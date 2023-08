Derrière le sifflet: Chris Foy explique les dernières décisions de l’EFL, y compris les appels de West Brom, Charlton et Plymouth | Nouvelles du football

Derrière le sifflet est de retour, avec l’ancien arbitre de Premier League Chris Foy passant en revue une sélection de décisions de match clés du championnat du week-end, Sky Bet League One et League Two action.

Behind the Whistle vise à donner aux supporters des clubs EFL un aperçu des considérations de prise de décision et également des éclaircissements sur certains appels afin de fournir une compréhension de la façon dont les lois du jeu sont interprétées.

Dans le cadre d’une fonctionnalité régulière sur Sky Sports après la fin d’une journée de match, Foy sera là pour vous expliquer certaines questions d’arbitrage dans l’EFL…

Leeds 1-1 West Brom

L’attaquant de West Brom Thomas-Asante a marqué pour son équipe contre Leeds, malgré le tir de Jayson Molumby qui a ricoché sur sa main et au fond du filet.



Incident: But marqué – handball potentiel (West Brom)

Décision: But accordé (West Brom)

Foy dit : Le tir aux buts a pris une déviation à l’intérieur d’une surface de réparation bondée ce qui rend cette situation extrêmement difficile à juger en temps réel, il y a aussi des joueurs dans le champ de vision de l’arbitre.

La bonne décision aurait été de refuser le but, car il y a un handball accidentel de l’attaquant qui entre dans le but après que le ballon ait touché le bras.

Je pense que l’équipe sera déçue de ne pas avoir collectivement pris la bonne décision compte tenu des normes très élevées auxquelles elle travaille, mais c’est une décision difficile en temps réel d’être certain que le ballon entre en contact avec le bras avant d’entrer dans le but.

Plymouth 1-2 Southampton

Plymouth s’est vu refuser un penalty potentiel contre Southampton, Ryan Hardie recevant un carton jaune pour simulation.



Incident: Pénalité potentielle (Plymouth)

Décision: Pas de penalty accordé – carton jaune pour simulation (Plymouth)

Foy dit : Je pense que cet incident est très similaire à celui que nous examinerons dans League One ci-dessous – et c’est un excellent jugement en temps réel de l’arbitre.

Le gardien de but identifie en fait qu’il arrive un peu trop tard pour récupérer le ballon et fait un effort pour se retirer du défi, en conséquence il n’y a pas de contact initié avec l’attaquant d’Argyle par le gardien de but, plutôt l’attaquant » traîne » son jambe gauche qui crée un contact minimal et est correctement averti. Pour moi, un acte de simulation.

Charlton Athletic 2-3 Port Vale

Charlton a reçu un penalty après que le gardien de Port Vale, Connor Ripley, ait renversé Daniel Kanu.



Incident: Pénalité potentielle (Charlton)

Décision: Penalty accordé (Charlton)

Foy dit : Semblable à l’incident de Plymouth Argyle, le gardien de but prend clairement des mesures pour éviter d’entrer en contact avec l’attaquant dans le défi.

Il semble qu’il y ait eu des contacts, cependant, il est difficile d’établir qui initie ce contact. Quoi qu’il en soit, le contact est minime et n’atteint pas, à mon avis, le seuil de pénalisation.

Lecture 2-0 Stevenage

Regardez comme le défenseur de Stevenage Nathan Thompson a été expulsé pour une deuxième infraction réservable tôt contre Reading.



Incident: Carton rouge potentiel – deuxième avertissement (Stevenage)

Décision: Carton rouge accordé – deuxième avertissement (Stevenage)

Foy dit : Il peut y avoir un peu de sympathie pour le défenseur de Stevenage ici étant donné que je ne pense pas qu’il avait l’intention de lancer un défi.

Cependant, il a le mauvais côté du joueur attaquant et une fois que cela se produit, vous courez toujours le risque d’établir un contact imprudent lorsque vous essayez de récupérer.

Étant donné que les actions des défenseurs sont sans voiture et que la faute a directement arrêté une attaque prometteuse, c’était la bonne décision de montrer un carton jaune, et donc d’émettre un deuxième avertissement.

Crawley Town 0-1 Gillingham

Crawley a reçu un penalty après que l’arrière latéral de Gillingham, Cheye Alexander, ait manipulé le ballon dans sa propre surface.



Incident: Pénalité potentielle (Crawley)

Décision: Penalty accordé (Crawley)

Foy dit : Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de distance entre le défenseur et l’attaquant lorsque le ballon est joué, le bras est clairement étendu loin du corps et dans une position non naturelle, ce qui rend son corps plus gros.

Il y a aussi un mouvement clair du bras vers le ballon du défenseur, ne laissant pas d’autre choix à l’arbitre que d’accorder un penalty ici.