistance, le réseau iranien de milices régionales, selon des diplomates régionaux et des responsables de la sécurité. Ces dernières années, un flux de membres du Hamas s’est rendu de Gaza à l’Iran et au Liban pour suivre une formation dispensée par les Iraniens ou le Hezbollah, ajoutant une couche de sophistication aux capacités du Hamas, ont indiqué les responsables.