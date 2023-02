Derrière le sifflet: Chris Foy explique les dernières décisions de l’EFL, y compris les appels de Rotherham et Middlesbrough | Nouvelles du football

Dans Behind the Whistle, l’ancien arbitre de Premier League Chris Foy passe en revue une sélection de décisions de match clés du dernier championnat Sky Bet, League One et League Two.

Bien que de nombreuses décisions prises sur le terrain soient de nature subjective, Behind the Whistle vise à donner aux supporters des clubs EFL un aperçu des considérations de prise de décision et également des éclaircissements sur certains appels pour fournir une compréhension de la façon dont les lois du jeu sont interprétées. .

Dans le cadre d’un reportage régulier sur Sports du ciel après la fin d’une journée de match, Foy sera là pour vous expliquer certaines questions d’arbitrage dans l’EFL, en commençant par ce qui suit.

Championnat Sky Bet

Blackpool 0-0 Rotherham United

Incident: Appel de pénalité (Rotherham United)

Décision: Aucun penalty accordé (Rotherham United)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez Rotherham faire appel pour une pénalité et voyez leurs appels rejetés



Foy dit : “Il ne fait aucun doute qu’un contact est établi entre le ballon et le bras du défenseur, cependant, chaque fois que le ballon et le bras entrent en contact, cela ne signifie pas une faute de handball. Les officiels du match ont jugé que les bras de l’attaquant étaient étroitement collés à ses côtés et qu’il tentait d’éloigner ses bras du ballon plutôt que de se faire plus gros. Je pense que c’est la bonne décision car les bras sont dans une position justifiable compte tenu de son action.”

Cardiff City 1-3 Middlesbrough

Incident: Hors-jeu potentiel (Middlesbrough)

Décision: But accordé (Middlesbrough)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le but de Middlesbrough contre Cardiff City qui a été jugé juste malgré les appels de hors-jeu



Foy dit : “Il s’agit d’une décision de hors-jeu très serrée, mais finalement correcte une fois que vous ralentissez la séquence et faites une pause au moment où le ballon est joué.

“Bien sûr, l’arbitre assistant n’en bénéficie pas ce jour-là, c’est donc une très bonne décision qui se traduit par un but marqué par l’équipe adverse.”

Sky Bet Ligue 1

Ipswich Town 2-2 Sheffield mercredi

Incident: Appel de pénalité et carton rouge potentiel (Ipswich Town)

Décision: Pénalité accordée et aucun avertissement donné (Ipswich Town)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez comment Ipswich reçoit un penalty mais le joueur de Sheffield Wednesday échappe à un carton rouge



Foy dit : “Cette décision est divisée en deux parties – l’attribution d’une pénalité et le carton rouge potentiel pour conduite violente.

“La décision correcte est prise en ce qui concerne la pénalité. L’arbitre assistant a repéré une altercation hors du ballon et a alerté l’arbitre. Cependant, dans ce cas, il aurait également dû y avoir un carton rouge pour conduite violente, mais malheureusement l’équipe sur le terrain n’était pas certaine de l’identité du joueur de Sheffield Wednesday, car le jeu s’est poursuivi momentanément avant que l’arbitre n’accorde le penalty.”

Peterborough United 0-5 Bolton Wanderers

Incident: Hors-jeu potentiel (Bolton Wanderers)

Décision: But accordé (Bolton Wanderers)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’incident qui a permis à un but des Bolton Wanderers de rester malgré les appels de hors-jeu



Foy dit : “Dans ce scénario, je pense qu’il est important de clarifier la loi du hors-jeu, étant donné qu’à cette occasion, il y a deux défenseurs derrière le gardien de but.

« Un joueur est en position de hors-jeu si :

Toute partie de la tête, du corps ou des pieds se trouve dans la moitié de terrain de l’adversaire (à l’exclusion de la ligne médiane) et

Toute partie de la tête, du corps ou des pieds est plus proche de la ligne de but de l’adversaire que le ballon et l’avant-dernier adversaire

“Dans la majorité des cas, l’un des défenseurs est le gardien de but, cependant, dans ce cas, la ligne de hors-jeu a été jugée à l’aide de deux défenseurs.

“Par conséquent, c’est une très bonne décision de la part des officiels du match, qui savent quel joueur est le deuxième défenseur le plus en arrière, d’autant plus que c’était le premier but du match et qu’il aurait pu façonner la procédure différemment.”

Sky Bet Ligue Deux

AFC Wimbledon 0-0 Carlisle United

Incident: Appel de pénalité – handball (AFC Wimbledon)

Décision: Aucun penalty accordé (AFC Wimbledon)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’incident qui a vu les appels de pénalité de l’AFC Wimbledon rejetés



Foy dit : “Je pense que nous pouvons comparer cette décision à celle de Blackpool contre Rotherham United, comme détaillé ci-dessus.

“Les principales différences sont que dans ce jeu, le défenseur de Carlisle United fait clairement un mouvement vers le ballon, agrandissant ainsi son corps et le ballon a parcouru une distance relative. Étant donné que le ballon entre en contact avec le bras du défenseur, alors qu’il est loin de son corps, ce qui empêche le ballon de progresser, donc, dans l’ensemble, je pense qu’un penalty accordé aurait été un meilleur résultat.”