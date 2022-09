Derrière le match de 245 verges et 2 TD de Waleed Johnson, Plano remporte une grosse victoire par rebond – Shaw Local

PLANO – Après la défaite décevante de la semaine dernière à Ottawa lors du match d’ouverture de la saison, le porteur de ballon junior de Plano, Waleed Johnson, savait qu’il devait intervenir au cours de la deuxième semaine afin de remettre son équipe de football sur les rails.

Johnson l’a fait en grand vendredi soir.

Il a porté le ballon 20 fois pour un énorme 245 verges et deux touchés pour aider Plano à remporter une victoire de 45-22 contre Manteno lors du match d’ouverture à domicile au Reaper Stadium.

“Je donne tout le crédit à mes gars à l’avant sur la ligne offensive et à mes receveurs qui ont fait d’incroyables blocages sur le terrain pour moi ce soir également”, a déclaré Johnson. “Cela commence par toute l’équipe pour nous aider à surmonter cette première défaite et nous l’avons fait en grand sur notre terrain.”

Johnson a eu une bonne aide du quart-arrière junior Armando Martinez, qui a lancé sept fois tout en complétant cinq pour 118 verges en passant, y compris un lancer monstre pour un score alors que Plano (1-1) a égalisé son premier record avec un triomphe retentissant alors que Johnson et Martinez ont pris devant et au centre de la scène.

“Ils (Johnson et Martinez) ont réuni cela tout l’été et vous avez vu la chimie qu’ils avaient ce soir dans une victoire cruciale pour nous après une défaite difficile la semaine dernière”, a déclaré l’entraîneur de Plano, Rick Ponx. « Mais tous les deux ne sont pas aussi performants qu’ils l’ont fait sans l’excellent jeu de notre ligne offensive. Waleed est une star. Quelle belle réaction de nos gars après la défaite contre Ottawa. Je suis fier d’eux.

Plano a pris le coup de pied d’ouverture – et après le retour de 36 verges de Johnson – a marqué huit jeux plus tard après que le senior Carnell Walls (32 verges au sol) se soit lancé dans une escapade d’un mètre pour donner aux Reapers une avance de 8-0 à 8:11 après qu’il ramené à la maison la conversion en deux points.

Puis sur la possession initiale de Manteno, le demi défensif senior Mark Thomas a capté une passe du QB de deuxième année des Panthers Niko Akiyama à la ligne de 35 verges de Manteno. Thomas a couru jusqu’à la maison pour un score qui a donné à Plano une avance rapide de 15-0 après que le coup de pied du deuxième botteur Colby Byrd était vrai.

“C’était vraiment agréable de marquer lors du premier essai”, a déclaré Ponx. “Mais quand vous revenez juste après pour produire un touché défensif et monter 15 si rapidement, cela nous a donné un peu de répit, les enfants se sont détendus et à partir de là, ils se sont vraiment lâchés et ont joué dur.”

Manteno (0-2) a marqué lors de sa prochaine possession quand Akiyama (51 verges au sol, 279 passes) a marqué son premier de deux points de touché sur une course de deux verges à 3:07 qui a réduit l’avance des Reapers à 15-6.

Carnell Walls de Plano traverse un trou lors du match de vendredi avec Manteno à Plano. (Photo fournie par Mark D. Parris)

Mais Plano répondait juste avant la mi-temps alors que Walls rentrait chez lui avec une rafale de deux mètres avec 10 secondes à faire, ce qui a permis à l’équipe locale de mener 21-6 à la pause.

Les Reapers ont pris leur première possession de la seconde mi-temps et ont parcouru 90 verges en sept jeux pour aller de l’avant 27-6.

Après que Martinez a cloué le senior Thomas Harding avec une frappe de 45 verges, le premier touché de Johnson à 12 verges à 6 h 25 a enflammé les fidèles locaux.

Martinez a ensuite rechargé son bras lanceur quelques minutes plus tard. Au premier et 20 de sa propre ligne de 45 verges, Martinez a lancé une balle parfaite sous une pression énorme au deuxième Tristan Meszaros sur un motif de poteau juste au milieu du terrain pour une frappe de 55 verges à 6:55 pour donner aux Reapers un avantage de 33-6.

“C’était un tir puissant au milieu et j’ai été touché”, a déclaré Martinez. “Mais je vais prendre ces coups sûrs n’importe quel jour pour pouvoir obtenir un touché comme ça.”

Manteno a répliqué avec une frappe de 32 verges d’Akiyama à Aidan Dotson à 3:54 pour réduire son déficit à 33-14.

Mais Johnson n’a pas fini de se déchaîner en marquant son deuxième touché à 2:26 sur une course de 35 verges sur le côté gauche à la fin du troisième qui a mis Plano devant 39-14.

“J’ai vu le bord et j’ai obtenu de bons blocs et j’ai couru jusqu’à la zone des buts”, a déclaré Johnson. “A partir de là, nous devions simplement fermer les choses.”

Thomas a marqué son deuxième touché du match cette fois en attaque sur une course de huit mètres au quatrième quart qui a mis les Reapers devant 45-14 avant qu’Akiyama ne rentre à la maison de six mètres à 2:34, ce qui a mis fin à l’affaire du meilleur score.

“Ce fut une grande victoire pour nous”, a déclaré Johnson. “Maintenant, nous devons continuer sur cette lancée la semaine prochaine à domicile contre Westmont.”