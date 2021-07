Derrière le pic de Kane, l’Angleterre est sur le point de guérir des décennies de chagrin international à l’Euro 2020

ROME – Les matchs à élimination directe impliquant l’Angleterre ne sont pas censés être comme ça. Pour un pays habitué à des nuits éprouvantes avec de fines marges qui, soyons francs, se terminent souvent par un échec cuisant, la vue de l’équipe de Gareth Southgate se qualifiant pour les demi-finales de l’Euro 2020 avec une victoire 4-0 sur l’Ukraine à Rome était presque incroyable départ de l’histoire.

Il y avait un sentiment vaguement similaire il y a trois ans au même stade de la Coupe du monde 2018, lorsque l’Angleterre battait la Suède 2-0, mais cet après-midi-là n’a pas eu la même sérénité que celui-ci. Tout semblait si fragile alors. Cette fois, l’affichage de l’Angleterre n’était que la conséquence de Southgate et de ce groupe galvanisé de joueurs se sentant chez eux à ce niveau raréfié, livrant leurs diverses déclarations d’intention – et personne plus que Harry Kane.

L’attaquant de Tottenham Hotspur a été remplacé lors du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie après une performance modérée qui a conduit à des spéculations quant à savoir s’il devait toujours diriger l’attaque de l’Angleterre. Cinq matchs plus tard, il a été retiré après 72 minutes au Stadio Olimpico avec un doublé à son actif, le prix de l’Étoile du match de l’UEFA et un œil sur une course tardive au Soulier d’or.

Avant que Kane ne marque le pas dans ce tournoi lors de la victoire des huitièmes de finale contre l’Allemagne mardi, il a réfléchi à la façon dont il a eu du mal à maintenir sa forme lors de la Coupe du monde 2018, où il a quand même fini meilleur buteur.

« Je sentais peut-être qu’en Russie j’ai commencé en feu, j’ai marqué des tas de buts, puis je n’ai peut-être pas eu mes meilleures performances dans les matchs les plus importants : les quarts et les demi-finales », a-t-il déclaré. « Donc, en entrant là-dedans, physiquement, je voulais m’assurer que j’atteignais un pic au bon moment et évidemment nous ne saurons pas avant mardi soir si c’est le cas, mais c’est comme ça que je pense que ça se passe. »

Nous savons maintenant. Par une nuit étouffante dans la capitale italienne, où les températures sont restées autour de 25 degrés Celsius lors d’un coup d’envoi local à 21 heures, un démarrage rapide était essentiel. L’Angleterre a joué avec une ligne défensive élevée, a serré ses adversaires et a marqué en quatre minutes.

Kane a terminé le mouvement avec une course et une finition intelligentes, mais Raheem Sterling a réussi. Harry Maguire a étendu le jeu à Sterling. La course sous-jacente de Luke Shaw a attiré un défenseur ukrainien, permettant à Sterling de courir dans le champ, de rebondir sur un défi de Mykola Shaparenko et de glisser une superbe balle à Kane, qui a fait le reste.

Il y a cinq ans à l’Euro 2016, Sterling s’est déclaré « le détesté » alors que l’ailier portait le poids de la sous-performance de l’Angleterre. Il a également été critiqué avant ce tournoi, après une fin décevante de la saison nationale avec Manchester City, le gars de la chute des fans dans la clameur pour inclure Jack Grealish et Phil Foden dans la formation de départ de l’Angleterre.

« Les équipes doivent faire un peu de chemin et elles doivent parfois souffrir pour pouvoir progresser », a déclaré Southgate après le match. « Nous avons passé de bonnes nuits au cours des quatre dernières années, mais nous avons également eu des nuits douloureuses et nous avons appris de toutes ces expériences. Cela nous a certainement aidés à nous préparer pour un autre tournoi et à préparer les matchs individuels, le compréhension les uns des autres et comment nous voulons jouer, et aussi la reconnaissance que des moments comme ce soir, nous ne voulions pas faire un pas en arrière. Nous voulions vraiment saisir l’opportunité plutôt que d’espérer que nous pourrions gagner ou laisser le destin avoir un chance de jouer son rôle. J’ai pensé que les joueurs étaient décisifs et impitoyables toute la nuit. »

Avec Kane, Sterling est maintenant sûrement le premier nom sur la feuille d’équipe de Southgate. L’Ukraine ne savait tout simplement pas comment le gérer, et avec Shaw, il a formé une formidable paire sur le flanc gauche tandis que Jadon Sancho, dans ses premières minutes significatives de la finale, a justifié sa sélection surprise sur la droite avec Bukayo Saka indisponible en raison de un coup.

Shaw avait été fortement critiqué par Jose Mourinho pendant leur séjour à Manchester United et aussi cet été avec les Portugais travaillant pour une station de radio britannique en tant qu’expert. Le joueur de 25 ans a choisi de riposter dans une interview le week-end dernier – « J’espère qu’il pourra trouver sa paix avec ça et enfin passer à autre chose et arrêter de s’inquiéter pour moi » – et il l’a soutenu sur le terrain avec deux superbes performances contre l’Allemagne et maintenant l’Ukraine.

Une minute après la mi-temps, Shaw a livré un superbe coup de pied arrêté à Maguire pour planter une tête devant le gardien ukrainien Georgiy Bushchan qui a presque pris le filet avec lui. La sélection de Maguire dans la dernière équipe de 26 joueurs de Southgate a été largement remise en question étant donné qu’il était blessé depuis le 9 mai en raison d’un problème à la cheville, mais il a pris de l’ampleur au fur et à mesure que sa forme physique est revenue.

Shaw a de nouveau livré quatre minutes plus tard, cette fois en choisissant Kane sans marque à bout portant pour diriger son deuxième. Kane a passé 463 minutes pour l’Angleterre sans but. Il en a maintenant trois en deux matchs et a porté son total à neuf dans les tournois majeurs, un derrière le record de tous les temps en Angleterre de Gary Lineker de 10.

« Chaque fois que vous jouez, vous voulez être le meilleur possible et essayer de devenir le meilleur qu’il y ait eu », a déclaré Kane. « Les tournois majeurs sont énormes pour notre pays, énormes pour notre nation. J’aime y être impliqué. Ce serait formidable. Gary était un joueur incroyable, un grand attaquant anglais.

Harry Kane a marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs lors de la course de l’Angleterre aux demi-finales de l’Euro 2020. Valerio Pennicino – UEFA/Getty Images

« Si je suis capable de marquer un but ou deux lors du prochain match, cela devrait, espérons-le, nous aider à passer en finale. J’ai dit tout au long de la phase de groupes, où je suis maintenant, il s’agit simplement d’aider l’équipe en tant que autant que possible en tant qu’attaquant. Si c’est pour marquer des buts, j’espère pouvoir en marquer quelques-uns de plus. «

Un moment qui a suggéré que la confiance est vraiment en train de traverser Kane une fois de plus est survenu juste avant le quatrième de l’Angleterre.

Une tête défensive en boucle d’Oleksandr Karavaev est tombée sur le joueur de 27 ans au bord de la surface et il a frappé une volée du pied gauche féroce et plongeante que Bushchan a fait brillamment pour faire basculer large. Du coin résultant, Jordan Henderson a rejoint la liste de ceux qui défient le scepticisme d’avant-tournoi.





Sélectionné avec encore plus de questions sur sa forme physique que Maguire, n’ayant pas joué pour Liverpool depuis le 20 février à la suite d’une opération à l’aine, il a semblé enfreindre les protocoles de l’équipe en prenant – et en manquant – une pénalité alors que l’Angleterre battait la Roumanie lors de leur échauffement final match le mois dernier. Le désespoir de marquer son premier but en Angleterre était l’accusation portée contre lui. Il a rejeté cette affirmation et a même suggéré qu’il sentait que l’objectif arriverait bientôt. En fin de compte, il l’a gardé pour un quart de finale de l’Euro à la place, rentrant à la maison dans le corner de Mason Mount à la 63e minute – sa première frappe internationale à sa 62e sélection.

À ce stade, Southgate a pu protéger deux des quatre joueurs porteurs de cartons jaunes – qui sont effacés avant la demi-finale – alors que Declan Rice et Kalvin Phillips ont été remplacés avant que Shaw, Sterling et Kane ne reçoivent de précieux repos avec un autre redressement rapide. avant la demi-finale de mercredi contre le Danemark. C’était, à bien des égards, la nuit parfaite.

Il faut dire que l’Angleterre a eu d’utiles avantages lors de ces finales. Cela semble trop une coïncidence que les quatre demi-finalistes aient joué leurs trois matchs de phase de groupes à domicile. De même, cela a semblé un match trop loin pour l’Ukraine après avoir eu besoin de 120 minutes pour battre la Suède mardi.

Mais rarement l’Angleterre a saisi de tels moments avec cette conviction ou, remarquablement, ce degré de confort. Leur assurance était fondée sur une solide éthique de travail, une clarté d’objectif et une conviction dans leur approche – un état d’esprit très éloigné de la calamité des tournois avant Southgate et un crédit au changement engendré par le joueur de 50 ans.

L’Angleterre n’avait jamais remporté de match à élimination directe de l’Euro en 90 minutes avant cette semaine. Maintenant, ils ont battu l’Allemagne pour exorciser des décennies de démons et ont marqué quatre buts lors d’un match à élimination directe pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 1966.

Cette équipe pourrait vraiment changer les choses maintenant que Kane mène la charge.